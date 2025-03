Bắt đối tượng truy nã Vũ Văn Việt sinh năm 2000

Sau khi không tổ chức Công an cấp huyện từ ngày 01/3, các Tổ công tác được bố trí tại các huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), đấu tranh với các loại tội phạm.

Theo đó, ngày 6/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công một đối tượng truy nã.

Cụ thể, vào ngày 4/3, tổ công tác số 5 tại huyện Tam Đường phối hợp với Công an xã Thèn Sin, huyện Tam Đường phát hiện và bắt giữ đối tượng Vũ Văn Việt (sinh năm 2000, thường trú tại thôn Vân Dương, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Đối tượng Vũ Văn Việt - Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Trước đó, Vũ Văn Việt bị Công an thị xã Mỹ Hào (cũ) phát lệnh truy nã về tội danh “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cùng ngày, tổ công tác số 7 tại huyện Than Uyên phối hợp với Công an xã Phúc Than, huyện Than Uyên bắt quả tang “con nghiện” Đinh Văn Bình (sinh năm 1978, trú tại bản Mường Than 1, xã Mường Than, huyện Than Uyên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 0,57g heroin.