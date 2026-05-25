Lưu ý dành cho gia đình có con nhỏ giữa thời tiết nắng nóng kéo dài

Những ngày gần đây, thời tiết trên cả nước đang trải qua những đợt nắng nóng gay gắt diện rộng. Khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam, nền nhiệt liên tục duy trì ở mức cao, có nơi chạm ngưỡng kỷ lục kèm theo chỉ số tia UV ở mức nguy hại.

Kiểu thời tiết oi bức, ngột ngạt này không chỉ khiến người lớn mệt mỏi mà còn là tác nhân hàng đầu tấn công sức khỏe của trẻ nhỏ. Do tuyến mồ hôi chưa hoàn thiện và khả năng tự điều hòa thân nhiệt còn kém, trẻ rất dễ bị kiệt sức, sốc nhiệt hoặc mắc các bệnh lý mùa hè. Giữa bối cảnh thời tiết khắc nghiệt này, các gia đình có con nhỏ cần nằm lòng những lưu ý quan trọng sau:

1. Nguyên tắc sử dụng điều hòa an toàn để tránh bẫy nhiệt độ

Sai lầm phổ biến của nhiều phụ huynh là để nhiệt độ phòng quá lạnh vì nghĩ thời tiết ngoài trời quá nóng. Việc chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa trong phòng và ngoài trời dễ khiến trẻ bị sốc nhiệt, viêm họng hoặc viêm phổi. Nhiệt độ lý tưởng cho phòng có trẻ nhỏ là từ 26 đến 28 độ C.

Cha mẹ nên bật quạt thông gió để không khí lưu thông, tránh để hướng gió của điều hòa hay quạt thổi thẳng vào đầu và ngực của bé. Đặc biệt, trước khi cho trẻ ra ngoài phòng lạnh, hãy tắt điều hòa trước 15-20 phút để cơ thể trẻ thích nghi dần với nhiệt độ môi trường.

Không nên để phòng quá lạnh để bảo vệ hệ hô hấp non nớt của trẻ (Ảnh minh họa)

2. Chủ động bù nước và khoáng chất đúng cách cho cơ thể của trẻ

Nắng nóng khiến trẻ đổ mồ hôi nhiều, dẫn đến nguy cơ mất nước và điện giải nhanh chóng. Cha mẹ không nên đợi đến khi con kêu khát mới cho uống nước, hãy chủ động nhắc nhở con uống nước đều đặn sau mỗi 20-30 phút.

Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, cần tăng lượng sữa bú hàng ngày. Với trẻ lớn hơn, ngoài nước lọc, phụ huynh nên bổ sung thêm nước trái cây tươi, canh rau để tăng cường vitamin. Cần tuyệt đối hạn chế cho trẻ uống các loại nước ngọt có ga hoặc nước quá lạnh vì dễ gây kích ứng niêm mạc họng của con.

3. Lựa chọn trang phục thoáng mát và chú ý giữ vệ sinh làn da

Làn da của trẻ nhỏ rất nhạy cảm, mồ hôi tiết ra không được bài tiết kịp thời sẽ dễ gây ra tình trạng rôm sảy, hăm tã hoặc viêm da dị ứng. Trong những ngày nắng nóng, hãy ưu tiên chọn cho con những trang phục rộng rãi, làm từ chất liệu 100% cotton thấm hút mồ hôi tốt và có màu sắc tươi sáng để giảm hấp thụ nhiệt.

Cha mẹ cũng nên thường xuyên lau mồ hôi ở các vùng như lưng, cổ, bẹn, nách cho con và tắm rửa cho bé bằng nước ấm vừa phải để cơ thể luôn sạch sẽ, thông thoáng.

4. Điều chỉnh thời gian sinh hoạt và hạn chế cho trẻ ra ngoài giờ cao điểm

Khung giờ từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều là lúc các tia bức xạ mặt trời hoạt động mạnh nhất và nhiệt độ ngoài trời đạt đỉnh. Cha mẹ cần tuyệt đối tránh cho trẻ tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời trong khoảng thời gian này.

Nếu bắt buộc phải ra ngoài, hãy trang bị đầy đủ áo chống nắng, mũ rộng vành, kính râm và bôi kem chống nắng dành riêng cho trẻ em trước 20 phút. Việc phơi mình dưới nắng gắt không chỉ khiến trẻ dễ bị say nắng mà còn gây nguy cơ bỏng rát và tổn thương làn da non nớt của con.

Trang bị đầy đủ mũ rộng vành, áo khoác cho con nếu bắt buộc phải ra ngoài trời nắng (Ảnh minh họa)

5. Cẩn trọng với các bệnh lý đường tiêu hóa do thức ăn dễ ôi thiu

Nhiệt độ cao là môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi, khiến thức ăn bị biến chất và nhanh hỏng hơn bình thường. Hệ tiêu hóa của trẻ còn yếu nên rất dễ bị ngộ độc, tiêu chảy nếu ăn phải thực phẩm không đảm bảo.

Quy tắc vàng cho các bà nội trợ trong mùa này là "ăn chín, uống sôi", ưu tiên nấu bữa nào ăn hết bữa đó. Thức ăn lưu trữ trong tủ lạnh cần được bọc kín và phải hâm nóng kỹ trước khi cho trẻ ăn. Đồng thời, hãy rèn luyện cho trẻ thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để cắt đứt nguồn lây bệnh.

Chăm sóc trẻ nhỏ giữa thời tiết nắng nóng kỷ lục đòi hỏi sự kiên nhẫn và tinh tế rất lớn từ các bậc phụ huynh. Chỉ cần một chút chủ quan trong việc điều chỉnh nhiệt độ hay chế độ dinh dưỡng cũng có thể khiến sức đề kháng của con bị sụt giảm. Hãy chủ động thay đổi những thói quen sinh hoạt hàng ngày để biến ngôi nhà thành một không gian an toàn, giúp con luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng suốt mùa hè này.