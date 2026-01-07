Nam vương lấy con gái rượu đại gia, hứa "ở cạnh nhau tới chết" liền được cha vợ tặng biệt thự trăm tỷ

Showbiz Hoa ngữ chưa bao giờ thiếu những cuộc hôn nhân giữa tài tử - tiểu thư tài phiệt. Và Viên Vỹ Hào là 1 trong những "phò mã" giới thượng lưu nổi tiếng nhất. Không chỉ có chuyện tình cổ tích ngoài đời thực, cuộc hôn nhân với ái nữ nhà giàu còn đưa cuộc đời của nam vương Hong Kong (Trung Quốc) sang trang mới.

Từ nam thần có cát-xê cao nhất TVB đến rể quý hào môn

Viên Vỹ Hào sinh năm 1981, vào showbiz đóng phim sau khi đăng quang cuộc thi Hoa vương Hong Kong 2007. Với gương mặt đẹp trai và dáng vóc cao ráo lý tưởng, Viên Vỹ Hào lập tức được đài truyền hình hàng đầu TVB ký hợp đồng độc quyền.

Dưới sự lăng xê tích cực của TVB, Viên Vỹ Hào nhanh chóng trở thành nam thần phim giờ vàng phủ sóng trên màn ảnh nhỏ. Anh được biết đến qua các phim Anh Hùng Pháp Y, Điều Tra Viên ICA, Pháp Chứng Tiên Phong, Anh Hùng Thành Trại, Sứ Đồ Hành Giả... Nam diễn viên được mệnh danh là "vua truyền hình xứ Hương Cảng". Vừa đẹp trai lại có hình tượng tốt, nói không với lùm xùm đời tư, Viên Vỹ Hào nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Viên Vỹ Hào là nam thần nổi bật, từng được trả cát-xê cao nhất đài TVB. Ảnh: Sina, On.

Tháng 9/2017, Viên Vỹ Hào công khai hẹn hò Trương Bảo Nhi - thí sinh Hoa hậu Hong Kong 2016 và giành giải phụ Người đẹp thân thiện. Cặp đôi phải lòng nhau sau khi cùng tham gia show truyền hình thực tế của TVB quay tại Tanzania. Sau 3 năm bên nhau, Viên Vỹ Hào đã quỳ gối ngỏ lời cầu hôn Trương Bảo Nhi, khiến người đẹp này ôm mặt khóc vì cảm động. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của bạn gái, Viên Vỹ Hào hạnh phúc hét lớn: "Mẹ ơi, con thành công rồi!".

Chuyện tình đơm hoa kết trái của Viên Vỹ Hào và Trương Bảo Nhi nhận được nhiều lời chúc phúc của khán giả. Công chúng càng ngưỡng mộ tài tử TVB hơn khi biết được thân thế thực sự của Trương Bảo Nhi. Theo tờ On, Trương Bảo Nhi có xuất thân danh gia vọng tộc. Cô là ái nữ của doanh nhân Trương Hoàng Hoàng - ông hoàng trong ngành sản xuất nội y tại Hong Kong (Trung Quốc). Công ty của cha Bảo Nhi được định giá 11 triệu USD (hơn 290 tỷ đồng), với 100 nhân viên, doanh thu hàng năm ước tính đạt được gần 13 triệu USD (hơn 342 tỷ đồng). Ngoài ra, gia tộc họ Trương còn sở hữu khối bất động sản hơn 38 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng) .

Viên Vỹ Hào cưới con gái "vua đồ lót" giàu có nức tiếng đất Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2020. Ảnh: HK01.

Tháng 11/2020, Viên Vỹ Hào và Trương Bảo Nhi tổ chức hôn lễ ở xứ Hương Cảng. Đám cưới của cặp sao khiến dân tình lác mắt về mức độ xa xỉ. Trong ngày trọng đại, Viên Vỹ Hào đeo đồng hồ hiệu có giá 1,5 triệu HKD (hơn 5 tỷ đồng), cô dâu đeo dây chuyền đính kim cương Vào buổi lễ rước dâu theo nghi thức truyền thống, Trương Bảo Nhi nhận được của hồi môn là 7 cặp vòng long phụng được chế tác bằng vàng ròng từ hai bên gia đình. Ngoài ra, Viên Vỹ Hào còn được bố vợ tặng biệt thự tân hôn 8,47 triệu USD (222 tỷ đồng) sau khi anh tuyên thệ "sẽ chăm sóc, ở cạnh Trương Bảo Nhi đến chết".

Nam diễn viên được cha vợ đại gia tặng biệt thự tân hôn trăm tỷ. Ảnh: Sina.

Mang tiếng "chuột sa chĩnh gạo" sau khi cưới con gái rượu đại gia

Sau khi cưới Trương Bảo Nhi, Viên Vỹ Hào chịu nhiều lời xì xào bàn tán của dư luận. Nhiều người mỉa mai anh là "chạn vương", ham mê của cải của nhà vợ nên mới cố bước chân vào nhà hào môn. Trước đó, trong 1 chương trình, Viên Vỹ Hào từng chia anh đã dốc hết tiền tiết kiệm để cưới Trương Bảo Nhi, đồng thời phải nhờ cha vợ hỗ trợ hơn 5 triệu HKD (hơn 16 tỷ đồng) để lo liệu hôn lễ chỉn chu.

Kết hôn chưa bao lâu, Viên Vỹ Hào gây bất ngờ khi tuyên bố nghỉ đóng phim 1,5 năm để đưa vợ đi du lịch vòng quanh thế giới. Quyết định này khiến nam vương Hong Kong (Trung Quốc) bị antifan "cà khịa" có thể rời showbiz để "bám váy" vợ giàu.

Trước những bàn luận của dư luận về chuyện hôn nhân, Viên Vỹ Hào đáp trả: "Tôi cũng đâu có tệ, có sự nghiệp, danh tiếng và ý chí phấn đấu. Hà cớ gì mọi người cứ lời ra tiếng vào, nhận định rằng tôi không xứng với Bảo Nhi. Tôi không quan tâm cô ấy giàu hay nghèo, Bảo Nhi có là ai đi nữa tôi vẫn trao cho cô ấy tình cảm chân thành của mình".

Viên Vỹ Hào bị gièm pha vì xuất thân chênh lệch với vợ tiểu thư. Ảnh: On.

Sau 6 năm chung sống, Viên Vỹ Hào và Trương Bảo Nhi có tổ ấm viên mãn, với 2 con trai. Ở tuổi 41, "vua truyền hình Hong Kong (Trung Quốc)" vẫn duy trì được phong độ ngoại hình. Diện mạo "bất biến", không khác biệt sao với thời điểm mới chân ướt chân ráo vào showbiz cách đây 19 năm về trước, nhiều lần gây chú ý.

Viên Vỹ Hào - Trương Bảo Nhi có 2 con trai sau 6 năm về chung nhà. Ảnh: HK01.

Nguồn: Sina, On, HK01