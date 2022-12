Nam sinh lớp 10 bị bạn đâm trọng thương trong giờ ra chơi

Ngày 27-12, một lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) cho biết đơn vị đang điều tra vụ việc 1 nam học sinh lớp 10 Trường THPT Tây Thụy Anh dùng vật nhọn đâm trúng vùng ngực của bạn học, khiến nạn nhân trọng thương.

Trường THPT Tây Thụy Anh

Trước đó, vào giờ ra chơi ngày 26-12, nam sinh L.Q.T. của Trường THPT Tây Thụy Anh bất ngờ dùng vật nhọn đâm vào vùng ngực của nam sinh L.V.K. (học cùng trường) khiến nạn nhân trọng thương.

Sau khi sự việc xảy ra, nam sinh K. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Sơn.

Ông Quách Đình Lương, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thụy Anh, cho hay: "Hai học sinh này hiện đang học lớp 10 ở trường và là họ hàng của nhau. Trước đó, do mâu thuẫn từ đám giỗ của gia đình nên đến trường hai em tiếp tục xích mích và dẫn đến sự việc. Sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thì hiện tại sức khỏe của em K. đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an để xử lý vụ việc. Đối với nam sinh T., Công an huyện Thái Thụy đã đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ vụ việc".