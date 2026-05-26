18 cú đá của một đứa trẻ trong rạp chiếu phim khiến bố mẹ tái mặt: Không dạy con đàng hoàng thì phải trả giá đắt theo đúng NGHĨA ĐEN!

Kỳ nghỉ lễ 1/5/2021 tại thành phố Đông Hoản (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã ghi nhận một sự việc gây xôn xao dư luận. Đoạn video trích xuất từ camera an ninh của một rạp chiếu phim tại trấn Hậu Nhai (Đông Hoản) sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã ngay lập tức thu hút lượng tương tác khổng lồ, châm ngòi cho một cuộc thảo luận gay gắt về trách nhiệm quản lý con cái của các bậc phụ huynh tại nơi công cộng.

Hành vi phá hoại lọt vào ống kính camera an ninh

Sự việc xảy ra vào khoảnh khắc cuối của một buổi chiếu phim, khi phần thông tin đoàn làm phim (credits) đang chạy trên màn hình. Đoạn video trích xuất từ camera giám sát được rạp phim công bố cho thấy, một cậu bé đã rời khỏi vị trí ghế ngồi, chạy thẳng lên bục sân khấu sát màn hình khổng lồ.

Trước sự chứng kiến của một số khán giả còn nán lại trong phòng chiếu, đứa trẻ này đã dùng chân đạp mạnh liên tiếp 18 nhát vào bề mặt màn hình. Những cú đá mạnh khiến phần bạt màn hình bị lõm vào trong và biến dạng nghiêm trọng. Trong suốt thời gian sự việc diễn ra, không có người lớn nào đi cùng tiến lại gần để can ngăn đứa trẻ.

Đứa trẻ đá liên tục vào màn hình chiếu phim

Sau khi buổi chiếu kết thúc, gia đình cậu bé cùng các khán giả khác rời khỏi phòng chiếu như bình thường. Chỉ đến khi nhân viên rạp vào dọn dẹp và kiểm tra để chuẩn bị cho suất chiếu tiếp theo, vết hư hại lớn trên tấm màn hình mới được phát hiện. Do không thể liên lạc trực tiếp với gia đình nọ vào thời điểm đó, phía rạp phim đã quyết định trình báo công an địa phương, đồng thời công khai đoạn video lên mạng xã hội để tìm kiếm tung tích của họ.

Sự thật về tấm màn hình trị giá "khổng lồ"

Nhiều cư dân mạng ban đầu cho rằng thiệt hại không quá nghiêm trọng vì lầm tưởng màn hình rạp phim chỉ là một tấm bạt trắng thông thường. Tuy nhiên, các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh sau đó đã đính chính thông tin này trên mặt báo:

Màn hình tại các rạp chiếu phim hiện đại (đặc biệt là màn hình hỗ trợ định dạng 3D) được phủ một lớp hạt kim loại đặc biệt có tính năng phản xạ ánh sáng cao cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần một vết trầy xước, lõm hoặc bám bẩn nhỏ, toàn bộ trải nghiệm hình ảnh của khán giả tại phòng chiếu đó sẽ bị ảnh hưởng.

Đáng nói hơn, loại màn hình kỹ thuật số chuyên dụng này không thể sửa chữa hay vá víu nhỏ lẻ mà buộc phải thay mới nguyên tấm. Chi phí cho một tấm màn hình lớn như vậy vô cùng đắt đỏ, thường dao động từ hàng chục vạn cho đến cả trăm vạn tệ. Đó là chưa kể đến chi phí vận chuyển chuyên dụng, tiền thuê đội ngũ kỹ sư lắp đặt và khoản thiệt hại kinh doanh của rạp trong những ngày phải đóng cửa phòng chiếu để khắc phục sự cố.

Giải quyết hậu quả và lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh

Dưới sự vào cuộc của cảnh sát Đông Hoản, danh tính của gia đình cậu bé đã nhanh chóng được làm rõ. Sau khi nhận được thông báo từ cơ quan chức năng, phụ huynh của đứa trẻ đã chủ động đến rạp phim để làm việc, phối hợp giải quyết hậu quả.

Theo thông tin chính thức từ cơ quan điều tra và phía rạp phim, hai bên đã tiến hành thương lượng dân sự về các khoản bồi thường. Nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người chưa thành niên, con số thiệt hại cụ thể cuối cùng không được công bố trên truyền thông, tuy nhiên báo chí đều xác nhận đây là một khoản bồi thường "rất lớn" mà gia đình buộc phải gánh vác.

Vụ việc tại rạp phim Đông Hoản là một lời cảnh báo đanh thép gửi đến các bậc làm cha làm mẹ. Trẻ nhỏ vốn chưa ý thức được đầy đủ về giá trị vật chất cũng như giới hạn hành vi của mình tại nơi công cộng, vì vậy vai trò giám sát của phụ huynh là vô cùng kiểm soát. Sự lơ là, thiếu nhắc nhở của người lớn không chỉ làm ảnh hưởng đến tài sản của xã hội, mà còn vô tình đẩy gia đình vào những rắc rối pháp lý và tổn thất kinh tế không đáng có.