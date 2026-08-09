Nam thần sơ mi trắng ra sân bay viral khắp châu Á: Cực phẩm cao gần 1m9, bờ vai rộng cỡ Thái Bình Dương

Lần đầu ra sân bay được sự săn đón của truyền thông, mỹ nam này đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Kim Yoon Sik đang là một trong những gương mặt trẻ có lượng người hâm mộ tăng nhanh chóng sau thành công của bộ phim Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên. Sở hữu ngoại hình sáng màn ảnh cùng khí chất cuốn hút, mỹ nam sinh năm 1998 trở thành cái tên gây bảo khắp châu Á thời gian vừa qua. Thậm chí, trang Instagram cá nhân của nam diễn viên còn từ chỉ vài chục nghìn người theo dõi đã tăng lên nửa triệu, cho thấy độ hot đáng để trông đợi.

Mới đây, anh tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ khi xuất hiện tại sân bay để khởi hành ra nước ngoài. Trong lần đầu tiên được đông đảo phóng viên và người hâm mộ săn đón, Kim Yoon Sik ghi điểm tuyệt đối với visual thư sinh, ăn mặc đơn giản nhưng vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn, biến loạt ảnh sân bay nhanh chóng lan truyền khắp các diễn đàn.

Kim Yoon Sik viral cõi mạng trong lần đầu tiên được săn đón tại sân bay. (Nguồn: TikTok)

Kim Yoon Sik gây ấn tượng ngay từ khi xuất hiện với visual bảnh bao chuẩn nam thần. Anh lựa chọn set đồ tối giản gồm sơ mi trắng tay dài phối cùng quần jeans xanh dáng suông, nhưng chính sự đơn giản ấy lại càng tôn lên vóc dáng cao ráo và khí chất thanh lịch của nam diễn viên sinh năm 1998. Chiếc sơ mi được mở nhẹ phần cổ tạo cảm giác trẻ trung, phóng khoáng mà vẫn chỉn chu, kết hợp cùng quần denim mang đến hình ảnh vừa hiện đại vừa gần gũi. Điểm nhấn của outfit là cặp kính đen bản lớn cùng đồng hồ Cartier thiết kế tinh giản, giúp tổng thể thêm phần hiện đại, casual nhưng vẫn nịnh mắt.

Set đồ đơn giản nhưng trẻ trung, lịch lãm càng giúp virual Kim Woo Sik trở nên bùng nổ.

Góc nghiêng sắc nét, sống mũi cao và đường hàm gọn gàng khiến Kim Yoon Sik "đốn tim" người hâm mộ. Thần thái điềm tĩnh, biểu cảm rạng rỡ càng làm nổi bật vẻ nam tính, lịch lãm của ngôi sao trẻ đang lên. Khác hẳn kiểu tóc vuốt lịch lãm quen thuộc trên phim, lần này Kim Yoon Sik chọn để mái tự nhiên ôm nhẹ gương mặt, vừa gọn gàng vừa mang lại vẻ ngọt ngào và trẻ trung hơn hẳn.

Visual tươi tắn của mỹ nam sinh năm 1998.

Kim Yoon Sik sở hữu kiểu visual vừa ngọt ngào vừa nam tính, với gương mặt nhỏ gọn, đường hàm sắc nét và sống mũi cao thanh thoát. Điểm thu hút nhất của nam diễn viên là ánh mắt sâu và thần thái điềm tĩnh, tạo cảm giác vừa lạnh lùng vừa gần gũi. Làn da sáng, đường nét hài hòa cùng nụ toả nắng nhẹ giúp anh dễ dàng ghi điểm ở cả hình tượng học đường lẫn trưởng thành.

Visual nam tính, góc cạnh của nam thần thế hệ mới Hàn Quốc.

Bên cạnh gương mặt sáng màn ảnh, mỹ nam sinh năm 1998 còn có lợi thế hình thể nổi bật với chiều cao ấn tượng, bờ vai rộng "Thái Bình Dương" và vóc dáng mảnh nhưng săn chắc. Tỷ lệ cơ thể cân đối giúp Kim Yoon Sik trông càng bảnh bao, cuốn hút khi diện những bộ suit lịch lãm. Chính sự kết hợp giữa visual thư sinh và hình thể chuẩn người mẫu đã khiến anh trở thành gương mặt trẻ được săn đón mạnh mẽ sau thành công của bộ phim Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên.

Vóc dáng vạm vỡ của mỹ nam sinh năm 1998.

Ngoài đời, Kim Yoon Sik cũng ghi điểm mạnh với phong cách trẻ trung, năng động đậm chất "boyfriend material". Nam diễn viên thường ưu ái những item casual quen thuộc như T-shirt, sơ mi trắng, quần jeans hay sneaker nhưng luôn biết cách phối hợp hài hòa để tổng thể trông vừa nịnh mắt vừa thời thượng. Anh chuộng bảng màu trung tính, phom dáng gọn gàng và những chi tiết tối giản giúp vẻ ngoài thêm hiện đại mà không cần quá cầu kỳ. Phong cách đời thường gần gũi, dễ ứng dụng này khiến Kim Yoon Sik càng được lòng người hâm mộ trẻ và tạo cảm giác như một chàng trai bước ra từ phim thanh xuân Hàn Quốc.

Phong cách đời thường tối giản rất "chất liệu bạn trai" của Kim Yoon Sik.

Ảnh: Instagram.