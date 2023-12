Nam thí sinh người Việt đang ghi dấu ấn ở show Trung Quốc: Visual lẫn vũ đạo đều cuốn, có triển vọng debut!

Bên cạnh Á quân Giọng Hát Việt Nhí Vũ Linh Đan vừa tạo dấu ấn ở show sống còn Universe Ticket ở Hàn Quốc thì vẫn còn 1 thí sinh Việt Nam khác đang tìm kiếm cơ hội ra mắt tại thị trường quốc tế. Đó chính là anh chàng Hùng Huỳnh (Nghệ danh: Gemini) hiện đang là thí sinh của Asia Super Young - một chương trình sống còn Trung Quốc do TVB và Youku sản xuất, gồm 65 thực tập sinh tới từ các quốc gia châu Á cùng cạnh tranh.

Hùng Huỳnh sở hữu visual cực cuốn hút

Hùng Huỳnh tên đầy đủ là Huỳnh Hoàng Hùng sinh ngày 5/6/1999, đến từ Đồng Nai. Anh chàng là cựu học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, TP. Hồ Chí Minh. Tại vòng trình diễn solo, Hùng Huỳnh ghi dấu ấn với màn thể hiện vũ đạo ca khúc That's What I Like (Bruno Mars).

Asia Super Young: Hùng Huỳnh trình diễn That's What I Like

Khoe vũ đạo cực cuốn

Ở phần trình diễn nhóm, anh chàng cùng đồng đội tiếp tục mang đến 1 tiết mục vô cùng lôi cuốn nhưng không kém phần gợi cảm. Giám khảo Bi Rain đã dành nhiều lời khen cho phần trình diễn của nhóm này. Riêng Hùng Huỳnh, anh chàng đều được các giám khảo đồng thuận xếp vào lớp hạng 1. Hiện tại, nam thí sinh tăng hạng vượt bậc từ hạng 47 lên hạng 8 và lọt top 10 BXH của cuộc thi.

Fancam trình diễn nhóm của Hùng Huỳnh

Anh chàng bất ngờ khi được các giám khảo xếp lớp hạng 1

Hùng Huỳnh lọt top 10 ở vị trí thứ 8

Tại cuộc thi, Hùng Huỳnh phải cạnh tranh với nhiều gương mặt quen thuộc từng tham gia các show sống còn trước như Kim Dong Bin (Produce 101 mùa 2, Produce X), Ollie, Wang Yanghong (Boys Planet 999)... Dù còn có nhiều hạn chế về mặt ngoại ngữ nhưng không thể phủ nhận, chính ngoại hình bắt mắt cùng khả năng làm chủ sân khấu khá tốt đã khiến anh chàng ghi điểm trong chương trình.

Trước Hùng Huỳnh và Vũ Linh Đan, nhiều thí sinh Việt Nam cũng từng xuất hiện trong show sống còn nước ngoài như Đặng Hồng Hải, Nguyễn Thành Công (Boys Planey 999), Hanbin Ngọc Hưng (I-LAND) hiện đã ra mắt với vai trò thành viên nhóm nam TEMPEST...

Vũ Linh Đan

Hanbin