Đi bộ 10.000 bước vẫn êm chân: 7 đôi dép xỏ ngón đang được săn lùng nhất hè 2026, có mẫu Jennie từng diện

Từng bị xem là món đồ chỉ hợp đi biển hay mặc ở nhà, dép xỏ ngón đang có màn trở lại đáng chú ý trong mùa hè 2026. Điểm khác biệt nằm ở thế hệ dép mới: đế dày hơn, có hỗ trợ vòm chân, khả năng giảm chấn tốt và thiết kế đủ thời trang để kết hợp cùng trang phục thường ngày.

Xu hướng này đặc biệt được chú ý khi các mẫu dép thuộc nhóm "phục hồi bàn chân" liên tục gây sốt trên mạng xã hội. Không chỉ nhẹ và tiện, nhiều thiết kế còn hướng đến nhu cầu đi bộ lâu, đứng nhiều hoặc mang trong những chuyến du lịch phải di chuyển liên tục.

OOFOS: đôi dép gây sốt nhờ cảm giác mềm như "đi trên mây"

OOFOS là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Thương hiệu sử dụng chất liệu OOfoam độc quyền, được giới thiệu có khả năng hấp thụ lực tác động tốt hơn nhiều vật liệu đế giày thông thường. Phần đế cong theo vòm bàn chân giúp tạo cảm giác nâng đỡ khi bước đi.

Thiết kế khá tối giản nên OOFOS không chỉ phù hợp sau khi tập luyện mà còn dễ phối cùng quần shorts, váy dài hoặc trang phục du lịch.

adidas ADILETTE LUMIA: tối giản nhưng vẫn tôn dáng

ADILETTE LUMIA sử dụng lớp đệm CLOUDFOAM mềm, đi cùng quai dép bản rộng để hạn chế ma sát giữa các ngón chân. Phần đế khá dày, tạo hiệu ứng kéo dài chân nhưng tổng thể vẫn gọn gàng.

Phiên bản màu trắng kem đặc biệt dễ kết hợp với những bộ đồ mùa hè mang phong cách tối giản.

TAW&TOE Zerovity OG: lựa chọn yêu thích của giới trẻ Hàn

Zerovity OG ghi điểm nhờ dáng dép tròn mềm và bảng màu pastel. Chất liệu TPEE dạng bọt giúp dép nhẹ, có độ đàn hồi và hỗ trợ bàn chân khá tốt khi đi lâu.

Ngoài đen, trắng cơ bản, những gam như hồng nhạt hay xanh hồ trăn cũng khiến mẫu dép này trông giống một món phụ kiện thời trang hơn dép đi biển thông thường.

PAES Flipflop 02: mẫu dép Jennie từng diện

PAES Flipflop 02 từng được chú ý sau khi Jennie mang tại sân bay. Kiểu dáng đế dày, đường nét uốn cong mang hơi hướng tương lai giúp đôi dép dễ nhận diện.

Các gam kem, xám yến mạch phù hợp phong cách tối giản, trong khi phiên bản ánh bạc đặc biệt hợp những bộ đồ cá tính.

PUMA Flatter Flip và New Balance Fresh Foam: ưu tiên độ êm

PUMA Flatter Flip sở hữu phần đế liền khối nhẹ, quai xỏ ngón bản rộng và kiểu dáng khá gọn. Trong khi đó, New Balance đưa công nghệ Fresh Foam quen thuộc trên giày chạy vào dép xỏ ngón, tạo cảm giác mềm và có độ đàn hồi khi bước đi.

Đây là hai lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn thường xuyên phải đứng hoặc di chuyển nhiều trong ngày.

Discovery Expedition

Discovery Expedition được yêu thích nhờ quai mềm, đế đàn hồi và phom dáng dày vừa phải, phù hợp cả đi phố lẫn du lịch.

Có thể thấy, dép xỏ ngón năm 2026 không còn đơn thuần là món đồ tiện lợi. Khi yếu tố êm chân, hỗ trợ bàn chân và thiết kế thời trang được đặt ngang nhau, một đôi dép tốt hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn thay thế sandal hay sneaker trong những ngày hè cần di chuyển nhiều.