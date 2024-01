Nam TikToker tố bị đuổi khỏi quán phở ở Hà Nội vì ngồi xe lăn: Bạn gái khẳng định thông tin đúng sự thật

TikToker nổi tiếng tố bị đuổi khỏi quán ăn ở Hà Nội vì... ngồi xe lăn

Mới đây, trên mạng xã hội (MXH) đã lan truyền thông tin về sự việc V.M.L - một TikToker khá nổi tiếng với 248.000 người follow - khi đi ăn tại hai địa điểm ở Hà Nội đã nhận được những trải nghiệm không mấy tốt đẹp. Được biết, kênh TikTok của L. thường có nội dung truyền tải thông điệp tích cực về người không may khiếm khuyết.

Cụ thể, theo bài đăng trên trang cá nhân của V.M.L., L. cho biết mình và bạn gái đã bị từ chối phục vụ, đồng thời phải nhận những lời khá khó nghe từ chủ quán vì ngồi xe lăn:

"L. và bạn nhà mình đến tiệm phở, trời Hà Nội mấy hôm nay mưa rả rích… Ly (bạn gái của L.) vào quán nhờ nhân viên ra bê mình lên bậc tam cấp. Nhân viên bước ra cửa, bảo “Quán em không có nhân viên để khiêng người như anh”

Thế là hai đứa “quay xe” đi tiệm khác - trong cơn mưa lạnh lòng…

Đến một quán phở gà quen, hai đứa cũng vào ăn như bình thường. Chỗ ngồi bé, nên L. hơi chen vào chỗ bà chủ ngồi bán hàng ăn. Bà đứng phắt dậy, mắng nhân viên “Ai nhận cái ngữ này vào đây ăn?”, nhân viên bảo “anh ấy hay ăn ở đây, bình thường vẫn ngồi thế này”

Bà càng được đà “không bán được, đã thế thì tôi đứng”… bữa ăn nghẹn ứ ở cổ - thật khó nuốt. L. thì quen rồi còn bạn Ly… nước mắt bắt đầu rơi".

Dưới bài đăng, L. cũng kể thêm câu chuyện về việc vô tình gặp những vị khách nước ngoài lần đầu đến du lịch tại Hà Nội và được an ủi khi biết chuyện trước đó xảy ra.

Bài viết ngay sau khi được đăng tải trên MXH lập tức nhận về rất nhiều phản hồi. Nhiều người không giấu được sự bức xúc trước hành động của những người có thái độ phân biệt đối xử với người khiếm khuyết. Tuy nhiên, cũng có không ít người nghi ngờ về tính xác thực của bài đăng vì bài viết có khá nhiều điểm bất hợp lý, nếu không đúng sự thật sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh và người dân Hà Nội nói chung.

"Mình cũng là 1 người khuyết tật, đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội, xin có một số quan điểm cá nhân như sau: Thứ nhất, mình chưa khi nào gặp phải trường hợp như bạn kể. Thứ 2, việc nêu 1 sự việc nào đó cần có minh chứng xác thực, ví dụ như hình ảnh, video hay địa điểm cụ thể, không nên nêu chung chung hay giật tít câu view bằng những sự thương hại của cộng đồng", bạn C.D.Đ bình luận.

Bạn gái nam TikToker nói gì?

Liên hệ với chị Ly, người đã cùng với nam TikToker có những trải nghiệm được cho là không may trên, chị cho biết, những thông tin mà hai anh chị đã đăng tải trên MXH là hoàn toàn đúng sự thật:

"Chúng mình hoàn toàn cam kết với pháp luật và cơ quan chức năng đây là thông tin đúng sự thật. Chúng mình cũng đang làm việc với một số bên liên quan mong muốn sớm đưa thông tin xác thực nhằm để bảo toàn danh dự cũng như không làm tổn hại đến cơ quan tổ chức hay một bên nào khác. Bọn mình vẫn đang trong quá trình làm việc và sớm công bố thông tin chính xác trên MXH".

Anh L. ngồi xe lăn

Chia sẻ thêm của chị Ly, được biết hai anh chị đã sinh sống tại Hà Nội một khoảng thời gian và là khách quen của quán phở. Tuy nhiên, do thường ăn vào khung giờ khác nên đây là lần đầu tiên gặp người bán có những lời lẽ không hay như trên:

"Chúng mình vẫn thường ăn quán này. Thông thường có các bạn nhân viên quen vẫn nhớ mặt. Cô con gái quán đó nhớ mặt chúng mình vì thường gặp. Lúc đó vô tình gặp bà, có thể do người già vẫn còn quan niệm xưa cũ, người khiếm khuyết thì không may mắn hoặc do quán bé, chính bản thân chúng mình ngồi chiếm diện tích khiến cô khó chịu nên mới có những hành động như thế".

Chị Ly cũng cho rằng người đã có lời lẽ và hành động không hay với chị là một trong những chủ của quán, tuy nhiên "Bình thường nhà mình đi ăn không vào khung giờ cô ấy bán. Trước đây thường chúng mình thường đi ăn buổi chiều, hôm đó mình đi ăn từ 1 - 2 giờ trưa".

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý rất lớn từ cộng đồng mạng. Chúng tôi sẽ cập nhật tiếp thông tin về vụ việc.