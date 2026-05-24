Khoe bảng điểm của con, một phụ huynh Hà Nội nhận cả nghìn lượt like: Chị đã định nghĩa lại thế nào là "tự hào" đúng cách!

Giữa lúc mạng xã hội ngập tràn những bảng điểm 9, 10 "đẹp như mơ" của mùa họp phụ huynh cuối năm, câu chuyện của một người mẹ tại Hà Nội tự hào khoe bảng điểm suýt soát 6, 7 của con lại bất ngờ nhận về hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ.

Bảng điểm "vừa vặn" và câu hỏi ngược đầy suy ngẫm của đứa trẻ cấp 2

Mới đây, trên trang cá nhân của chị Phương Uyên (sống tại Hà Nội) đã chia sẻ một đoạn hội thoại ngắn nhưng đầy xúc động giữa chị và cậu con trai lớn (biệt danh là Khoai, học sinh cấp 2) sau buổi họp phụ huynh cuối năm.

Trước khi đăng tải một phần bảng điểm của con lên mạng xã hội, chị Uyên đã hỏi ý kiến con một cách đàng hoàng. Câu trả lời của cậu bé khiến nhiều người phải giật mình suy ngẫm: "Mẹ thấy điểm con thế là ổn ạ? Mẹ thấy tự hào ạ?".

Bảng điểm gây bão mạng xã hội của con trai chị Uyên

Đối diện với sự rụt rè và áp lực ngầm của con, người mẹ ấy đã không ngần ngại khẳng định: "Ơ hay, có chứ. Đương nhiên tự hào rồi! Đây là thành tựu mẹ và con, mình cùng cố gắng cơ mà".

Theo chị Uyên, Khoai không phải đứa nhỏ học quá xuất sắc nhưng lên cấp 2 cậu ấy cố gắng rất nhiều. Mà mẹ chỉ cần cậu ấy làm tốt hơn chính mình ngày hôm qua thôi.

Nhìn vào bảng điểm được chia sẻ, có thể thấy điểm tổng kết các môn văn hóa của cậu bé dao động chủ yếu từ 6,1 đến 6,8, cao nhất là môn GDCD đạt 8,2. Đây hoàn toàn không phải là một bảng điểm "con nhà người ta" xuất sắc toàn diện, nhưng nó lại là minh chứng cho một hành trình nỗ lực bền bỉ, không bỏ cuộc của một đứa trẻ đang làm quen với bậc học mới.

Chị Uyên và hai con trai

Chia sẻ thêm về bảng điểm đang gây bão mạng xã hội, chị Phương Uyên trải lòng: "Ở lứa tuổi cấp 2, con đã biết giữ thể diện nên bảng điểm là quyền riêng tư cần được tôn trọng. Khi nghe con hỏi ngược 'Mẹ thấy tự hào ạ?', tôi nhói lòng vì nhận ra con cũng đang tự mang áp lực từ những tiêu chuẩn 9, 10 ngoài kia. Với tôi, điểm số chỉ là tạm thời, không định nghĩa một đứa trẻ dốt nát hay lười biếng. Nhìn vào bảng điểm của Khoai, tôi thấy sự nỗ lực đều đặn khi các môn đều đạt mức khá và không bị học lệch. Thay vì ép con phải nhảy vọt để thỏa mãn sĩ diện của người lớn, tôi chọn đồng hành để con tốt hơn chính mình ngày hôm qua".

Nhiều bậc phụ huynh khi đọc bài đăng của chị Uyên thừa nhận, bản thân đã bật khóc vì nhìn thấy chính áp lực mà mình vô tình đè nặng lên vai con cái bấy lâu nay. Một cư dân mạng bình luận: "Đây mới là tự hào đúng cách về con cái, tự hào về quá trình, chứ không phải chỉ chăm chăm nhìn vào kết quả".

Lời kết: Điểm 10 cho sự thấu hiểu

Câu chuyện của chị Phương Uyên và bé Khoai là một khoảng lặng cần thiết giữa mùa họp phụ huynh vốn dĩ luôn đầy căng thẳng. Nó thách thức lại "bệnh thành tích" và định nghĩa lại hai chữ "Tự hào" mà bấy lâu nay nhiều người vẫn lầm tưởng.

Bảng điểm của bé Khoai có thể không đạt danh hiệu xuất sắc, nhưng cách hành xử văn minh, sự tôn trọng và tình yêu thương vô điều kiện của người mẹ xứng đáng nhận được điểm 10 tuyệt đối. Sau tất cả, áp lực thi cử rồi sẽ qua đi, thứ ở lại và bảo vệ đứa trẻ trước giông bão cuộc đời chính là sự thấu hiểu và vòng tay bao dung của gia đình.