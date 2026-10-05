Căn bệnh bí ẩn đột ngột bùng phát khiến nam doanh nhân 30 tuổi rơi vào chuỗi ngày kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh cảm thấy cuộc sống của mình không còn ý nghĩa.

Cơn đau vô cớ và chuỗi ngày khủng hoảng ở tuổi 30

Một đêm nọ, anh Sas Parsad (Eastbourne, Anh) đột nhiên tỉnh giấc bởi cơn đau bụng dữ dội cùng cảm giác buồn đi vệ sinh dồn dập. Ban đầu, người đàn ông 30 tuổi vốn là một doanh nhân bất động sản kiêm huấn luyện viên bóng đá năng động chỉ nghĩ đơn giản bản thân bị ngộ độc thực phẩm do ăn phải thức ăn không đảm bảo.

Tuy nhiên, sau 10 ngày chịu đựng, các cơn đau quặn thắt ở vùng bụng trên kèm cảm giác nặng nề, đau nhói ở vùng bụng dưới vẫn không hề thuyên giảm. Chuyến thăm khám bác sĩ đầu tiên với chẩn đoán nghi ngờ nhiễm khuẩn Salmonella chỉ mới là sự khởi đầu cho chuỗi ngày kinh hoàng kéo dài nhiều tháng sau đó.

Sas từng là HLV bóng đá và luôn cho rằng mình khỏe mạnh, có lối sống khá lành mạnh

Căn bệnh lạ tiến triển nhanh chóng và tàn phá cơ thể Sas một cách nặng nề. Mọi hoạt động sinh hoạt, làm việc và giao tiếp xã hội của anh hoàn toàn bị "cô lập" bên trong căn nhà.

"Tôi gần như chỉ ở nhà và không thể làm việc. Tôi đi vệ sinh hơn 100 lần một ngày, người đau nhức và chảy máu liên tục. Tôi sợ ăn uống vì sợ làm tình trạng tồi tệ hơn. Tôi mệt mỏi, uể oải và thiếu năng lượng. Cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ xuống đầu tôi", anh Sas nhớ lại.

Suốt hơn 2 năm sống chung với các triệu chứng dai dẳng, cơ thể anh sụt rớt tới 15kg, da dẻ trở nên xanh xao, đồng thời tình trạng vảy nến bùng phát dữ dội quanh mắt và khuỷu tay. Cảm giác thôi thúc đi vệ sinh liên tục khiến việc bước chân ra khỏi cửa nhà trở thành một nỗi sợ hãi tột cùng. Anh luôn bị dằn vặt bởi những câu hỏi về vị trí nhà vệ sinh công cộng và mức độ sạch sẽ của chúng.

Ngoài vấn đề thể chất, Sas thậm chí phải điều trị tâm lý khi đi vệ sinh quá nhiều mỗi ngày

Nhìn bạn bè đồng trang lứa tận hưởng những chuyến du lịch xa xỉ, Sas phải thu mình lướt mạng xã hội trong sự tuyệt vọng. Ở độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời, anh cay đắng chia sẻ: "Tôi cảm thấy như cuộc sống đang trôi qua mình một cách vô nghĩa".

Sự thật về căn bệnh tiêu hóa nguy hiểm

Sau nhiều tháng chờ đợi thực hiện hàng loạt xét nghiệm chuyên sâu như chụp cộng hưởng từ MRI, nội soi đại tràng và nội soi dạ dày, các bác sĩ mới đưa ra kết luận chính thức: Sas mắc bệnh Crohn (Crohn's disease).

Sas chính thức tìm ra nguồn cơn của "cơn ác mộng" là căn bệnh Crohn

Bệnh Crohn là một tình trạng viêm ruột mãn tính, nghiêm trọng và kéo dài suốt đời. Bệnh có thể gây ra hiện tượng viêm và loét ở bất kỳ vị trí nào trên đường tiêu hóa, từ miệng cho đến hậu môn.

Ngoài các triệu chứng đường tiêu hóa như tiêu chảy dai dẳng, đau bụng quặn thắt, phân lẫn máu hay táo bón, bệnh Crohn còn ảnh hưởng toàn thân, gây đau khớp, viêm mắt, phát ban trên da và suy nhược nghiêm trọng. Trong các trường hợp tiến triển nặng, bệnh nhân có thể đối mặt với rủi ro phải phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột bị tổn thương hoặc mang hậu môn nhân tạo.

Tại thời điểm nhận chẩn đoán, các bác sĩ cảnh báo anh Sas có thể phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột trong vòng 3 - 5 năm tới, đồng thời chỉ định sử dụng ngay các loại thuốc steroid và thuốc ức chế miễn dịch. Tin tức này khiến nam doanh nhân bàng hoàng đến mức suýt ngất xỉu ngay tại phòng khám.

Hành trình tự cứu mình từ việc điều chỉnh thói quen

Thay vì buông xuôi, Sas bắt đầu hành trình tự giải cứu chính mình bằng việc chủ động tìm hiểu chuyên sâu về cơ chế dinh dưỡng và sức khỏe đường ruột. Anh nhận ra rằng các loại thực phẩm chế biến sẵn, phụ gia nhân tạo cùng những loại thực phẩm bổ sung protein mà anh từng lạm dụng khi tập gym trước đây chính là yếu tố kích thích phản ứng viêm trong cơ thể.

Không đầu hàng trước bện tật, Sas quyết tâm thay đổi lối sống hàng ngày

Sas tiến hành thay đổi toàn bộ thói quen ăn uống và sinh hoạt hằng ngày bằng các giải pháp thiết thực:

- Cắt bỏ thực phẩm gây viêm: Loại bỏ hoàn toàn đường tinh luyện, đồ ăn chế biến sẵn, thực phẩm đóng gói chứa chất phụ gia nhân tạo ra khỏi khẩu phần ăn.

- Tối giản thực đơn: Ưu tiên sử dụng các nguồn thực phẩm nguyên bản, tự nấu tại nhà như thịt nạc, trứng gà và sữa chua.

- Áp dụng nhịn ăn gián đoạn: Điều chỉnh thời gian ăn uống khoa học, bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày vào khoảng 2g00 - 3g00 chiều để giảm áp lực lên hệ tiêu hóa.

- Tăng cường vận động và hồi phục: Duy trì thói quen vận động ngoài trời mỗi ngày, bổ sung vitamin D, uống đủ nước và đảm bảo ngủ đủ giấc.

Nhờ sự kiên trì và tìm hiểu kỹ càng, các triệu chứng đau đớn và tần suất đi vệ sinh của Sas bắt đầu giảm dần rồi biến mất hoàn toàn. Chỉ sau một năm điều chỉnh chế độ ăn kết hợp với dùng thuốc, anh đã lấy lại năng lượng và bắt đầu tập luyện thể thao trở lại.

Ở tuổi 45, tức 15 năm sau khi phát hiện bệnh, Sas đang điều hành 1 doanh nghiệp chuyên về chăm sóc sức khỏe đường ruột

Giờ đây, ở tuổi 45, Sas Parsad đã lập gia đình, trở thành cha của một bé gái kháu khỉnh và sáng lập một doanh nghiệp chuyên về chăm sóc sức khỏe đường ruột nhằm hỗ trợ những người gặp tình trạng tương tự. Dù hiểu rõ bệnh Crohn là căn bệnh mãn tính không thể chữa khỏi hoàn toàn, Sas vẫn giữ tinh thần lạc quan để kiểm soát tốt tình trạng của bản thân mà chưa cần đến sự can thiệp của phẫu thuật.

Trường hợp của Sas là bài học đắt giá về tầm quan trọng của việc lắng nghe cơ thể, đồng thời cảnh báo cộng đồng về những nguy cơ tiềm ẩn từ thói quen ăn uống thiếu khoa học đối với hệ tiêu hóa.

Nguồn và ảnh: Metro Uk, Health UDN