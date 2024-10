Tài xế thản nhiên trải chiếu ngủ trước đầu xe trên… cao tốc lúc nửa đêm

Ngày 5/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công An) đang xử lý vụ việc một lái xe ô tô khách 16 chỗ không có giấy phép lái xe, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo .

Cụ thể, vào lúc 4h55 sáng ngày 5/10, tại km 178+900 cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, trong quá trình tuần tra kiểm soát thì lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện ô tô khách loại 16 chỗ mang biển số 78B-00933 đang dừng cạnh hộ lan mà không có đèn tín hiệu cảnh báo.

Khi di chuyển ra phía trước, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phát hiện lái ông Nguyễn Sáu (58 tuổi, ngụ thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) đang nằm ngủ phía trước đầu xe khách.

Sau khi được lực lượng cảnh sát giao thông đánh thức, ông Sáu cho biết đang điều khiển phương tiện từ Phú Yên vào TPHCM, đến khu vực trên đã dừng xe để ngủ.

Sau khi kiểm tra giấy tờ, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phát hiện ra ông Sáu không có giấy phép lái xe.

Căn cứ theo điểm D khoản 7 điều 5, điểm B khoản 9 điều 21 Nghị định 100, sửa đổi bổ sung Nghị định 123/2021, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã lập biên bản vi phạm đối với ông Nguyễn Sáu về hành vi đỗ xe trên đường cao tốc không đúng quy định (đỗ xe để ngủ) và không có giấy phép lái xe.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng lập biên bản đối với ông Phạm Nở (58 tuổi, ngụ thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) là chủ xe khách 16 chỗ mang biển số 78B-00933 về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện.

Với các vi phạm nêu trên, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã tiến hành tạm giữ xe ô tô khách 16 chỗ cùng đăng ký xe mang biển số 78B-00933.

Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng

Trong 9 tháng đầu năm nay, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, làm bị thương 8 người. Đáng chú ý, từ ngày 18/9-24/9, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng liên quan đến xe khách đâm vào đuôi ô tô phía trước cùng chiều, làm chết 3 người và bị thương 13 người.

Do đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận đã có văn bản kiến nghị giải quyết, khắc phục những bất cập và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, qua địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo đơn vị bảo trì và cơ quan liên quan khẩn trương đưa vào hoạt động hệ thống đèn chiếu sáng tại các nút giao. Ban Quản lý dự án 7 khẩn trương kiểm tra, rà soát, sửa chữa khắc phục, hoàn thiện các công trình hạ tầng cao tốc, hàng rào bảo vệ đường bộ cao tốc bị ngã đổ và các hạng mục phát sinh trên địa bàn các huyện.

Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo sớm triển khai dự án xây dựng hệ thống camera giám sát giao thông, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên hai tuyến cao tốc theo quyết định số 165, ngày 19/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo Sở Giao thông vận tải các tỉnh thành siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ô tô. Chấn chỉnh, nhắc nhở ngay đối với người lái xe khi phát hiện xe chạy quá tốc độ, quá thời gian lái xe liên tục, có biểu hiện mất tập trung, buồn ngủ… trong quá trình lái xe.

Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận kiến nghị Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng ô tô dừng, đỗ chiếm phần đường xe chạy nhưng không đặt biển báo hiệu cảnh báo nguy hiểm ở phía sau xe theo quy định. Kịp thời yêu cầu cẩu kéo, giải tỏa các ô tô hư hỏng , bị sự cố dừng, đỗ dọc đường đến vị trí an toàn trên các tuyến cao tốc qua địa bàn Bình Thuận.