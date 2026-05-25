Công an phát thông báo tìm nữ sinh 2006 quê Thanh Hóa mất liên lạc khi đang đi học tại Hà Nội

Ngày 25/5, Công an xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo tìm kiếm một nữ sinh quê tại địa phương hiện đang học tập ở Hà Nội sau nhiều ngày gia đình không thể liên lạc.

Theo thông tin từ Công an xã Triệu Sơn, đơn vị đã tiếp nhận trình báo từ gia đình anh Lê Đình Nam, trú tại thôn Tân Thanh, xã Triệu Sơn về việc tìm kiếm con gái là Lê Thị Minh Tâm, sinh ngày 16/10/2006.

Được biết, nữ sinh Tâm quê quán tại xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa và hiện đang là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Mầm non Trung ương. Trong thời gian học tập tại Hà Nội, Tâm thuê trọ tại phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô.

Thông báo tìm người của công an. (Ảnh: Công an xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa)

Theo gia đình, hiện người thân đã mất liên lạc với cháu Lê Thị Minh Tâm kể từ ngày 21/05/2026 đến nay. Sau nhiều ngày tìm cách liên hệ nhưng không có kết quả, gia đình đã trình báo cơ quan công an để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Công an xã Triệu Sơn thông báo, ai biết thông tin hoặc gặp nữ sinh Lê Thị Minh Tâm xin vui lòng liên hệ với gia đình qua các số điện thoại:

- Bố: 0335 574 1398 - 0845 974 769

- Mẹ: 0705 439 381

Hoặc liên hệ Công an xã Triệu Sơn qua số điện thoại: 02373.880.828 hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp hỗ trợ.