Nam thần đình đám mất trí vì mẹ ruột qua đời - bồ bỏ: Thân hình chỉ còn da bọc xương, đi lang thang quấy phá khắp phố

Ngày 7/5, tờ China Times đưa tin nam diễn viên Đường Trì Bình lại rơi vào tình trạng bất ổn, mặc áo lạnh dày bất chấp thời tiết nóng bức, đi lang thang và lẩm bẩm nói chuyện một mình trên phố cả đêm. Theo nguồn tin thân cận, Đường Trì Bình đã đột ngột mất bình tĩnh, không ngừng lăng mạ bạn gái. Do quá sợ hãi, người phụ nữ đã đòi chia tay, gọi cảnh sát và đuổi nam diễn viên này khỏi nhà.

Theo tờ China Times, Đường Trì Bình được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, nam diễn viên không hề nhận thức được bệnh tình nghiêm trọng của mình và thường nổi giận mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện nhập viện điều trị. Mỹ nam đình đám 1 thời này tin rằng bản thân chỉ cần ăn uống đầy đủ là bệnh tự khỏi và kiên quyết không uống thuốc. Điều này khiến bệnh tâm thần của Đường Trì Bình ngày càng tồi tệ, thần trí không ổn định, lúc tỉnh lúc mê và thường xuyên mất kiểm soát cảm xúc.

Bạn bè trong giới giải trí từng hỗ trợ Đường Trì Bình chỗ ăn ở, kiếm công việc nhẹ nhàng cho anh làm, với hy vọng tình hình sức khỏe tâm thần của anh sẽ khá lên. Tuy nhiên, chỉ sau 1 thời gian ngắn, Đường Trì Bình lại bỏ đi, ngày đêm sống như người vô gia cư. Anh đi khắp nơi trên phố ăn xin, quậy quá. Dân tình từng sốc nặng khi chứng kiến ngôi sao phim Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ cởi trần ôm cột đứng ngoài đường la hét trong tình trạng không tỉnh táo. Nhìn những hình ảnh người đàn ông gầy gò chỉ còn da bọc xương, lấm lem, hết đi lang thang lại ngủ vạ vật trên vỉa hè, nhiều người không tin nổi đây chính là nam thần lừng danh một thời và không khỏi xót xa cho cảnh đời của Đường Trì Bình.

Đời buồn, trượt dài của Đường Trì Bình

Trước khi mắc bệnh tâm thần như hiện tại, Đường Trì Bình từng là mỹ nam hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc), nổi tiếng với hình tượng nho nhã điển trai cuốn hút. Anh từng tham gia nhiều bộ phim thần tượng xứ Đài nổi danh như Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Juliet Phương Đông, The Hospital, Say Yes Enterprise, Tứ Đại Danh Bổ ... Trong đó Đường Trì Bình từng rất được yêu thích với vai chàng bác sĩ điển trai, tốt bụng, luôn giúp đỡ nữ chính Ella Trần Gia Hoa trong Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ - tác phẩm được đánh giá là đi đầu trong thời đại phim ngôn tình Đài Loan (Trung Quốc) làm mưa làm gió khắp châu Á. Một thời, Đường Trì Bình hạ gục trái tim của nhiều người đẹp như Tống Kỷ Nghiên, Đinh Trữ, Hồ Tình Văn, Trương Ngọc Hoàng.

Tuy nhiên, năm 2014, Đường Trì Bình đột ngột biến mất khỏi showbiz không rõ lý do và cắt đứt liên hệ với các đồng nghiệp trong giới. Kể từ đó, không ai biết về cuộc sống của nam diễn viên cho đến khi mẹ Đường Trì Bình qua đời vào năm 2024. Thi thể của bà đã được phát hiện trên tầng thượng 1 chung cư. Theo điều tra của cảnh sát, Đường Trì Bình đã cãi nhau với mẹ rồi bỏ nhà ra đi. Người mẹ được cho là đã tự tử vì bất lực trước tình trạng không có công việc, nợ nần chồng chất hàng triệu Đài tệ, không nhà không xe của con trai. Trong nhiều năm, cả hai mẹ con sống tạm trong căn nhà đi thuê, nam diễn viên sống dựa vào mẹ hoàn toàn. Từ đầu năm 2024, mẹ con Đường Trị Bình rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính. Họ đã nợ 6 tháng tiền nhà, tổng cộng 100.000 Đài tệ (gần 79 triệu đồng) và sắp bị chủ nhà đuổi đi.

Theo China Times, Đường Trì Bình nghiện rượu nặng sau khi rời showbiz. Do mất ngủ triền miên và uống rượu mỗi ngày trong suốt 10 năm, nam diễn viên trở nên tiều tụy, già nua, sụt cân và không tỉnh táo. Sau khi mẹ mất, không còn chỗ dựa tinh thần và tài chính, Đường Trì Bình càng trở nên bất bình thường. Anh thậm chí còn từ chối nhận thi thể mẹ về làm tang lễ. Truyền thông Hoa ngữ cho biết Đường Trì Bình có 1 người cha doanh nhân, sở hữu nhà hàng và 1 xưởng sản xuất nước mắm lớn nhất Thái Lan. Tuy nhiên, ông đã bỏ rơi mẹ con Đường Trì Bình từ rất lâu. Thậm chí khi hay tin con trai phát điên, người làm cha này cũng không quan tâm hay trợ cấp 1 đồng nào cho Đường Trì Bình.

Nguồn: Sina, Sohu, China Times