Nam thanh niên ẩn náu đến kiệt sức sau khi dùng giấy tờ giả để trốn nghĩa vụ quân sự

Theo đó, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Tổ công tác số 5 tại huyện Tam Đường vừa phối hợp với Công an xã Thèn Sin vừa bắt giữ Vũ Văn Việt (25 tuổi, ở xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) dùng giấy tờ giả để trốn nghĩa vụ quân sự theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Theo điều tra ban đầu, Vũ Văn Việt đã 2 lần mua giấy xác nhận giả xác nhận là sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để cung cấp cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hòa Phong nhằm tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự vào các năm 2023 và 2024.

Sau khi sự việc bị phát hiện, đối tượng đã bỏ trốn vào miền Nam, lang bạt làm thuê trước khi di chuyển lên Lai Châu để ẩn náu.

Suốt thời gian lẩn trốn, Việt sống chui lủi trong điều kiện khắc nghiệt, sức khỏe suy giảm đáng kể. Khi bị bắt giữ, đối tượng tỏ ra mệt mỏi nhưng vẫn chấp hành lệnh bắt của cơ quan chức năng.

Vũ Văn Việt bị bắt khi đang lẩn trốn trong rừng trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu).

Lực lượng Công an khuyến cáo, mọi hành vi gian lận để trốn tránh nghĩa vụ quân sự đều có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Các bạn trẻ hãy nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình với Tổ quốc thay vì tìm cách lẩn trốn để rồi phải đối mặt với vòng lao lý.

Nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân đối với đất nước. Hành vi trốn tránh nghĩa vụ, đặc biệt là sử dụng tài liệu giả để qua mặt cơ quan chức năng, không chỉ thể hiện sự thiếu trách nhiệm mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.