Nam thanh niên 32 tuổi mắc tiểu đường vì "1 thói quen"! Bác sĩ cảnh báo: Tiểu đường trước tuổi 40 rất nguy hiểm, có thể gây suy tạng sớm

Anh Lâm (32 tuổi), công nhân tại một nhà máy công nghệ, có thói quen hầu như ngày nào cũng uống đồ uống có đường và lười vận động. Hai tháng gần đây, anh thường xuyên thấy khát nước và đi tiểu nhiều nhưng không để ý. Chỉ đến khi khám sức khỏe công ty phát hiện đường huyết bất thường, anh mới đi khám và được chẩn đoán mắc tiểu đường type 2.

Các bác sĩ chỉ ra rằng tiểu đường không còn là bệnh của người già; tỷ lệ mắc bệnh ở người dưới 40 tuổi đang tăng vọt, với tốc độ suy thoái tế bào đảo tụy nhanh hơn và nguy cơ biến chứng cao hơn.

Uống đồ uống có đường mỗi ngày: Mắc bệnh mà không biết

Bác sĩ Hoàng Tuấn Uyên, khoa Nội tiết và Chuyển hóa tại Bệnh viện Kỳ Mỹ, người trực tiếp điều trị, cho biết: Anh Lâm cao 170cm, nặng 85kg, không có tiền sử bệnh mãn tính nhưng công việc đôi khi phải trực ca đêm. Do thời gian ăn uống không cố định, anh thường xuyên giải tỏa bằng đồ uống có đường mỗi ngày.

May mắn là sau khi theo dõi định kỳ, kết hợp điều trị thuốc uống, hướng dẫn chế độ ăn từ chuyên gia dinh dưỡng và giáo dục sức khỏe, hiện tại đường huyết của anh Lâm đã được kiểm soát tốt.

Bệnh tiểu đường ở người trẻ dẫn đến suy giảm nhanh chức năng tuyến tụy và khả năng đáp ứng thuốc hạn chế

So với bệnh tiểu đường khởi phát muộn, bệnh nhân trẻ tuổi thường có diễn tiến bệnh nhanh hơn. BS Hoàng Tuấn Uyên giải thích rằng những bệnh nhân này trải qua sự suy giảm nhanh hơn về chức năng tế bào đảo tụy, dẫn đến lượng đường trong máu giảm nhanh. Khả năng đáp ứng với liệu pháp đơn thuốc cũng hạn chế hơn, thường cần đến "chiến lược điều trị đa thuốc" sớm hơn để kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả.

Do khởi phát bệnh ở độ tuổi sớm hơn và thời gian tiếp xúc với môi trường có đường huyết cao kéo dài hơn, nên bệnh nhân trẻ tuổi mắc tiểu đường có nguy cơ mắc các bệnh về võng mạc, thận, thần kinh và tim mạch trong tương lai cao hơn so với các bệnh nhân thông thường.

Béo phì, căng thẳng cao độ và chế độ ăn nhiều đường là ba nguyên nhân tiềm ẩn góp phần gây ra bệnh tiểu đường ở người trẻ

Tại sao bệnh tiểu đường lại ảnh hưởng đến người trẻ tuổi? BS Hoàng Tuấn Uyên giải thích rằng ngoài các yếu tố hiện đại phổ biến như béo phì ở tuổi vị thành niên, thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường và chế độ ăn nhiều calo, bệnh tiểu đường còn có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố phát triển sớm và môi trường.

Nếu người mẹ có lượng đường trong máu bất thường hoặc dinh dưỡng không đầy đủ trong thai kỳ, chức năng chuyển hóa của thai nhi trong tương lai có thể bị suy giảm. Ngoài ra, việc tiếp xúc lâu dài với các chất gây rối loạn nội tiết trong môi trường, chẳng hạn như một số kim loại nặng và chất ô nhiễm hữu cơ, làm tăng nguy cơ này.

Hơn nữa, các phát hiện lâm sàng cho thấy hơn 80% bệnh nhân trẻ tuổi bị thừa cân hoặc béo phì. Nếu họ cũng gặp các vấn đề về tâm lý như trầm cảm hoặc lo âu, điều này có thể ảnh hưởng đến việc tuân thủ điều trị, tạo ra một vòng luẩn quẩn trên con đường kiểm soát lượng đường trong máu.

Các nhóm có nguy cơ cao nên khám sức khỏe định kỳ và theo dõi lượng đường trong máu từ sớm

Đối với những người trẻ tuổi mắc bệnh tiểu đường loại 2, cần áp dụng chiến lược điều trị chủ động và cá nhân hóa hơn. BS Hoàng Tuấn Uyên nhắc nhở rằng những người có tiền sử gia đình mắc bệnh, thừa cân hoặc béo phì, thiếu vận động, bị căng thẳng mãn tính hoặc thiếu ngủ nên khám sức khỏe định kỳ và theo dõi lượng đường trong máu càng sớm càng tốt.

Sau khi được chẩn đoán, cần thực hiện điều trị chủ động và cá nhân hóa. Điều này bao gồm điều chỉnh lối sống, tập thể dục thường xuyên, duy trì chế độ ăn uống cân bằng và kiểm soát cân nặng, đồng thời tuân thủ các loại thuốc được kê đơn để trì hoãn hiệu quả sự xuất hiện của các biến chứng.