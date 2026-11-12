Nam NSƯT lương hưu 12 triệu/tháng, để lại di chúc cho các con

Nam nghệ sĩ để lại "tài sản lớn nhất" trong suốt mấy chục năm phấn đấu cho các con.

Sinh năm 1961 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Chí Trung là con trai của NSND Quý Dương và nghệ sĩ violin Phùng Thúy Lan. NS Chí Trung từng đảm nhận hàng trăm vai diễn với nhiều màu sắc khác nhau.

Ở sân khấu chính kịch, ông ghi dấu qua vai Romeo trong Romeo Và Juliet, Đôn Sứt trong Lời Thề Thứ 9, Tạ Quay trong Trò Đời. Từ đầu thập niên 1990, nam nghệ sĩ bắt đầu thử sức với hài kịch và dần tìm thấy thế mạnh của mình. Đặc biệt, vai Táo Giao thông trong chương trình Gặp Nhau Cuối Năm đã đưa tên tuổi nghệ sĩ Chí Trung đến gần hơn với đông đảo khán giả cả nước. Ông cũng tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Tết Này Ai Đến Xông Nhà, Thái Sư Trần Thủ Độ, Ghét Thì Yêu Thôi, Thông Gia Ngõ Hẹp, Độc Đạo...

Nghệ sĩ Chí Trung để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả qua các vai Táo quân trong chương trình Gặp Nhau Cuối Năm

Không chỉ hoạt động trên sân khấu, NS Chí Trung còn dành nhiều năm cho công tác quản lý. Tháng 6/2017, nam nghệ sĩ được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ. Gần 5 năm giữ cương vị này, ông vừa điều hành nhà hát vừa tiếp tục tham gia hoạt động nghệ thuật.

Tháng 5/2022, Chí Trung nghỉ hưu theo chế độ sau nhiều năm công tác. Sau khi nghỉ hưu, NSƯT Chí Trung cho biết ông hiện nhận mức lương hưu 12,2 triệu đồng mỗi tháng. Khoản thu nhập cố định này đủ để nam nghệ sĩ chi trả những sinh hoạt cơ bản, song nếu muốn đi chơi hay du lịch thoải mái thì vẫn cần thêm nguồn thu khác.

Chia sẻ về cách duy trì cuộc sống, NS Chí Trung cho biết ông vẫn nhận lời tham gia các công việc nghệ thuật khi có lời mời phù hợp. Từ biểu diễn, ghi hình, thu âm cho đến quảng cáo, nam nghệ sĩ đều sẵn sàng thử sức, miễn hoạt động đúng quy định pháp luật. Ông nói bản thân vẫn phải tiếp tục kiếm tiền, nhưng không còn đặt nặng chuyện chạy show như trước mà chỉ muốn làm việc ở mức độ vừa phải để duy trì cuộc sống bình yên.

Nghệ sĩ Chí Trung nhận lương hưu 12,2 triệu/tháng, vẫn nhận show diễn hoặc dự án phù hợp

Cuộc sống hiện tại của NS Chí Trung cũng xoay quanh những sở thích cá nhân. Ông dành thời gian tập luyện, chăm sóc sức khỏe, gặp gỡ bạn bè và đi du lịch. Nam nghệ sĩ thường chia sẻ hình ảnh trong các chuyến đi cùng bạn gái Ý Lan, người kém ông 18 tuổi. Sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm và cuộc sống, NS Chí Trung cho biết mình đang tận hưởng giai đoạn an nhiên, bằng lòng với những gì đang có.

Vừa qua, nam nghệ sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý khi công khai câu chuyện lập di chúc. Ý tưởng này bắt đầu từ câu hỏi của một khán giả trẻ trên mạng xã hội: "Chú ơi, chú lập di chúc cho con cái chưa?". Ban đầu, NS Chí Trung nghĩ người hỏi đang trêu mình bởi ông vẫn cảm thấy khỏe mạnh, yêu đời. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, ông nhận ra việc chuẩn bị trước cho những tình huống bất ngờ là điều cần thiết, nhất là khi bản thân thường xuyên di chuyển, đi du lịch và đi máy bay.

Khi nhìn lại tài sản sau nhiều năm lao động, Chí Trung hài hước gọi đây là bản di chúc khá "nghèo". Ông cho biết mình không có nhà đất giá trị lớn để lại cho các con. Căn hộ tập thể ở số 1 Tràng Tiền, Hà Nội, nơi gia đình gắn bó nhiều thập kỷ, cũng đang đứng trước khả năng phải di dời để phục vụ quy hoạch. Vì thế, nam nghệ sĩ đúc kết di chúc của mình bằng một câu: "Không có nhà, chẳng có đất, chỉ có nhân cách".

Đáng chú ý, Chí Trung tiết lộ bản thân có một khoản tiền tiết kiệm nhưng không định chia cho các con. Ông nói thẳng: "Tiền tiết kiệm thì có một ít, nhưng mà bố xin lỗi, các con ơi, khoản này bố không chia". Theo nam nghệ sĩ, quyết định ấy không xuất phát từ sự ích kỷ hay tính toán với con cái. Ở tuổi ngoài 60, ông muốn giữ lại khoản dự phòng để chủ động mua thuốc, điều trị khi phải nhập viện hoặc thuê người chăm sóc nếu sức khỏe không còn cho phép tự lo liệu.

NSƯT Chí Trung chia sẻ về việc lập di chúc ở tuổi 65.

Với Chí Trung, việc chuẩn bị tài chính cho tuổi già cũng là cách để bản thân không trở thành gánh nặng cho con cái. Ông muốn khi cần vẫn có thể tự quyết định cuộc sống, chủ động chi trả những nhu cầu chăm sóc sức khỏe mà không phải phụ thuộc vào các con. Vì thế, dù đã nghĩ đến chuyện để lại di chúc, nam nghệ sĩ không đặt nặng việc phải trao cho con tài sản vật chất.

Thay vào đó, điều Chí Trung muốn truyền lại là những giá trị được tích lũy trong suốt cuộc đời. Ông nhắc đến một chút thành công trong nghệ thuật, lòng tự trọng và nhân cách của người luôn cố gắng sống đàng hoàng, thẳng thắn, không nịnh bợ ai. Theo ông, những điều ấy không thể chuyển khoản, cầm cố hay sang tên như nhà cửa, tiền bạc.

Nam nghệ sĩ cũng mong các con có thể tự lập, làm việc bằng năng lực của mình và luôn giữ tư thế ngẩng cao đầu. Ông quan niệm tiền bạc dù nhiều đến đâu cũng có thể tiêu hết, nhà cửa dù đẹp cũng có ngày thay đổi, nhưng cách một người sống và đối xử với mọi người mới là điều còn lại lâu dài. Với Chí Trung, di sản đáng giá nhất không nằm ở số tiền con cái nhận được, mà là cái tên người cha để lại để các con có thể tự hào.

Nghệ sĩ Chí Trung tận hưởng cuộc sống bình yên, thường du lịch với bạn gái

Ảnh: FBNV