Nắng nóng đỉnh điểm hơn 40 độ C, Philippines cho học sinh học trực tuyến

Theo AFP, Bộ Giáo dục Philippines hôm 28/4 thông tin sẽ cho các lớp học trực tiếp ở tất cả các trường công chuyển sang học từ xa trong hai ngày, do nắng nóng quá mức và do cuộc đình công của các tài xế trên toàn quốc.

“Theo dự báo chỉ số nhiệt mới nhất và thông báo về cuộc đình công trên toàn quốc về giao thông vận tải, tất cả các trường công lập trên toàn quốc sẽ triển khai các lớp học học từ xa vào ngày 29 và 30/4”, Bộ Giáo dục Philippines thông báo trên Facebook.

Philippines cho học sinh học trực tuyến vì nắng nóng. (Ảnh minh họa)

Bộ Giáo dục Philippines cũng nêu, tất cả cán bộ nhân viên trường học không bắt buộc phải báo cáo công việc trực tiếp tại trường.

“Tuy nhiên, các hoạt động do văn phòng trường học khu vực tổ chức, chẳng hạn như đại hội Hiệp hội Thể thao khu vực, các chương trình cấp khu hoặc cấp trường khác, được thực hiện vào những ngày nói trên, có thể tiếp tục theo lịch trình, miễn là có các biện pháp đảm bảo an toàn cho tất cả những người tham gia”, Bộ Giáo dục thông báo. Trong khi đó các trường tư thục có thể thực hiện điều tương tự nhưng không bắt buộc.

Nắng nóng bất thường ở Philippines dự kiến sẽ kéo dài đến giữa tháng 5. Nhiều người dân ở đất nước này đổ xô đến các trung tâm mua sắm có máy điều hòa và bể bơi để giải tỏa cái nóng oi bức.

Nhiệt độ ở Thủ đô Manila đạt mức cao kỷ lục 38,8 độ C hôm 27/4 với chỉ số nhiệt (mức nhiệt độ cơ thể cảm thấy) lên tới 45 độ C. Tỉnh Tarlac, phía bắc Manila, ghi nhận nhiệt độ 40,3 độ C.

Để đối phó với tình trạng nắng nóng quá mức, Bộ Giáo dục Philippines trước đó đã chấp thuận việc dần dần thay đổi lịch học về lịch cũ để học sinh được nghỉ từ tháng 4 đến tháng 5. Một số ý kiến phản đối cho rằng đây chỉ là biện pháp tạm thời, bởi vấn đề không thực sự nằm ở lịch học mà là các lớp học không được thiết kế để chịu nhiệt độ khắc nghiệt ở Philippines.

Thời gian khai giảng ở Philippines vào năm 2020 được dời sang tháng 10, thay vì tháng 6, trong thời kỳ cao điểm của đại dịch COVID-19 và triển khai học từ xa. Trong những năm tiếp theo, lịch này chuyển sang tháng 8.

Việc quay trở lại lịch học cũ xuất phát từ ý kiến cho rằng những tháng hè như tháng 4 và tháng 5 không thuận lợi cho việc học tập.

Nguồn: AFP, Rappler