Nắng nóng đặc biệt gay gắt, Sở GD&ĐT Hà Nội ra chỉ đạo khẩn

Nắng nóng gay gắt đang bao trùm Hà Nội với nền nhiệt có thời điểm vượt ngưỡng 39 độ C. Trước tình hình thời tiết cực đoan kéo dài, ngành giáo dục Thủ đô đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục.

Theo chỉ đạo mới của Sở GD&ĐT Hà Nội, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục được quyền chủ động điều chỉnh thời gian học, hình thức tổ chức dạy học, ôn tập, kiểm tra sao cho phù hợp với điều kiện thực tế khi thời tiết nắng nóng kéo dài.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết trong những ngày tới, khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao, độ ẩm thay đổi cùng thời tiết oi bức kéo dài có nguy cơ tác động tiêu cực đến sức khỏe, sinh hoạt và việc học tập của học sinh.

Trong văn bản gửi UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục trực thuộc, Sở yêu cầu các trường thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, xây dựng phương án ứng phó phù hợp và phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, giáo viên trong việc theo dõi, hỗ trợ học sinh.

Đặc biệt, ngành giáo dục lưu ý các nhóm học sinh dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng như trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh có bệnh nền, thể trạng yếu hoặc đang tham gia ôn tập, luyện tập, thi đấu và các hoạt động ngoài trời.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là các trường không tổ chức hoạt động tập trung đông người, sinh hoạt tập thể, luyện tập thể thao, lao động hay trải nghiệm ngoài trời trong khung giờ từ 10h đến 16h – thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong ngày.

Các cơ sở giáo dục được khuyến khích linh hoạt điều chỉnh thời khóa biểu, ưu tiên tổ chức các hoạt động cần thiết vào đầu buổi sáng hoặc thời điểm thời tiết dịu hơn nhằm giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Đối với các lớp ôn tập và kiểm tra cuối năm, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường bố trí phòng học, phòng thi bảo đảm thông thoáng, đủ ánh sáng, đủ quạt và điều hòa nếu có. Đồng thời, không để học sinh phải chờ đợi lâu ngoài trời nắng, cần có phương án phân luồng và đón trả học sinh an toàn.

Bên cạnh việc điều chỉnh hoạt động dạy học, các trường cũng được yêu cầu khẩn trương rà soát cơ sở vật chất phục vụ công tác chống nóng như quạt điện, điều hòa, quạt thông gió, rèm che nắng, mái che, hệ thống cấp nước, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phòng y tế và phòng nghỉ tạm thời khi cần thiết.

Đối với các trường tổ chức bán trú, bữa ăn cho học sinh cần được đảm bảo đủ dinh dưỡng, tăng cường rau xanh và trái cây, đồng thời chú trọng an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường để hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường công tác y tế trường học, theo dõi sức khỏe học sinh trong quá trình học tập, sinh hoạt và bán trú để kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, chuột rút hoặc ngất xỉu do nắng nóng.

Các trường phải chuẩn bị đầy đủ thuốc và vật tư y tế thiết yếu, đồng thời sẵn sàng thông tin liên lạc với phụ huynh và cơ sở y tế địa phương để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Song song với đó, ngành giáo dục Thủ đô cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh về các biện pháp phòng, chống say nắng, đảm bảo uống đủ nước, mặc trang phục phù hợp, đội mũ và che chắn khi di chuyển ngoài trời.

Các trường được nhắc nhở thường xuyên lưu ý học sinh không vui chơi, chạy nhảy hay luyện tập thể thao dưới trời nắng gắt; đồng thời không tự ý tắm, bơi ở ao, hồ, sông, suối hoặc các khu vực nguy hiểm trong dịp nghỉ hè.

