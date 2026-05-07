Bắt gặp Negav và Uyển Ân nắm tay "xà nẹo" nhau giữa phố

Tối 7/5, mạng xã hội bất ngờ "nổ tung" trước loạt khoảnh khắc team qua đường bắt gặp Negav và Uyển Ân xuất hiện cùng nhau trên phố. Chỉ vài tấm ảnh đời thường nhưng đủ khiến dân tình rần rần bàn tán vì tương tác giữa cả hai quá đỗi tình tứ.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Negav diện nguyên cây đen cá tính đúng chuẩn style thường thấy, còn Uyển Ân chọn outfit năng động với áo tím và quần jeans đơn giản. Điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả chính là những khoảnh khắc "xà nẹo" cực tự nhiên của cặp đôi.

Cả hai vừa đi bộ vừa trò chuyện vui vẻ, thậm chí còn nắm tay giữa phố đông người mà không hề ngại ngùng. Dù không lên tiếng xác nhận bất cứ điều gì nhưng chỉ với vài khung hình này cũng đủ làm MXH dậy sóng.

Team qua đường bắt gặp Negav và Uyển Ân nắm tay trên phố (Clip: mimin.tae)

Cả hai thoải mái nắm tay, trò chuyện vui vẻ (Ảnh: @ttphuongthao)

Ngay sau khi loạt ảnh lan truyền, cư dân mạng lập tức bắt đầu xâu chuỗi lại hàng loạt hint xuất hiện suốt thời gian qua. Trước đó, Uyển Ân và Negav vốn thường xuyên xuất hiện cùng hội bạn thân, đặc biệt là những lần đi chơi có Pháp Kiều góp mặt. Vì cả hai giữ tương tác khá thoải mái nên nhiều người ban đầu chỉ nghĩ đơn thuần là bạn bè thân thiết.

Thế nhưng thời gian gần đây, netizen bắt đầu đặt dấu hỏi lớn sau hàng loạt màn thả hint đầy ẩn ý từ Pháp Kiều. Trong một livestream, khi Negav than đói bụng, Pháp Kiều bất ngờ hỏi đàn em có muốn ăn "bánh dé" không. Nghe qua tưởng câu nói bình thường nhưng dân mạng nhanh chóng phát hiện "bánh dé" đọc lái thành "bé Dánh" - biệt danh thân mật của Uyển Ân. Ngay lúc đó, Negav cũng cười bẽn lẽn.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây Negav còn đăng ảnh đi ăn cùng Uyển Ân và Pháp Kiều. Dưới phần bình luận, Pháp Kiều tiếp tục khiến netizen được phen hóng chuyện khi tự nhận mình rất "bén", nhưng là "bén đòng". Nếu đọc ngược lại sẽ thành "bóng đèn" - cách nói ám chỉ người chen giữa buổi hẹn hò của một cặp đôi.

Negav và Uyển Ân thường xuyên tụ họp với hội bạn thân nhưng thời gian gần đây rộ lên nhiều hint đáng ngờ (Ảnh: FBNV)

Một câu nói của Pháp Kiều khiến dân tình nghi ngờ mối quan hệ giữa Negav và Uyển Ân (Ảnh: FBNV)

Từ loạt hint kéo dài suốt thời gian qua cho đến khoảnh khắc nắm tay mới nhất bị team qua đường bắt gặp, cư dân mạng hiện đang bàn tán vô cùng sôi nổi trước nghi vấn Negav và Uyển Ân đang trong mối quan hệ tình cảm.

Dù Negav và Uyển Ân hiện vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn tình cảm, nhưng cư dân mạng thì đã nhanh chóng nhập cuộc "đẩy thuyền" cực nhiệt tình. Khắp các diễn đàn, nhiều netizen liên tục chia sẻ lại loạt hint của cả hai, đồng thời để lại bình luận thích thú trước visual được nhận xét là đẹp đôi.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng soi ra việc Negav và Uyển Ân thời gian gần đây xuất hiện cạnh nhau với tần suất dày hơn trước. Từ những buổi tụ tập bạn bè, đi ăn riêng cho tới các màn tương tác đầy ẩn ý trên mạng xã hội, tất cả càng khiến nghi vấn hẹn hò thêm phần bùng nổ.