"Nàng Cỏ" Goo Hye Sun gây sốc khi tiết lộ bị đồng nghiệp ghét bỏ, chán nản tới mức bỏ nghề?

Goo Hye Sun thời gian gần đây đang là cái tên rất được chú ý sau loạt chia sẻ của cô về việc mình phải sống trong xe hơi suốt thời gian đi học mà lý do là vì... cô đang xây biệt thự, chưa có nhà để ở. Những chia sẻ về hoàn cảnh sống chưa hết hot thì Goo Hye Sun lại xuất hiện trong chương trình Dr. Oh's Golden Clinic và có những giây phút trải lòng về công việc và cuộc đời của mình.



Goo Hye Sun tại chương trình Dr. Oh's Golden Clinic

Một trong số những chia sẻ được chú ý nhất của cô là về việc cô thường xuyên bị ghét bỏ và hiểu lầm thời điểm còn đóng phim. Nữ diễn viên nhắc lại kỷ niệm thời đóng bộ phim Nonstop 5, lúc đó rất nhiều bạn diễn đã cho rằng cô là kẻ kỳ quặc, họ thậm chí còn nói thẳng với cô sau một thời gian hợp tác: "Sau khi quen biết, tôi mới biết bạn cũng bình thường đó".

Goo Hye Sun chia sẻ cô là người không thích việc tụ tập theo nhóm cũng không có bạn bè để chia sẻ các vấn đề. Chính bởi việc không thích kết giao bạn bè nhiều nên mỗi khi gia nhập các đoàn phim, Goo Hye Sun thường gặp khó khăn trong việc hòa nhập và cô dễ bị đồng nghiệp hiểu lầm, thậm chí là ghét bỏ.

Goo Hye Sun chia sẻ tại chương trình cùng bác sĩ tâm lý Oh Eun Young

Sau khi được MC chương trình chính là bác sĩ tâm lý Oh Eun Young tư vấn, Goo Hye Sun đã nhấn mạnh lý do bản thân ngừng hoạt động nghệ thuật với tư cách một diễn viên: "Tôi nghĩ tôi theo đuổi những thứ khác bởi vì tôi luôn bị ghét bỏ và bị hiểu lầm khi còn là diễn viên". Trên thực tế từ trước đến nay, khán giả luôn nghĩ Goo Hye Sun tuyên bố giải nghệ vì lùm xùm ly hôn với chồng cũ. Đây cũng là lần hiếm hoi Nàng Cỏ chủ động nói về lý do bản thân chọn làm công việc khác thay vì diễn xuất.

Ngoài ra Goo Hye Sun cũng thừa nhận việc làm sinh viên là thời điểm cô thấy thoải mái nhất. Ở giảng đường là lúc cô được làm chính mình. Thêm vào đó, cô muốn đi học sau 13 năm bị gián đoạn để lấy điều đó làm món quà tặng cho mẹ mình. Được biết gần đây Goo Hye Sun vừa tốt nghiệp Đại học Sungkyunkwan, khoa Điện ảnh và Truyền hình với thành tích rất cao, đứng đầu lớp và cô cũng đang lên kế hoạch để học lên cao học thay vì trở lại với công việc diễn xuất.

Ảnh tốt nghiệp của Goo Hye Sun

Goo Hye Sun vào nghề từ năm 2004 trong bộ phim Nonstop 5. Tới 2009, cô một bước thăng hạng thành sao hạng A nhờ bộ phim nổi đình đám khắp châu Á Vườn Sao Băng. Tuy nhiên sau tác phẩm để đời này, Goo Hye Sun lại gặp khó khăn trong việc bước ra khỏi cái bóng của Nàng Cỏ. Lý do lớn nhất có lẽ chính ở khả năng diễn xuất của cô khi dù toàn được đóng chính trong các dự án lớn nhưng Goo Hye Sun diễn không hề tiến bộ. Cô thậm chí còn bị gọi là thuốc độc rating khi đóng phim nào cũng thất bại phim đó. Năm 2015, mỹ nhân họ Goo góp mặt trong dự án Blood và sau đó có phim giả tình thật với nam chính Ahn Jae Hyun. Hai người nhanh chóng kết hôn rồi cũng lập tức ly hôn. Thời điểm đó, sau khi liên tiếp lên tiếng tố cáo chồng cũ, Goo Hye Sun đã tuyên bố giải nghệ. Trên thực tế, cô vẫn sản xuất phim ngắn, làm đạo diễn, biên kịch, đóng chính trong dự án của mình, sản xuất MV và viết sách.

