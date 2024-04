Nhiều trường Philippines đóng cửa vì nắng nóng

Cơ quan dự báo thời tiết thủ đô cho biết nhiệt độ Manila trong ngày 2/4 có thể lên tới 42 độ C và 43 độ C vào 3/4.

Các trường tiểu học và trung học ở Quezon, khu vực đông dân nhất thành phố, đã được lệnh đóng cửa trong khi trường học ở các khu vực khác được phép chuyển sang học từ xa. Một số trường rút ngắn giờ học để tránh thời điểm nóng nhất trong ngày.

Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo khi chỉ số nhiệt từ 42 độ C đến 51 độ C có thể gây ra tình trạng kiệt sức, say nắng, ngất xỉu nếu tiếp xúc với nắng nóng liên tục.

Ngoài ra, chính quyền một số địa phương ở đảo Mindanao đã yêu cầu đóng cửa các trường học hoặc rút ngắn thời gian học trong tuần. Thông báo trên ảnh hưởng đến hàng trăm trường học ở các tỉnh Cotabato, Nam Cotabato, Sultan Kudarat hay các thành phố Cotabato, General Santos...

Nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới đang bước vào giai đoạn nắng nóng. Tại Đông Phi, nhiều trường học đã phải đóng cửa vì nắng nóng lan rộng.

Đơn cử, Chính phủ Nam Sudan đã đóng cửa các trường học trong 2 tuần tháng 3 do nhiệt độ lên tới 41 - 45 độ C. Các trường mở cửa trở lại từ ngày 2/4.

Tại Singapore, nhiều trường khuyến khích học sinh mặc trang phục thể dục do nhiệt độ cao liên tục trong những tuần gần đây. Áo đồng phục thể dục tại Singpaore là dạng áo phông thay vì áo sơ mi, làm bằng vải thô, có đặc tính hút ẩm. Quần thể dục là quần đùi thay vì quần dài như đồng phục thông thường.

Theo CNA