Nam thần Nevertheless mắc chứng động kinh nguy hiểm đến mức được miễn nghĩa vụ quân sự

Vào ngày 18/1, nam diễn viên Chae Jong Hyeop đã có cuộc phỏng vấn với Star Today để quảng bá cho bộ phim mới Unlock The Boss. Tại đây, nam diễn viên sinh năm 1993 gây ngỡ ngàng khi lần đầu chia sẻ về lý do anh được miễn nghĩa vụ quân sự. Theo đó, nam diễn viên mắc chứng động kinh và chỉ đạt kết quả sức khỏe loại 4, nên đã được miễn nghĩa vụ.

Chae Jong Hyeop tiết lộ rằng năm 20 tuổi, anh từng bị ngất xỉu ở Durban, Nam Phi và được đưa đến phòng cấp cứu. Sau khi trở về Hàn Quốc để thi đại học, nam thần Nevertheless co giật và ngã quỵ. Bác sĩ yêu cầu Chae Jong Hyeop khám sức khỏe toàn diện và anh nhận được kết quả loại 4. Để đủ yêu cầu nhập ngũ, nam diễn viên cần phục hồi, nâng cao sức khỏe.

Chae Jong Hyeop có sức khỏe yếu và được miễn nghĩa vụ quân sự

Kể từ đó, Chae Jong Hyeop kiên trì chữa trị và nâng cao sức khỏe. Sau 4 năm, anh đến bệnh viện kiểm tra, chụp điện não đồ thì phát hiện ra có 1 dây thần kinh hộp sọ bị hỏng. Nam diễn viên được chẩn đoàn mắc chứng động kinh, anh nộp hồ sơ bệnh án cho Cục quản lý và được xếp vào diện lao động thời chiến do sức khỏe yếu.

Nam thần Nevertheless vẫn kiên trì chữa trị chứng động kinh trong nhiều năm qua. Sáng nào anh cũng uống thuốc đều đặn, ngay cả khi không có triệu chứng nào. Bác sĩ nói rằng chứng bệnh của Chae Jong Hyeop rất dễ tái phát nên anh luôn thận trọng. Bất chấp sức khỏe yếu, nam diễn viên vẫn lăn xả trong công việc vì anh rất yêu nghề và muốn tiến xa hơn nữa.

Nam diễn viên kiên trì điều trị, lăn xả với vai diễn vì yêu nghề

Chae Jong Hyeop sinh năm 1993, mắt từ năm 2018 với bộ phim Come And Hug Me nhưng chỉ thực sự nổi tiếng với Nevertheless. Dù chỉ diễn vai phụ nhưng anh nhanh chóng gây chú ý nhờ chiều cao nổi trội 1m86, khuôn mặt chuẩn "soái ca" và nụ cười má lúm siêu duyên dáng. Sinh ra tại Hàn Quốc nhưng Chae Jong Hyeop từng sống ở Thái Lan 1 năm khi còn là học sinh cấp 2. Bên cạnh đó, anh còn du học ở Nam Phi trong 3 năm, có tên tiếng Anh là Jimmy.

Tên tuổi Chae Jong Hyeop vụt sáng sau vai nam phụ trong Nevertheless

Nguồn: Star Today