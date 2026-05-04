Nam giới "sợ" tập chân nhưng muốn thân dưới chắc khoẻ đừng bỏ qua 3 bài tập này

Trong thế giới thể hình, nam giới thường có xu hướng ngại tập thân dưới. Tuy nhiên, đối với nam giới, đôi chân không chỉ là bệ đỡ cho toàn bộ cơ thể mà cò là bản lĩnh phái mạnh. 3 bài tập dưới đây sẽ góp phần xây dựng một đôi chân chắc khỏe, ổn định và đầy sức mạnh.

1. Squat

Không một bài tập chân nào có thể soán ngôi Squat. Đây là động tác đa khớp tác động đồng thời vào cơ đùi trước, cơ mông và toàn bộ nhóm cơ lõi. Squat không chỉ giúp tăng kích thước cơ bắp mà còn cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp hông và đầu gối.

Để thực hiện đúng, người tập cần giữ lưng thẳng, mở rộng ngực và hạ hông xuống sâu nhất có thể trong khi vẫn giữ gót chân bám chặt trên mặt sàn. Việc duy trì nhịp thở đều và kiểm soát chuyển động giúp Squat trở thành bài tập xây dựng sức mạnh tổng thể tối ưu nhất cho nam giới.

2. Romanian Deadlift

Nếu Squat tập trung vào mặt trước, thì Romanian Deadlift (RDL) chính là chìa khóa để khai phá sức mạnh của chuỗi cơ sau, bao gồm đùi sau và mông. Đây là nhóm cơ thường bị nam giới công sở bỏ quên do đặc thù ngồi nhiều, dẫn đến tình trạng yếu cơ và đau lưng dưới.

Khác với kiểu Deadlift truyền thống, RDL tập trung vào chuyển động bản lề hông (hip hinge). Bằng cách đẩy hông ra sau và hạ tạ dọc theo ống chân, người tập sẽ cảm nhận rõ độ căng và sức ép lên cơ đùi sau. Bài tập này không chỉ kiến tạo một đôi chân dày dặn mà còn hỗ trợ đắc lực cho việc bảo vệ cột sống và tăng cường tư thế đứng thẳng nam tính.

3. Bulgarian Split Squat

Điểm yếu của nhiều người tập chân là sự lệch cơ giữa hai bên hoặc thiếu độ ổn định ở các nhóm cơ nhỏ. Bulgarian Split Squat (đứng biệt lập một chân với ghế) là bài tập phù hợp.

Bằng cách đặt một chân lên bục cao phía sau và dồn toàn bộ trọng lực vào chân trước, bài tập này buộc các nhóm cơ ổn định quanh đầu gối và cổ chân phải làm việc hết công suất. Đây là bài tập "cực hình" nhưng mang lại hiệu quả vượt trội trong việc cắt nét cơ đùi và cải thiện khả năng thăng bằng – yếu tố then chốt trong các môn thể thao đối kháng hay vận động cường độ cao.

Việc kiên trì theo đuổi lộ trình với 3 bài tập "vàng" này không chỉ mang lại một hình thể cân đối, thoát khỏi tình trạng "trên to dưới nhỏ", mà còn tạo tiền đề cho một sức khỏe bền bỉ. Hãy bắt đầu từ những mức tạ nhẹ để làm chủ kỹ thuật trước khi chinh phục những cột mốc nặng hơn, bởi trong tập luyện, sự kiên trì và chuẩn xác mới là chìa khóa tạo nên sức mạnh thực thụ.