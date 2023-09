Nam diễn viên "vào tù ra tội" nhiều nhất Hàn Quốc

Theo Wikitree, tạo dựng sự nghiệp trong làng giải trí Hàn Quốc không hề dễ dàng. Sau khi thành danh, việc giữ vững lập trường, sự yêu thích của công chúng càng khó khăn hơn.

Thông thường, điều khiến ca sĩ, diễn viên, thậm chí là ngôi sao hàng đầu mất hoàn toàn sự nghiệp chỉ là cuộc tranh cãi. Nhưng ở showbiz Hàn có trường hợp dị biệt.

Bằng cách nào đó, Lee Hyun Woo thoát cảnh vào tù ra tội hết lần này đến lần khác dù vướng hàng loạt vụ việc đáng lên án, lắm tài nhưng nhiều tật.

Ngôi sao lắm tài nhưng nhiều tật

Lee Hyun Woo là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Sinh ra ở Seoul, anh chuyển đến Mỹ cùng cha mẹ sống từ khi còn nhỏ và nhập quốc tịch Mỹ. Anh ra mắt làng giải trí năm 1991 với tư cách ca sĩ, album đầu tay Black Rainbow nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Giống với ca sĩ cùng thời Hyun Woo chuyển hướng hoạt động song song nghề diễn xuất. Anh tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Cats on the Roof (2003), Wedding (2005) và Oh! My Lady (2010), cũng như phim điện ảnh S Diary (2004), Before the Summer Passes Away (2007) và The Forgotten Bag (2011).

Gần đây, Lee Hyun Woo hoạt động mạnh trong ngành giải trí, làm giám khảo chương trình kiếm tài năng nổi tiếng Mr. Trot Season 2 (2022).

Mặc dù có bản lý lịch hoạt động nghệ thuật hoành tráng, Lee Hyun Woo thực sự được biết đến nhiều hơn vì sống sót sau bê bối này đến tranh cãi khác. Điều đó khiến nhiều người khó hiểu vì bê bối Hyun Woo mắc phải đều khiến ngôi sao chấm dứt sự nghiệp, nhất là ở nơi khắc nghiệt như showbiz Hàn.

Anh thậm chí được đặt biệt danh là "Grand Hyun Woo", ẩn ý nam diễn viên giành giải Grand Slam (chức vô địch của tennis) chỉ vì phạm tội.

Hyun Woo được "tặng" danh hiệu Grand Slam chỉ vì phạm tội.

Liên tục thoát tội

Tranh cãi lớn trước hết của Lee Hyun Woo liên quan đến việc anh sử dụng chất cấm tháng 1/1993, bị bắt vì hút cần sa. Đây được xem là trọng tội vì luật pháp Hàn Quốc nghiêm cấm sử dụng chất kích thích. Nhiều ngôi sao gần như bị quay lưng vì hút cần sa, trước là Lee Ji Hoon (Hoàng Cung, Vương Triều Xác Sống), gần đây có Ảnh đế trẻ tuổi nhất Hàn Quốc - Yoo Ah In.

Lee Hyun Woo tại ngoại sau nửa tháng bị tạm giam, điều tra. Sau đó, nam diễn viên về Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn, Lee nói anh không biết đó là tội ác ở Hàn Quốc vì chuyện hút cần là "bình thường" ở Mỹ.

Nam diễn viên bị cấm sóng ở Hàn Quốc một thời gian, cho đến khi anh về nước tiếp tục sự nghiệp vào tháng 11/1993. Vừa trở lại không bao lâu, quản lý của Lee bị nghi ngờ hối lộ nhà sản xuất và phóng viên lần lượt 300.000 won (khoảng 226 USD) và 1,50 triệu won (khoảng 1.130 USD).

Vụ việc được đưa ra tòa và người quản lý của Lee đã bị điều tra dựa trên nghi ngờ rằng khoản hối lộ liên quan đến chuyện Lee Hyun Woo nhận giải thưởng Ca sĩ của đài phát thanh năm 1992.

Thời điểm anh trở lại Mỹ càng gây ra nhiều tranh cãi xung quanh cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự. Dư luận nghi ngờ anh chỉ quay lại Mỹ và nhập cảnh vào Hàn Quốc sau khi vượt quá độ tuổi nhập ngũ.

Tuy nhiên, có những ý kiến ​​trái ngược nhau về điều này. Một số người chỉ ra rằng Lee Hyun Woo chưa bao giờ từ bỏ quốc tịch Hàn để trốn lính. Thay vào đó, anh ấy đã nhập tịch Mỹ từ khi còn nhỏ khi chuyển đến đó cùng cha mẹ. Vì vậy, những lời buộc tội vẫn là vô căn cứ.

Tranh cãi lớn nhất trong sự nghiệp của Lee liên tiếp xảy ra năm 2006 và 2007. Nam diễn viên dính vào cáo buộc hai lần tham gia giao thông trong tình trạng say xỉn.

Năm 2006, nam diễn viên bị cảnh sát bắt giữ nhưng cảnh sát không đưa tin nhiều. Một năm sau, anh phát hiện lái xe trong tình trạng say xỉn, quay đầu xe trái luật gây ảnh hưởng giao thông. Giấy phép lái xe quốc tế của nam diễn viên cũng hết hạn, tội chồng thêm tội.

Tại Hàn Quốc, lái xe trong tình trạng say xỉn được xem là hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn cả dùng cần sa. Công chúng luôn có cái nhìn tiêu cực khi nhìn nhận người nổi tiếng bị bắt quả tang lái xe trong tình trạng say rượu. Khán giả thường tẩy chay và không cho phép sao vướng hành vi phạm tội tương tự trở lại giới giải trí.

Lee Hyun Woo nhiều lần thoát tội và vẫn hoạt động trong giới giải trí.

Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, theo theqoo, Lee Hyun Woo trở lại năm 2007, thậm chí xuất hiện trên đài SBS sau một tháng vướng cáo buộc nghiêm trọng.

Sau sự cố, Lee Hyun Woo đạt được thỏa thuận với Hyundai và đóng vai chính trong một quảng cáo ôtô đắt đỏ. Anh cũng tham gia đóng quảng cáo cho công ty cho vay. Hai dự án để lại tiếng xấu trong lòng khán giả, vì nhiều người cho rằng nam diễn viên tham gia quảng cáo khuyến khích kẻ cho vay nặng lãi. Nhưng những biến cố không làm ảnh hưởng sự nghiệp của Hyun Woo.

Cuộc tranh cãi cuối cùng liên quan đến Lee là thao túng cổ phiếu. Năm 2008, công ty phát thanh truyền hình GBS gặp khó khăn, Lee Hyun Woo sau đó bất ngờ mua lại.

Tin tức đẩy giá cổ phiếu của công ty gần như ngay lập tức. Nhưng chỉ mười ngày sau, có thông báo rằng việc mua lại đã bị hủy bỏ. Kết quả là giá cổ phiếu lại lao dốc, gây thiệt hại khá nặng nề cho nhà đầu tư. Người ta nghi ngờ rằng trong khi các nhà đầu tư thường xuyên gặp khó khăn thì lực lượng điều hành của công ty đã thu được lợi nhuận lớn từ vụ việc này.

Mặc dù những sự cố này đã tạo danh tiếng khét tiếng cho Lee trong lòng công chúng, nhưng anh vẫn sống sót sau tất cả và vẫn là gương mặt thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh. Đó là lý do tại sao một số người đặt cho anh biệt danh “Phoenix”, mang ý nghĩa phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn. Trong khi những người khác tin rằng xuất thân giàu có giúp anh có sự nghiệp thăng hoa bất chấp tai tiếng bủa vây.