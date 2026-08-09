Thức uống "cà phê trà xanh" đang phủ sóng mạng xã hội Nhật: Vì sao nhiều người tin rằng nó giúp kiểm soát cân nặng?

Một công thức đồ uống chỉ gồm cà phê đen và trà xanh đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Nhật Bản nhờ cách làm đơn giản, không yêu cầu chế độ ăn quá khắt khe.

Người góp phần khiến phương pháp này nổi tiếng là bác sĩ chuyên về kiểm soát cân nặng người Nhật Kudo Takafumi. Theo chia sẻ của ông, trong quá trình áp dụng, cân nặng từng giảm khoảng 6,2 kg sau một tháng và về lâu dài giảm từ 92 kg xuống còn 67 kg.

Tuy nhiên, con số trên nên được hiểu là kết quả cá nhân, không phải mức giảm cân có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Các nghiên cứu hiện nay cho thấy trà xanh, caffeine hay một số hợp chất trong cà phê có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng ở mức nhất định, nhưng tác động nhìn chung không lớn và không thể thay thế chế độ ăn uống, vận động hay giấc ngủ.

Vì sao trà xanh và cà phê được kết hợp?

Điểm đáng chú ý của công thức này nằm ở các hoạt chất vốn có trong hai loại đồ uống. Cả cà phê và trà xanh đều chứa caffeine. Chất này có thể làm tăng tỉnh táo và tạm thời thúc đẩy tiêu hao năng lượng. Trong khi đó, trà xanh chứa catechin, đặc biệt là EGCG – nhóm hợp chất chống oxy hóa thường được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ quá trình oxy hóa chất béo.

Trà xanh còn chứa theanine, một axit amin tạo nên vị đặc trưng của trà. Theanine thường được nhắc đến nhờ khả năng tạo cảm giác thư giãn hơn khi sử dụng cùng caffeine.

Cà phê lại chứa chlorogenic acid – nhóm polyphenol được nghiên cứu liên quan đến chuyển hóa glucose và lipid. Một phân tích tổng hợp các thử nghiệm đối chứng cho thấy chiết xuất cà phê xanh giàu chlorogenic acid có liên quan đến mức giảm cân trung bình khá khiêm tốn, chứ chưa đủ cơ sở để gọi đây là một "chất đốt mỡ" mạnh.

Công thức "cà phê trà xanh" được pha thế nào?

Theo phương pháp đang được lan truyền tại Nhật, cà phê đen và trà xanh không đường được pha theo tỷ lệ 1:1. Chẳng hạn, có thể dùng 100 ml cà phê đen trộn với 100 ml trà xanh.

Đồ uống có thể dùng nóng hoặc lạnh tùy sở thích. Điểm quan trọng là hạn chế thêm đường, siro hoặc kem béo bởi chính những thành phần này có thể khiến lượng năng lượng của đồ uống tăng lên đáng kể.

Người theo phương pháp này thường uống khoảng 1 cốc 200–250 ml/lần, từ 1–2 lần mỗi ngày. Một số hướng dẫn trên mạng khuyên uống trước bữa ăn 15–30 phút với mục đích tạo cảm giác no hơn.

Dù vậy, không nhất thiết phải uống lúc bụng đói. Với người dễ đau dạ dày, trào ngược hoặc cảm thấy cồn cào khi uống cà phê, việc uống trước bữa ăn thậm chí có thể khiến cơ thể khó chịu hơn.

Có thực sự giúp "eo nhỏ đi"?

Trà xanh và cà phê không phải công thức giảm mỡ bụng tại chỗ. Cơ thể cũng không thể lựa chọn chỉ đốt mỡ ở vòng eo nhờ một loại đồ uống.

Nếu cà phê trà xanh không đường được dùng thay cho trà sữa, nước ngọt hoặc các loại đồ uống nhiều năng lượng, đồng thời giúp người uống kiểm soát khẩu phần tốt hơn, nó có thể trở thành một phần của kế hoạch kiểm soát cân nặng.

Nhưng mức giảm 6,2 kg trong một tháng không nên trở thành mục tiêu để làm theo. Những tổng hợp nghiên cứu về trà xanh và chlorogenic acid cho thấy hiệu quả giảm cân trung bình thường khá nhỏ. Vì thế, yếu tố quyết định vẫn là tổng năng lượng nạp vào, chất lượng bữa ăn, vận động và thói quen sinh hoạt.

Những ai nên cẩn trọng?

Người bị mất ngủ, hồi hộp, tim đập nhanh, trào ngược dạ dày hoặc nhạy cảm với caffeine nên cân nhắc lượng sử dụng. Người đang dùng thuốc dài ngày cũng nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu muốn uống thường xuyên với lượng lớn.

Phụ nữ mang thai càng cần chú ý tổng lượng caffeine từ cà phê, trà, chocolate và những đồ uống khác. Đại học Sản phụ khoa Hoa Kỳ khuyến nghị thai phụ duy trì caffeine dưới 200 mg mỗi ngày.

Nhìn chung, "cà phê trà xanh" có ưu điểm là dễ pha, ít năng lượng nếu không thêm đường và có thể phù hợp với người vốn đã quen uống cả trà lẫn cà phê. Nhưng thay vì coi đây là bí quyết "uống là gầy", cách hợp lý hơn là xem nó như một lựa chọn đồ uống trong chế độ sống lành mạnh. Muốn vòng eo thực sự thay đổi, chiếc cốc chỉ đóng vai trò phụ; những gì diễn ra trong cả ngày mới là yếu tố quyết định.