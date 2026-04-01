Nàng "Đát Kỷ" quyến rũ nhất màn ảnh tuổi 60 vẫn trẻ mướt, da căng: Rất chăm ăn 1 món chống nắng, bơm retinol, chợ Việt quanh năm có

Ở tuổi 60, Ôn Bích Hà vẫn khiến nhiều người phải ngỡ ngàng với làn da căng mịn, gần như không có dấu hiệu lão hóa và vóc dáng thon gọn đáng mơ ước. Sinh năm 1966, nữ diễn viên nổi tiếng qua hàng loạt vai diễn đình đám như Bông hồng lửa, Đát Kỷ Trụ Vương, Mối hận Kim Bình… không chỉ giữ được sức hút mà còn được ví như "tượng đài nhan sắc không tuổi". Điều thú vị là, bên cạnh chế độ sinh hoạt khoa học, bí quyết chống già của cô lại đến từ một loại củ cực kỳ quen thuộc: Cà rốt.

Cà rốt - Loại củ chống nắng, "bơm retinol tự nhiên" giúp Ôn Bích Hà chống già từ bên trong

Không ít lần chia sẻ trước truyền thông, Ôn Bích Hà cho biết cô duy trì thói quen ăn cà rốt đều đặn để chăm sóc làn da từ bên trong. Đây không phải là lựa chọn ngẫu nhiên, mà có cơ sở khoa học rõ ràng.

Cà rốt là nguồn giàu beta-carotene, một tiền chất của vitamin A. Khi vào cơ thể, beta-carotene sẽ được chuyển hóa thành retinol – hoạt chất vàng trong làng chống lão hóa. Theo Harvard T.H. Chan School of Public Health, vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào da, kích thích sản sinh collagen và cải thiện độ đàn hồi.

Điều này lý giải vì sao nhiều chuyên gia gọi cà rốt là "retinol tự nhiên từ thực phẩm". Việc bổ sung đều đặn giúp làn da:

Tăng khả năng tái tạo, giảm nếp nhăn

Cải thiện độ mịn và độ sáng

Hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa

Không dừng lại ở đó, beta-carotene còn có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do – nguyên nhân chính gây lão hóa sớm.

Ăn cà rốt giúp "chống nắng từ bên trong": Khoa học nói gì?

Một trong những lợi ích nổi bật khiến cà rốt được nhiều phụ nữ yêu thích chính là khả năng hỗ trợ chống nắng tự nhiên.

Theo nghiên cứu được công bố trên National Institutes of Health, beta-carotene có thể giúp tăng cường khả năng bảo vệ da trước tác động của tia UV. Khi tích lũy đủ trong cơ thể, chất này giúp:

Giảm tổn thương da do ánh nắng

Hạn chế tình trạng cháy nắng

Giảm nguy cơ sạm da, nám da

Tuy nhiên, cần hiểu đúng: cà rốt không thay thế kem chống nắng, mà đóng vai trò như "lá chắn hỗ trợ từ bên trong". Khi kết hợp với chống nắng bên ngoài, hiệu quả bảo vệ da sẽ được tăng cường rõ rệt.

Không chỉ đẹp da, cà rốt còn giúp giữ dáng và tăng sức khỏe

Điểm cộng lớn của cà rốt là vừa làm đẹp da, vừa hỗ trợ vóc dáng và sức khỏe tổng thể.

Cà rốt có lượng calo thấp, giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu – rất phù hợp với phụ nữ muốn kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, theo Mayo Clinic, chế độ ăn giàu rau củ như cà rốt còn giúp:

Hỗ trợ tiêu hóa

Ổn định đường huyết

Tăng cường miễn dịch

Đặc biệt, các chất chống oxy hóa trong cà rốt còn giúp bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Điều đáng nói, đây lại là loại củ vô cùng quen thuộc với người Việt. Cà rốt có mặt quanh năm ở các chợ, siêu thị, giá thành rẻ, dễ chế biến, từ nước ép, salad đến các món hầm, xào. Một nguyên liệu "quốc dân" nhưng lại mang giá trị chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp không hề nhỏ.

Ăn cà rốt thế nào để không "phản tác dụng"?

Dù tốt cho sức khỏe, nhưng ăn cà rốt sai cách vẫn có thể gây tác dụng ngược. Đây là điều chị em cần đặc biệt lưu ý.

Không nên ăn quá nhiều

Việc nạp quá nhiều beta-carotene có thể khiến da bị vàng (carotenemia). Đây là tình trạng lành tính nhưng ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Không nên chỉ ăn sống

Beta-carotene là chất tan trong chất béo. Vì vậy khi ăn cà rốt cùng dầu mỡ (xào, hấp, nấu canh) sẽ giúp cơ thể hấp thu tốt hơn.

Không thay thế hoàn toàn rau xanh khác

Cà rốt tốt nhưng không phải "thần dược". Cơ thể vẫn cần đa dạng các loại rau củ để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Người có bệnh lý cần lưu ý

Người bị tiểu đường hoặc rối loạn chuyển hóa nên kiểm soát lượng cà rốt tiêu thụ, vì loại củ này vẫn chứa đường tự nhiên.

