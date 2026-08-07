Nếu nhan sắc nam thần có bảng xếp hạng, Thư Kỳ chọn 3 gương mặt này trước cả chồng mình

Dù hợp tác với vô số nam thần, Thư Kỳ gây chú ý khi dành vị trí đỉnh cao nhan sắc cho 3 mỹ nam này trước cả ông xã.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, hiếm có nữ diễn viên nào sở hữu "bộ sưu tập" bạn diễn toàn những tượng đài nhan sắc như Thư Kỳ. Vì thế, khi được hỏi ai là người đẹp trai nhất từng hợp tác, câu trả lời của cô nhanh chóng trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn luận sôi nổi.

Trong một chương trình giải trí gần đây, Thư Kỳ không ngần ngại đưa ra bảng xếp hạng của riêng mình. Theo nữ diễn viên, ba gương mặt khiến cô ấn tượng nhất lần lượt là Trương Quốc Vinh, Lưu Đức Hoa và Kim Thành Vũ. Điều khiến khán giả bật cười là ông xã Phùng Đức Luân hoàn toàn vắng mặt trong danh sách. Thư Kỳ thẳng thắn nói: "Ở thời kỳ đó, chồng tôi không đẹp trai nhất, đến top 3 còn chẳng chen chân vào nổi."

Lời nhận xét tưởng như "dìm hàng" chồng lại khiến nhiều người thích thú bởi sự chân thật và hài hước. Sau tất cả, Thư Kỳ là một trong số rất ít nữ diễn viên từng đứng cạnh gần như mọi nam thần nổi tiếng nhất của điện ảnh Hong Kong và Hoa ngữ suốt thời kỳ hoàng kim. Nếu đặt cạnh những cái tên ấy, việc Phùng Đức Luân không góp mặt trong top 3 cũng không phải điều quá khó hiểu.

Thư Kỳ thẳng tay loại ông xã Phùng Đức Luân ra khỏi dàn mỹ nam trong mắt cô.

Trương Quốc Vinh

Người đứng đầu danh sách là Trương Quốc Vinh, cái tên gần như chưa bao giờ vắng mặt trong những cuộc bình chọn về nhan sắc của điện ảnh Hong Kong. Vẻ đẹp của anh không thuộc kiểu góc cạnh hay nam tính mạnh mẽ mà mang nét thư sinh, thanh tú cùng đôi mắt luôn chất chứa cảm xúc. Chính sự kết hợp giữa ngoại hình mềm mại và khí chất nghệ sĩ đặc biệt ấy đã tạo nên sức hút rất riêng, khiến mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh đều để lại cảm giác khó quên. Hơn ba thập kỷ trôi qua, những hình ảnh thời trẻ của Trương Quốc Vinh vẫn thường xuyên được chia sẻ trở lại như một chuẩn mực nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ.

Trương Quốc Vinh

Lưu Đức Hoa

Nếu Trương Quốc Vinh đại diện cho vẻ đẹp giàu cảm xúc thì Lưu Đức Hoa lại là hình mẫu của sự phong độ và lịch lãm. Suốt nhiều thập kỷ hoạt động, anh luôn giữ được diện mạo chỉn chu cùng thần thái cuốn hút hiếm có. Gương mặt góc cạnh, nụ cười điềm tĩnh và vóc dáng cân đối giúp Lưu Đức Hoa gần như không thay đổi quá nhiều qua thời gian. Đến tận hôm nay, ở tuổi ngoài 60, anh vẫn thường xuyên được khen ngợi vì khả năng duy trì phong độ ngoại hình đáng kinh ngạc, trở thành hình mẫu quý ông trong mắt nhiều thế hệ khán giả.

Lưu Đức Hoa

Kim Thành Vũ

Cái tên còn lại là Kim Thành Vũ, người sở hữu vẻ đẹp khác biệt nhất trong danh sách. Mang hai dòng máu Hoa và Nhật, nam diễn viên gây ấn tượng với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu và thần thái trầm mặc. Thời kỳ đỉnh cao, Kim Thành Vũ gần như là đại diện cho mẫu mỹ nam lạnh lùng của điện ảnh châu Á. Không cần tạo hình cầu kỳ, chỉ một ánh nhìn hay biểu cảm rất nhẹ cũng đủ tạo nên sức hút khiến khán giả nhớ mãi. Đến nay, mỗi khi những bức ảnh cũ của anh được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội, cư dân mạng vẫn dành nhiều lời khen cho vẻ ngoài gần như không bị thời gian làm phai nhạt.

Kim Thành Vũ

Đáng chú ý, Ngô Ngạn Tổ cũng bất ngờ vắng mặt dù từ lâu được xem là một trong những "tường thành nhan sắc" của điện ảnh Hoa ngữ. Với Thư Kỳ, anh chỉ là người "thú vị nhất" trong số các bạn diễn từng hợp tác. Còn ông xã Phùng Đức Luân thì bị chính chủ hài hước xếp ngoài top 3.

Sau tất cả, bảng xếp hạng này không nhằm tìm ra ai là người đàn ông hoàn hảo nhất, mà vô tình trở thành bức tranh thu nhỏ về một thời kỳ rực rỡ của điện ảnh Hong Kong, nơi chỉ riêng việc đứng cạnh những cái tên như Trương Quốc Vinh, Lưu Đức Hoa hay Kim Thành Vũ cũng đủ để trở thành một phần của lịch sử nhan sắc châu Á.

Ảnh: Internet