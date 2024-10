Nàng hậu sinh năm 2000 gây chấn động Concert Anh trai say hi, hút 6 triệu view vì điều này

Xuất hiện ở Concert Anh trai say hi với vai trò phụ diễn trong tiết mục Kim phút kim giờ, Hoa hậu Tiểu Vy thu hút hơn 6 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, riêng đoạn clip Tiểu Vy đúng cùng Quốc Anh trên sân khấu do chính người đẹp GenZ đăng tải đã đạt khoảng 3 triệu lượt xem.

Các clip khác do các kênh TikTok của khán giả đi xem có liên quan Tiểu Vy đều nhận về phản hồi tích cực. Đa phần khán giả đều khen ngợi visual cực đỉnh của Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Thêm nữa, vì bạn diễn của Tiểu Vy là Quốc Anh quá điển trai nên mọi khung hình hướng về cặp đôi này đều trở nên hoàn hảo.

Trong lúc giao lưu với khán giả, Tiểu Vy khiến hàng ngàn khán giả phải bật cười vì bắt nhịp hát bài Kim phút kim giờ. Tuy xinh đẹp, rực rỡ nhưng Tiểu Vy hát khá tệ. Giọng hát của nàng hậu GenZ luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi trong khán giả.

Tiểu Vy sinh năm 2000, quê Quảng Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 ở tuổi 18. Sau khi trở thành Hoa hậu, cô làm mẫu trong các show thời trang, đóng TVC quảng cáo, lấn sân sang điện ảnh qua các dự án Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái, Chủ tịch giao hàng, Mai.

Năm 2022, Tiểu Vy lần đầu đóng phim điện ảnh thông qua dự án Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái. Tuy có nhiều cố gắng nhưng Tiểu Vy vẫn gây tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng Tiểu Vy đọc thoại đơ cứng, ngoài gương mặt đẹp ra thì diễn xuất còn phải học hỏi, trau dồi nhiều.

Tiếp đến, cô đóng vai cameo ở phim Mai do Trấn Thành làm đạo diễn. Nói về vai diễn trong bộ phim này, Tiểu Vy bày tỏ: "Vy rất vui khi nhận được lời mời từ anh Trấn Thành và rất vinh dự khi có cơ hội làm việc và học hỏi từ các anh chị tiền bối, cô chú diễn viên gạo cội trong đoàn. Vy đã có một trải nghiệm không thể quên với phim Mai và mình cũng rất vui vì đã đóng góp công sức nhỏ vào thành công to lớn của phim".