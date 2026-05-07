"Cầu nối" duy nhất của Tóc Tiên và Touliver sau nửa năm ly hôn

Sau khi xác nhận ly hôn hồi đầu năm 2026, Tóc Tiên và Hoàng Touliver gần như không còn xuất hiện cùng nhau hay nhắc trực tiếp về đối phương trên mạng xã hội. Cả hai chọn cách đối diện với đổ vỡ khá văn minh, kín tiếng và tập trung cho cuộc sống riêng. Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện “cầu nối” hiếm hoi vẫn còn tồn tại giữa Tóc Tiên và Touliver sau gần nửa năm đường ai nấy đi, đó chính là 3 chú mèo cưng từng được cả hai chăm sóc trong thời gian còn chung sống.

Trong kênh broadcast cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh những chú mèo cưng với biểu cảm hài hước kèm dòng chia sẻ: “Chúng tôi không thích bà mẹ vì chúng tôi là những đứa con nổi loạn”. Dù chỉ là một khoảnh khắc đời thường, nhưng nhiều netizen nhanh chóng nhận ra đây đều là những thú cưng quen thuộc từng nhiều lần xuất hiện trong tổ ấm của Tóc Tiên và Touliver trước đây.

Sau khi tan vỡ, 3 chú mèo này luân phiên xuất hiện trên trang cá nhân, story cuộc sống của Tóc Tiên và Touliver. Điều này khiến cộng đồng mạng cho rằng sau ly hôn, cả hai vẫn giữ sự kết nối nhất định thông qua việc cùng chăm sóc các “boss”.

Trong suốt thời gian yêu nhau rồi kết hôn, Tóc Tiên và Touliver đều nổi tiếng là những người cực kỳ yêu động vật. Cả hai từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh chăm sóc mèo cưng trong nhà, xem các bé mèo như thành viên thật sự của gia đình. Sau ly hôn, dù không còn đồng hành trong cuộc sống hôn nhân, Tóc Tiên và Touliver vẫn được đánh giá giữ mối quan hệ văn minh. Trước đó, nữ ca sĩ từng cho biết cả hai chia tay trong êm đẹp, không có người thứ ba hay mâu thuẫn quá lớn. Những lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau sau ly hôn chủ yếu liên quan đến công việc hoặc giải quyết những vấn đề chung còn lại.

Cuộc sống trái ngược của Tóc Tiên và Touliver sau khi ly hôn

Nếu Tóc Tiên ngày càng thoải mái chia sẻ về cuộc sống cá nhân thì Touliver lại chọn cách kín tiếng hơn trước. Thời gian qua, nữ ca sĩ hoạt động khá năng nổ trên mạng xã hội, thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường, đi du lịch, tụ tập cùng bạn bè hay đăng tải những dòng trạng thái mang màu sắc chữa lành sau đổ vỡ.

Không ít lần, Tóc Tiên còn thẳng thắn nhắc đến chuyện hậu ly hôn với thái độ nhẹ nhàng và tích cực. Khi bị hỏi có đang thật sự ổn hay chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ, nữ ca sĩ từng gây chú ý với chia sẻ: “Mong em thêm niềm tin vào những di chứng ngọt ngào của sự tan vỡ”. Ngoài công việc ca hát, Tóc Tiên hiện tận hưởng cuộc sống độc thân theo cách thoải mái hơn. Cô dành nhiều thời gian cho bản thân, thú cưng và những mối quan hệ bạn bè thân thiết. Những bài đăng gần đây của nữ ca sĩ cũng mang năng lượng vui vẻ, hài hước và cởi mở hơn trước khá nhiều.

Trong khi đó, Hoàng Touliver gần như “ở ẩn” khỏi mạng xã hội. Nam producer hiếm khi chia sẻ về đời tư, chủ yếu xuất hiện thông qua các hoạt động liên quan âm nhạc, studio hoặc công việc sản xuất. Trang cá nhân của Touliver thời gian qua cũng khá trầm lắng, đa phần chỉ cập nhật dự án mới, hình ảnh làm việc hay những khoảnh khắc đời thường đơn giản. So với Tóc Tiên, nam producer giữ thái độ kín tiếng và hạn chế nhắc đến chuyện tình cảm hậu ly hôn hơn hẳn.

Chính sự trái ngược này khiến nhiều cư dân mạng nhận xét Tóc Tiên đang dần cởi mở với cuộc sống mới, còn Touliver lại chọn cách tập trung hoàn toàn vào công việc và giữ khoảng riêng cho bản thân sau đổ vỡ hôn nhân.

