Nam thanh niên lợi dụng thiên tai ở Đà Nẵng để trục lợi

Sáng 15-10, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng bắt giữ Lê Công Thạch (33 tuổi, trú xã Bình Hòa, huyện Krong Ana, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thấy xe máy chưa rút chìa khóa trên đường Lê Văn Hiến, nghi phạm nhanh tay trộm mất (ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 14-10, anh M.H. Đ. (19 tuổi, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) để xe máy Honda Airblade màu đen, BKS 43D1-792.xx tại trước căn nhà trên đường Lê Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) nhưng quên rút chìa khóa.

Đến 18 giờ 15 phút cùng ngày, anh Đ. ra lấy xe thì phát hiện bị mất nên đến trụ sở Công an phường Khuê Mỹ để trình báo.

Trong lúc cả TP Đà Nẵng đang căng mình chống ngập lụt, Lê Công Thạch lợi dụng sơ hở của người dân để trục lợi (Ảnh: Nghi phạm tại trụ sở công an)

Nhận tin báo, Công an phường Khuê Mỹ phối hợp với Công an phường Điện An (Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) lập tức truy xét.

Chỉ sau ít giờ vào cuộc, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Công Thạch là nghi phạm chính của vụ trộm cắp trên.

Tại trụ sở công an, Thạch bước đầu thừa nhận hành vi trộm cắp.

Qua vụ việc này, Công an TP Đà Nẵng cũng khuyến cáo người dân bên cạnh chủ động, phòng ngừa, tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra, cũng cần cảnh giác bảo vệ tài sản, phương tiện, tránh sơ hở để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phạm tội.