Nàng dâu Yến Xuân khiến bố mẹ chồng xúc động rơi nước mắt vì loạt hành động ý nghĩa dành cho Lâm Tây

Mới đây, trong chương trình "Mẹ chồng nàng dâu", ông Đặng Văn Sơn (bố thủ môn Lâm Tây), bà Olga (mẹ Lâm Tây - người Nga) xuất hiện cùng nàng dâu Yến Xuân, hé lộ những góc khuất đầy ấm áp trong mối quan hệ gia đình đa văn hóa.

Ông Đặng Văn Sơn và bà Olga vốn là những nghệ sĩ cùng tốt nghiệp trường nghệ thuật tại Nga năm 1992, trong đó ông Sơn là diễn viên múa ballet còn bà Olga là diễn viên kịch. Sau hơn 30 năm gắn bó, ông Sơn thừa nhận trong thâm tâm ông luôn khao khát có một cô con dâu Việt Nam để giữ gìn nguồn cội và ông từng hóm hỉnh nói với con trai Đặng Văn Lâm rằng nếu bố lấy vợ Nga thì con lấy vợ Việt là "huề".

Với bà Olga, ấn tượng đầu tiên về nàng dâu Yến Xuân lại đến từ một tấm ảnh khi bà thấy cô dâu tương lai mặc một bộ váy dài mang phong cách truyền thống Nga, điều này đã khiến bà vô cùng xúc động và yêu thích ngay lập tức. Sự giản dị, chân thành và không màu mè của Yến Xuân đã xóa tan mọi khoảng cách về ngôn ngữ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Yến Xuân chia sẻ, lần đầu sang Nga thăm bố mẹ chồng, cô đã vô cùng lo lắng và không ngừng lẩm bẩm câu chào tiếng Nga suốt quãng đường từ sân bay về nhà để không bị vấp. Thế nhưng, sự ấm áp của ngôi nhà và sự chu đáo của bố mẹ chồng đã khiến cô cảm thấy thân thuộc như chính con ruột ngay sau đó.

Không chỉ giỏi việc chăm sóc vóc dáng trong vai trò HLV thể hình, Yến Xuân còn khiến mẹ chồng Nga kinh ngạc khi tự học nấu các món ăn Nga qua YouTube. Bà Olga không khỏi tự hào khi kể về việc Xuân nấu món bánh nướng Nga chuẩn vị bằng cả trái tim dành cho Lâm, điều mà không phải ai cũng làm được chính xác như thế.

Ngược lại, Yến Xuân cũng tích cực quảng bá văn hóa Việt bằng cách nấu phở, mì Quảng và làm bánh xèo cho bố mẹ chồng thưởng thức khi họ ở Việt Nam.

Ông Đặng Văn Sơn đã không kìm được nước mắt khi nhắc lại những kỷ niệm về sự chu đáo của con dâu, đặc biệt là khi cô mang bầu 5 tháng nhưng vẫn âm thầm tự tay thiết kế và lắp đặt một phòng tập tại nhà cho chồng làm quà bất ngờ. Ngoài ra, việc Yến Xuân tự tay in ảnh và viết một cuốn sách nhỏ về hành trình của Văn Lâm để đọc cho con trai nhỏ nghe cũng là điều khiến bố mẹ chồng vô cùng quý trọng.

Mỗi khi Văn Lâm đi thi đấu xa, Yến Xuân lại tỉ mỉ chuẩn bị vali, găng tay và giày đấu cho chồng, hình ảnh này khiến bà Olga nhớ lại chính mình thời trẻ khi còn chăm sóc ông Sơn.

Kết thúc chương trình, Yến Xuân đã gửi một bức thư tay đầy xúc động nhờ người dẫn chương trình đọc tặng bố mẹ chồng để bày tỏ lòng biết ơn vì họ đã sinh ra và nuôi dưỡng một người chồng tuyệt vời như Văn Lâm.

Dù có những khác biệt nhỏ trong phong tục chăm sóc trẻ do khí hậu, thói quen... khác nhau giữa hai nước, nhưng tất cả đều được giải quyết bằng sự tôn trọng và thấu hiểu. Câu chuyện của gia đình Đặng Văn Lâm và Yến Xuân là một minh chứng đẹp đẽ cho việc khi tình yêu đủ lớn, mọi rào cản về ngôn ngữ và văn hóa đều trở nên vô hình.