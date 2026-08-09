8 xu hướng nail mùa thu 2026: Càng tối giản càng sang, chuẩn tinh thần old money

Nếu mùa hè là thời điểm của những bộ nail nhiều màu sắc và hiệu ứng lấp lánh, thì mùa thu 2026 lại chứng kiến sự lên ngôi của vẻ đẹp tối giản.

Qua những mẫu nail được chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội châu Á, có thể thấy bảng màu đang chuyển dần sang các gam trầm nhẹ, kết hợp điểm nhấn tinh tế thay vì đính đá hay họa tiết cầu kỳ. Dưới đây là những xu hướng nail hứa hẹn phủ sóng mùa thu năm nay.

Móng trong veo

Hiệu ứng móng trong veo như phủ một lớp siro tiếp tục được yêu thích. Các gam hồng đào, hồng sữa, nude mật ong hay nâu sữa mang đến vẻ ngoài tự nhiên, giúp bàn tay trông sáng và mềm mại hơn. Đây cũng là kiểu nail phù hợp với dân văn phòng vì vừa thanh lịch vừa không kén trang phục.

Xám sương và xanh khói trở thành màu mới của mùa thu

Nếu những năm trước nâu chocolate là gam màu chủ đạo, thì thu 2026 chứng kiến sự xuất hiện nhiều hơn của xám sương, xanh ghi, xanh khói hay xanh baby pha xám. Những tông màu này tạo cảm giác hiện đại, dịu mắt và rất hợp với các outfit len mỏng, blazer hay sơ mi trắng.

French nail phiên bản tối giản

Đầu móng trắng truyền thống được thay bằng các đường viền siêu mảnh với màu be, nâu, bạc hoặc trắng ngà. Thiết kế này giúp bộ móng trông tinh tế hơn nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn, đặc biệt phù hợp với phong cách old money và quiet luxury .

Họa tiết kim loại nhỏ thay cho đính đá

Thay vì phủ kín đá hoặc charm lớn, các bộ nail mùa thu chỉ sử dụng một vài chi tiết kim loại nhỏ như ngôi sao, trái tim, nơ hoặc đường viền bạc. Điểm nhấn vừa đủ giúp bộ móng có chiều sâu mà không tạo cảm giác rườm rà.

Nail "kẹo sữa" ngọt nhưng không sến

Các gam hồng berry, đỏ mâm xôi, hồng đất hay caramel xuất hiện nhiều hơn so với những màu neon của mùa hè. Chỉ cần sơn trơn hoặc kết hợp hiệu ứng bóng nhẹ cũng đủ mang lại vẻ nữ tính, phù hợp khi chuyển sang tiết trời mát.





Móng loang màu tự nhiên

Hiệu ứng ombre với sự chuyển màu mềm mại giữa nude, hồng sữa và nâu nhạt tiếp tục được yêu thích. Kiểu nail này giúp móng trông dài hơn, đồng thời rất dễ phối cùng trang sức vàng hoặc bạc.

Điểm nhấn ở một ngón

Một xu hướng nổi bật khác là chỉ tạo điểm nhấn ở một hoặc hai ngón tay bằng họa tiết vẽ tay, ánh nhũ hoặc charm nhỏ, trong khi các móng còn lại giữ màu sơn trơn. Cách làm này giúp tổng thể hài hòa và có tính ứng dụng cao hơn.

Móng ngắn tiếp tục thống trị

Khác với những bộ móng dài từng gây sốt, phần lớn thiết kế được yêu thích hiện nay đều sử dụng dáng móng ngắn bo vuông hoặc bo tròn.

Kiểu móng này không chỉ thuận tiện trong sinh hoạt mà còn tạo cảm giác sạch sẽ, thanh lịch và phù hợp với xu hướng làm đẹp đề cao sự tự nhiên.