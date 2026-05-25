Nhan sắc rạng ngời của những "bóng hồng" cảnh sát trong ngày tốt nghiệp

Phát biểu tại lễ bế giảng, Trung tướng, Nhà giáo Ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Hưởng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân không giấu được sự xúc động khi chia sẻ với các học viên khóa D47. Ông nhấn mạnh, từ thời khắc này, các học viên không còn là sinh viên trong môi trường học tập được bảo bọc, mà chính thức trở thành những chiến sĩ Công an nhân dân. “Cuộc chiến phía trước không có chỗ cho sự yếu mềm, khắc nghiệt hơn rất nhiều so với những bài tập trên thao trường”, Trung tướng Trần Minh Hưởng nói.