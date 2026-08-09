Nữ chính phim hot 8 nghìn tỷ: Visual tự nhiên như "tình đầu", ngoài đời cũng rất đơn giản

Mỹ nhân sinh năm 2004 đang trở thành gương mặt được săn đón nhất châu Á hiện nay.

Chỉ vài tháng trước, Lý Tư Đồng vẫn là cái tên gần như không ai biết đến. Thế nhưng sau thành công ngoài sức tưởng tượng của bộ phim điện ảnh Thư Tình Gửi Ngoại với doanh thu vượt 2 tỷ NDT (gần 8.000 tỷ đồng), nữ diễn viên sinh năm 2004 đã trở thành gương mặt mới được truyền thông và các thương hiệu thời trang đặc biệt quan tâm.

Nữ diễn viên mới nổi của nền điện ảnh Hoa ngữ. (Nguồn: TikTok)

Điều khiến Lý Tư Đồng khác biệt giữa dàn mỹ nhân Cbiz không phải vẻ đẹp sắc sảo hay khí chất "phú quý hoa", mà là nét trong trẻo rất điện ảnh. Gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi thanh tú, đôi mắt to ngấn nước cùng nụ cười nhẹ tạo nên cảm giác mong manh đúng chuẩn "tình đầu" - kiểu nhan sắc đang được khán giả châu Á đặc biệt yêu thích trong những năm gần đây.

Lý Tư Đồng sở hữu nhan sắc mong manh, vô cùng trong trẻo. (Nguồn: TikTok)

Không ít cư dân mạng nhận xét, Lý Tư Đồng sở hữu vẻ đẹp càng ngắm càng cuốn hút. Gương mặt gần như không cần trang điểm đậm, chỉ với lớp nền mỏng, đôi môi hồng tự nhiên và hàng mi cong nhẹ cũng đủ khiến cô nổi bật trước ống kính. Chính nhờ đường nét hài hòa và làn da trắng sáng, nữ diễn viên dễ dàng "cân" cả những khung hình cận mặt vốn rất khắt khe của màn ảnh rộng.

Ngoài đời, phong cách của Lý Tư Đồng cũng giống hệt hình tượng cô theo đuổi trên màn ảnh: tối giản nhưng tinh tế. Tủ đồ của nữ diễn viên 22 tuổi xoay quanh những gam màu trắng, kem, be, xanh pastel hoặc denim xanh nhạt. Cô hiếm khi chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ mà ưu tiên các thiết kế có phom dáng gọn gàng, tôn vóc dáng mảnh mai và bờ vai thanh thoát.

Phong cách trẻ trung, nữ tính ngoài đời thường của cô nàng diễn viên sinh năm 2004. (Nguồn: Weibo)

Những chiếc váy slip dress satin, váy hoa nhí, đầm midi dáng chữ A được Lý Tư Đồng ưa thích. Phong cách này mang đến cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn đủ hiện đại để phù hợp với hình ảnh một ngôi sao thế hệ Gen Z.

Ngay cả khi tham dự các sự kiện nữ diễn viên cũng không chọn những bộ váy cắt xẻ táo bạo. Thay vào đó, cô ưu ái các thiết kế mang tông trắng, champagne hoặc nude với chất liệu voan, lụa và chiffon mềm mại. Những bộ váy tối giản giúp tôn lên làn da trắng cùng thần thái dịu dàng, tạo nên hình ảnh "nàng thơ" đúng nghĩa. Đây cũng là lý do stylist nhận xét Lý Tư Đồng có khả năng mặc đẹp những thiết kế tưởng chừng đơn giản nhất.

Khi tham gia các sự kiện, cô nàng cũng chọn các thiết kế nhẹ nhàng, kín đáo. (Nguồn: Weibo)

Một điểm cộng khác là mái tóc đen dài gần như trở thành "thương hiệu" của nữ diễn viên. Thay vì nhuộm màu nổi hay tạo kiểu cầu kỳ, cô thường để tóc suôn tự nhiên hoặc uốn sóng nhẹ, kết hợp với layout trang điểm trong veo theo phong cách Hàn Quốc. Chính sự tiết chế này giúp visual của Lý Tư Đồng luôn giữ được cảm giác trẻ trung, thanh thuần và rất dễ tạo thiện cảm.

Từ khi Thư Tình Gửi Ngoại tạo nên cơn sốt phòng vé khắp châu Á, cái tên Lý Tư Đồng cũng xuất hiện dày đặc trên các tạp chí, sự kiện thời trang và bảng xếp hạng nhan sắc. Nhiều khán giả cho rằng cô đại diện cho thế hệ mỹ nhân mới của Cbiz - không cần quá lộng lẫy hay phô trương, chỉ với vẻ đẹp tự nhiên, gu thời trang tinh tế và khí chất nhẹ nhàng cũng đủ tạo nên sức hút riêng.

Mái tóc đen dài cùng lối trang điểm tối giản giúp Lý Tư Đồng xây dựng hình ảnh "nàng thơ" đúng nghĩa. (Nguồn: Weibo)

Ở tuổi 22, Lý Tư Đồng đang có màn khởi đầu đáng mơ ước. Thành công của Thư Tình Gửi Ngoại không chỉ đưa cô từ một gương mặt vô danh trở thành nữ chính được cả châu Á biết đến, mà còn biến cô thành biểu tượng của kiểu nhan sắc "less is more" - càng tối giản càng cuốn hút, hứa hẹn sẽ còn phủ sóng mạnh mẽ trong làng thời trang và giải trí Hoa ngữ thời gian tới.