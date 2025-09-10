Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?

Mạng xã hội mới đây xôn xao thông tin một nam thanh niên ở Hải Phòng đến quán Internet để chơi game rồi gục xuống bàn tử vong. Thông tin nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Ngày 10/9, theo nguồn tin trên báo Dân trí, lãnh đạo UBND phường An Dương (TP.Hải Phòng) xác nhận sự việc một nam thanh niên tử vong tại quán Internet gần chợ Minh Kha. Vụ việc xảy ra vào tối 8/9. Danh tính nạn nhân được xác định là anh B. (25 tuổi, trú tại phường Hồng Phong, TP.Hải Phòng).

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại)

Trước đó, vào sáng ngày 8/9, anh B. đi xe máy tới quán nét gần khu vực chợ Minh Kha chơi. Đến chiều tối cùng ngày, nhân viên và mọi người xung quanh thấy anh B. gục đầu trên bàn máy nhưng chỉ nghĩ rằng có lẽ anh này mệt quá nên gục xuống ngủ nên không ai gọi.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, người nhà của anh B. đến quán Internet tìm thì phát hiện cơ thể anh B. không còn phản ứng, đã lạnh ngắt. Sự việc được trình báo với cơ quan chức năng. Khi lực lượng y tế có mặt thì xác định nạn nhân đã tử vong. Cơ quan chức năng sau đó hoàn tất các thủ tục và bàn giao thi thể anh B. cho gia đình lo hậu sự.