Vì sao Đội trưởng Đội Cảnh sát ma túy quận Hoàn Kiếm bị cựu đồng nghiệp đâm tử vong?

Ngày 23-12, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ án nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ngã tư Tràng Thi - Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày 23-12, Phạm Minh Cường (SN 1991, là cựu cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm) điều khiển xe mang dao bầu đến trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm. Tại đây, Cường đi từ trong sân trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm ra ngoài và rút dao bầu giấu trong người ra, bất ngờ đâm trọng thương ông N.T.C., Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm.

Ngay sau khi bị đâm, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Phạm Minh Cường sau khi gây án đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Minh Cường khai nhận đã từng công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm từ năm 2019. Trong quá trình công tác, Cường nhiều lần nghi ngờ ông N.T.C. cho thuốc độc vào thuốc lá của Cường, dẫn tới việc hút thuốc bị ho ra máu nên nảy sinh ý định trả thù ông C.