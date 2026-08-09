Con gái Thiên An và Jack gây chú ý khi diễn catwalk ở tuổi lên 5, visual "sao y bản chính"

Vừa tròn 5 tuổi, bé Sol vừa tham gia trình diễn ở một sự kiện thời trang lớn dành cho trẻ em với phong thái đáng khen ngợi.

Destination Runway Fashion Week dưới sự dẫn dắt của siêu mẫu Xuân Lan vừa khép lại mùa thứ 9 thành công. Đây được biết đến là sự kiện thời trang quy mô dành cho trẻ em và lứa tuổi teen được tổ chức hàng năm bởi Xuan Lan Entertainment cùng Xuan Lan's Academy - học viện đào tạo do nữ siêu mẫu sáng lập. Để góp mặt trên đường băng chính thức, các mẫu nhí đều trải qua vòng casting tuyển chọn và được rèn luyện bài bản về kỹ năng trình diễn.

Đáng chú ý, sự trở lại của bé Sol (Trần Nguyễn Yên Đan) con gái của Thiên An và Jack vừa qua đã vô tình thu hút một lượng lớn sự chú ý và tương tác của công chúng. Vừa tròn 5 tuổi, cô bé không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo xinh xắn mà còn bởi phong thái sải bước tự tin, chững chạc hơn trên sàn diễn chuyên nghiệp sau 1 năm trở lại runway này.

Thần thái kiêu hãnh cùng bước đi nhịp nhàng của Sol trên sàn diễn chuyên nghiệp.

Góp mặt tại sự kiện, bé Sol khiến khán giả bất ngờ trước sự dạn dĩ cùng khả năng làm chủ sân khấu. Trình diễn bộ trang phục mang sắc xanh pastel bồng bềnh với điểm nhấn cúp ngực hoa và vương miện phá cách, mẫu nhí 5 tuổi tự tin thực hiện những bước đi nhịp nhàng đầy kiêu hãng, thần thái tràn trề tự tin có thể nhìn thấy qua ánh mắt.

Khác với vẻ cá tính, chỉn chu khi trình diễn, ở góc quay hậu trường, cô bé lại đốn tim người xem bởi nét trong sáng, đáng yêu, tính cách khá điềm đạm. Dưới các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho sự chuyên nghiệp của Sol, đồng thời gật gù công nhận cô bé sở hữu gương mặt nét nào ra nét đó, "sao y bản chính" từ phụ huynh.

Netizen nhận xét Sol càng lớn càng giống cả bố và mẹ.

Thiên An và con gái trong tiệc sinh nhật 5 tuổi hồi tháng 4. Sol giống mẹ ở nụ cười lẫn đôi mắt.

Sự dạn dĩ của bé Sol trên sàn catwalk vốn được nuôi dưỡng qua một quá trình tiếp xúc với nghệ thuật từ khá sớm. Ngay từ khi mới 2 tuổi, diễn viên Thiên An đã tạo điều kiện cho con gái làm quen với ống kính. Hai mẹ con từng nhiều lần kết hợp ăn ý trong các bộ ảnh quảng cáo. Sol cũng từng tham gia chương trình truyền hình thực tế dành cho trẻ em và được mẹ giới thiệu là "cây văn nghệ" ở lớp.

Nhờ tính cách hoạt bát và biểu cảm đa dạng, Sol luôn thể hiện sự năng động, tự nhiên trước máy ảnh. Dù là những khoảnh khắc đời thường mộc mạc hay các bộ ảnh photoshoot theo concept chỉn chu, nhóc tì 5 tuổi nhiều lần tỏa sáng bằng nét hồn nhiên, lém lỉnh và năng lượng tích cực của mình.

Nhóc tì 5 tuổi rất tự tin bộc lộ cảm xúc trước ống kính.

Gương mặt "nét nào ra nét đó" và ánh nhìn có chiều sâu giúp cô bé để lại ấn tượng nhanh chóng cho người xem qua ảnh.

Biểu cảm đa dạng cùng khả năng pose dáng linh hoạt trước ống kính.

Ảnh, Clip: TikTok, FBNV