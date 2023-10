Chống trộm cắp, Cục Hàng không yêu cầu xử lý "điểm mù" trong quy trình hành lý sân bay

Tại văn bản mới đây gửi các đơn vị liên quan về việc thực hiện công tác an ninh, tăng cường phòng chống mất cắp tại các sân bay, Cục Hàng không yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, đánh giá hệ thống camera giám sát an ninh hàng không tại khu vực đảo băng chuyền hành lý ký gửi đang khai thác. Qua đó, thống nhất trách nhiệm lắp đặt bổ sung và trách nhiệm quản lý, khai thác hệ thống camera để bảo đảm an ninh hàng không và phòng chống mất cắp đối với hành lý ký gửi tại khu vực này.

Ký gửi hành lý tại sân bay (Ảnh: Dương Ngọc)

Văn bản này được nhà chức trách hàng không đưa ra sau khi lực lượng chức năng phát hiện một vụ nhân viên bốc xếp hành lý trộm cắp tài sản của hành khách.

Trước đó, ngày 12-9, Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi Trộm cắp tài sản. Đây là các nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại sân bay Nội Bài. Chung nhiệm vụ ca bốc xếp hành lý ký gửi của khách đi máy bay, nhóm nhân viên này đã bàn bạc và thống nhất thấy chiếc vali nào dễ mở khoá thì sẽ trộm cắp tài sản.

Sự việc được phát hiện sau khi một hành khách người nước ngoài phản ánh bị mất tài sản để trong vali hành lý ký gửi.

Cũng tại văn bản này, Cục hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng hàng không chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất tại cảng để rà soát, đánh giá hệ thống camera giám sát an ninh hàng không trong quy trình phục vụ hành lý; bổ sung kịp thời những vị trí còn thiếu, tầm quan sát bị che khuất "điểm mù"; đảm bảo khu vực băng chuyền hành lý ký gửi, khu vực phân loại hành lý ký gửi phải được kiểm soát và giám sát liên tục bằng camera giám sát an ninh hàng không hoặc do nhân viên kiểm soát an ninh hàng không trực tiếp giám sát hoặc cả hai biện pháp theo quy định.

Các đơn vị phục vụ mặt đất cần rà soát toàn bộ quy trình phục vụ hành khách, hành lý và biện pháp bảo đảm an ninh hàng không, phòng chống mất cắp tài sản của hành khách đi máy bay trong phạm vi hoạt động khai thác của đơn vị. Các nhân viên checkin cần lưu ý kiểm tra nhanh hành lý ký gửi khi làm thủ tục. Nếu thấy không được khóa, lập tức thông báo cho hành khách.

Trường hợp phát hiện tồn tại, thiếu sót phải khắc phục kịp thời và bổ sung, sửa đổi chương trình, quy chế an ninh hàng không để đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế.

Ngoài ra, cần rà soát, đánh giá công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động và công tác phổ biến, giáo dục người lao động về nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ quy định của pháp luật và chương trình, quy chế an ninh hàng không, bảo đảm an ninh hàng không và phòng chống mất cắp tài sản của hành khách đi máy bay. Đồng thời tăng cường công tác kiểm soát an ninh nội bộ và kiểm soát chất lượng an ninh nội bộ để kịp thời phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn uy hiếp đến an ninh hàng không đến từ người nội bộ và nguy cơ xảy ra trộm cắp tài sản của hành khách đi máy bay.

Khi xảy ra vụ việc trộm cắp, chiếm đoạt tài sản của hành khách tại cảng hàng không, sân bay, các đơn vị trong ngành hàng không nhanh chóng, chủ động phối hợp hoàn thiện hồ sơ vụ việc và bàn giao cho cơ quan công an xử lý theo quy định.