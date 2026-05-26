Người EQ thấp thường thích làm điều này khi nói chuyện

Có những cuộc trò chuyện khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng, được lắng nghe và muốn tiếp tục kết nối. Nhưng cũng có những cuộc nói chuyện mà chỉ sau vài phút, người đối diện đã cảm thấy mệt, áp lực hoặc không muốn mở lời thêm nữa.

Điều tạo ra sự khác biệt đôi khi không nằm ở việc ai nói hay hơn, nhiều kiến thức hơn hay hoạt ngôn hơn mà nằm ở cách một người cư xử trong giao tiếp.

EQ - trí tuệ cảm xúc thường bộc lộ rất rõ qua những điều nhỏ nhặt khi trò chuyện hằng ngày. Một người EQ cao thường biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng, biết cách khiến người khác cảm thấy được tôn trọng. Ngược lại, người EQ thấp lại dễ vô tình biến cuộc trò chuyện thành nơi để áp đặt cảm xúc, cái tôi hoặc sự thiếu tinh tế của mình.

Dưới đây là những kiểu hành xử rất phổ biến của người EQ thấp khi giao tiếp đôi khi chính chúng ta cũng từng mắc phải mà không nhận ra.

Thích ngắt lời người khác để nói về mình

Đây là một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất. Khi người khác đang kể chuyện, họ chưa kịp nói hết thì người EQ thấp đã vội chen vào bằng những câu như: “Cái này tôi biết rồi”, “Chuyện đó nhằm nhò gì”, “Để tôi kể cho mà nghe cái này còn hơn”.

Thoạt nhìn, họ tưởng mình đang tạo sự kết nối bằng cách chia sẻ trải nghiệm tương tự. Nhưng thực chất, họ đang kéo toàn bộ trọng tâm cuộc trò chuyện về phía mình. Người EQ thấp thường không thật sự lắng nghe để thấu hiểu, họ nghe chỉ để chờ đến lượt mình nói.

Điều này khiến người đối diện có cảm giác câu chuyện của họ không được coi trọng. Lâu dần, họ sẽ không còn muốn chia sẻ nữa vì biết rằng dù nói gì, cuối cùng cuộc trò chuyện cũng sẽ bị biến thành “sân khấu” của người kia.

Người giao tiếp tinh tế hiểu rằng đôi khi điều người khác cần không phải lời khuyên hay một câu chuyện “to hơn”, mà chỉ đơn giản là một người chịu ngồi nghe hết câu chuyện của họ.

Luôn cố chứng minh mình đúng

Có những người xem mọi cuộc trò chuyện như một cuộc tranh luận phải thắng bằng được. Dù là câu chuyện rất nhỏ, họ vẫn có xu hướng bắt bẻ, phản bác hoặc tìm cách chứng minh quan điểm của mình “chuẩn hơn”. Thay vì trao đổi để hiểu nhau, họ nói chuyện với tâm thế phải hơn thua.

Người EQ thấp thường khó chấp nhận việc người khác có góc nhìn khác mình. Họ dễ nổi nóng khi bị góp ý, dễ phản ứng phòng thủ và luôn muốn giữ phần đúng về mình. Điều khiến người đối diện mệt mỏi không phải vì bất đồng quan điểm, mà vì cảm giác mình không được tôn trọng.

Trong giao tiếp trưởng thành, thắng một cuộc tranh luận không quan trọng bằng việc giữ được sự thoải mái cho cả hai phía. Người EQ cao hiểu rằng không phải chuyện gì cũng cần phân định ai đúng ai sai. Có những lúc, im lặng hoặc chấp nhận sự khác biệt mới là biểu hiện của sự khôn ngoan.

Hay “đùa quá giới hạn” rồi nói: “Có gì đâu mà nhạy cảm”

Nhiều người EQ thấp rất thích dùng sự hài hước để thu hút sự chú ý, nhưng lại không nhận ra ranh giới giữa vui vẻ và vô duyên. Họ đem ngoại hình, chuyện tình cảm, thu nhập, thất bại hay nỗi tự ti của người khác ra làm trò đùa giữa đám đông. Khi thấy đối phương khó chịu, họ lập tức phủi đi bằng câu: “Đùa tí thôi mà”, “Sao nhạy cảm dữ vậy?”

Vấn đề là một câu nói có vui hay không không nằm ở người nói, mà nằm ở cảm nhận của người nghe. Người EQ thấp thường thiếu khả năng đọc cảm xúc người khác nên không nhận ra lúc nào nên dừng lại. Họ nghĩ sự thẳng tính là cá tính, nhưng thực chất lại là thiếu tinh tế. Một người thật sự thông minh trong giao tiếp sẽ hiểu rằng: sự hài hước không nên được xây dựng trên sự khó xử của người khác.

Chỉ chờ người khác nói xong để phản bác

Nhiều người nhìn có vẻ đang chăm chú lắng nghe, nhưng thật ra trong đầu họ chỉ đang chuẩn bị câu để đáp trả. Người EQ thấp thường không có thói quen tiếp nhận cảm xúc hay quan điểm của người khác một cách thật sự. Họ nghe với tâm thế phản biện, hơn thua hoặc tìm lỗi sai.

Vì vậy, cuộc trò chuyện với họ thường tạo cảm giác căng thẳng. Người đối diện luôn phải dè chừng, giải thích hoặc tự bảo vệ quan điểm của mình. Trong khi đó, người EQ cao lại biết cách khiến người khác cảm thấy an toàn khi nói chuyện.

Họ không vội phủ nhận, không lập tức phán xét, càng không biến mọi cuộc trò chuyện thành nơi để thể hiện cái tôi. Đôi khi chỉ một câu như: “Mình hiểu vì sao bạn nghĩ vậy” cũng đủ khiến cuộc trò chuyện dễ chịu hơn rất nhiều.

Thích phán xét người khác quá nhanh

“Nhìn là biết kiểu người đó rồi; Con gái như vậy là không được; Người đó chắc chắn thất bại vì tính cách thôi”,…

Người EQ thấp thường có xu hướng đánh giá người khác rất nhanh dựa trên góc nhìn cá nhân. Họ dễ đưa ra kết luận, dán nhãn hoặc bình phẩm về cuộc sống của người khác mà không thật sự hiểu câu chuyện phía sau.

Điều này khiến các cuộc trò chuyện trở nên nặng nề và thiếu cảm giác an toàn. Bởi không ai muốn mở lòng với một người luôn sẵn sàng phán xét mình. Người từng trải thường hiểu rằng ai cũng có hoàn cảnh riêng, áp lực riêng và những điều chưa kể. Vì vậy, họ cẩn trọng hơn trước khi nhận xét một ai đó.

Sự trưởng thành trong giao tiếp không nằm ở việc nói được bao nhiêu, mà nằm ở việc biết điều gì không nên nói.

Thực tế, không ai hoàn hảo trong giao tiếp. Ai cũng từng có lúc vô tình cắt lời, nóng tính hay thiếu tinh tế trong một cuộc trò chuyện nào đó. Nhưng điểm khác biệt nằm ở khả năng nhận ra và điều chỉnh bản thân.

Người có EQ cao không phải người luôn nói hay nhất, mà là người khiến người khác cảm thấy dễ chịu nhất khi ở cạnh. Họ biết lắng nghe, biết để ý cảm xúc xung quanh và hiểu rằng mỗi cuộc trò chuyện đều cần sự tôn trọng từ cả hai phía.