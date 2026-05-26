Hành trình UEF đến 300 trường THPT, tặng 2.000 suất học bổng cho thí sinh

Ngoài trao tặng học bổng, đội ngũ thầy cô tư vấn của UEF còn định hướng ngành nghề, tư vấn cho thí sinh, phụ huynh nhiều cơ hội học tập và nghề nghiệp khi chọn theo học tại trường.

UEF Scholarship Tour 2026 đã trao học bổng đến học sinh THPT tại 18 tỉnh, thành phố

2.000 suất học bổng và hành trình tiếp sức cho sĩ tử

Sau giai đoạn triển khai chương trình UEF Scholarship Tour 2026, UEF đã trao trực tiếp 2.000 suất học bổng đến học sinh của 300 trường THPT thuộc 18 tỉnh, thành phố. Đây là những học sinh có thành tích học tập nổi bật, sở hữu chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và chủ động nắm bắt cơ hội đăng ký học bổng sớm từ Nhà trường.

Ngoài giá trị tài chính, mỗi suất học bổng được trao trong chương trình còn mang theo thông điệp động viên dành cho học sinh trong giai đoạn quan trọng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Với nhiều gia đình, học bổng giúp giảm áp lực chi phí cho chặng đường đại học. Với học sinh, đó là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực học tập và là nguồn động lực để tự tin hơn trước cột mốc trưởng thành.

Từ những suất học bổng giá trị, UEF giúp thí sinh 2k8 vững tin vào đại học

Là một trong những học sinh nhận học bổng 100%, bạn Ngô Gia Bảo - học sinh Trường THPT Đồng Xoài (Đồng Nai) chia sẻ rằng suất học bổng mang ý nghĩa đặc biệt với gia đình mình. "Em cảm thấy đây là cơ hội để mình được tiếp cận môi trường học tập năng động, sáng tạo và có nhiều cơ hội phát triển như UEF. Khi nhận được học bổng, em có thêm động lực để đăng ký xét tuyển vào trường sau kỳ thi tốt nghiệp", Gia Bảo bày tỏ.

Còn với bạn Nguyễn Lê Anh Thư - học sinh Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha (Tây Ninh), học bổng 50% ngành Truyền thông đa phương tiện là nguồn khích lệ cả về tinh thần lẫn tài chính. Anh Thư chia sẻ rằng: "Bản thân em đặc biệt ấn tượng với môi trường học tập hiện đại, các hoạt động quốc tế đa dạng cùng cách UEF tương tác, đồng hành với học sinh trong suốt quá trình tìm hiểu thông tin tuyển sinh. Suất học bổng này giúp em tự tin hơn và cũng là động lực để em đặt nguyện vọng vào UEF", nữ sinh cho biết.

Không khí sôi nổi tại các điểm trường trong hành trình UEF Scholarship Tour 2026

Trực tiếp hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh

Bên cạnh hoạt động trao học bổng, UEF Scholarship Tour 2026 còn là hành trình kết nối trực tiếp giữa Nhà trường với học sinh THPT tại nhiều địa phương. Trong mỗi điểm dừng chân, học sinh được tư vấn về ngành nghề, chương trình đào tạo song ngữ, môi trường học tập quốc tế, chính sách học phí và học bổng của UEF.

Đặc biệt, trong bối cảnh quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 có nhiều điểm mới, chương trình cũng dành thời lượng để cập nhật thông tin tuyển sinh, lưu ý các mốc thời gian quan trọng và giải đáp những băn khoăn phổ biến của học sinh lớp 12. Thay vì tiếp cận thông tin một cách rời rạc trên mạng xã hội, nhiều học sinh cho biết việc được nghe tư vấn trực tiếp giúp các bạn dễ hình dung hơn về lộ trình xét tuyển cũng như chiến lược lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân.

Đại diện UEF đồng hành, giải đáp các băn khoăn tuyển sinh cho học sinh lớp 12

Song song đó, các hoạt động giao lưu, mini game và quà tặng như gấu bông, sổ tay, balo… cũng góp phần tạo nên bầu không khí gần gũi, giúp khoảng cách giữa học sinh THPT và môi trường đại học trở nên tự nhiên hơn.

Đồng hành với 2k8 bằng những giá trị thiết thực

Theo ThS. Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh UEF, chương trình trao học bổng trực tiếp tại các trường THPT là một trong những hoạt động trọng điểm trong mùa tuyển sinh năm nay. "Mỗi suất học bổng được trao đi không chỉ ghi nhận nỗ lực học tập của học sinh mà còn thể hiện cam kết đồng hành của Nhà trường với thí sinh trên hành trình phát triển bản thân", thầy chia sẻ.

Học bổng trở thành nguồn động lực giúp nhiều học sinh thêm tự tin trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Từ những suất học bổng được trao tận tay đến các buổi tư vấn trực tiếp tại trường THPT, UEF chú trọng sự đồng hành với học sinh. Trong giai đoạn nhiều áp lực trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, việc được tiếp cận sớm với thông tin tuyển sinh, cơ hội học bổng và định hướng ngành nghề phần nào giúp học sinh có thêm sự chủ động và tự tin cho hành trình vào đại học.

Khép lại UEF Scholarship Tour 2026, trường đã để lại dấu ấn bằng những con số ấn tượng và nhiều giá trị thiết thực dành cho học sinh gần 300 trường THPT. Quan trọng hơn, hành trình ấy đã góp thêm một nguồn động lực để nhiều thí sinh vững vàng hơn trước cánh cửa đại học đang đến gần.