Nam diễn viên gốc Việt giành cú đúp tại giải thưởng lớn bậc nhất Hollywood, giấc mơ Oscar đã đến rất gần!

Tại lễ trao giải Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh lần thứ 29 (gọi tắt là SAG), nam diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy tiếp tục làm nên lịch sử khi được xướng tên tại hạng mục Nam phụ điện ảnh xuất sắc nhất. Vai diễn Waymond Wang trong Everything Everywhere All at Once đã giúp ngôi sao 7X trở thành diễn viên châu Á đầu tiên giành giải cá nhân tại mục điện ảnh, và là cái tên thứ 2 sau Lee Jung Jae (Squid Game) nếu tính tổng thể.

Ngoài ra, nam diễn viên còn có niềm vui nhân đôi khi tiếp tục được xướng tên cùng "đại gia đình" Everything Everywhere All at Once tại hạng mục Dàn diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất.

Quan Kế Huy tiếp tục lập kỷ lục.

Nam diễn viên trong phim.

Sau khi Everything Everywhere All at Once kết thúc hành trình của mình, Quan Kế Huy đã bỏ túi nhiều giải thưởng danh giá, trước SAG còn có Quả Cầu Vàng, Critics' Choice, giải Sao Thổ...

Trong bài phát biểu khi nhận giải, nam diễn viên cho biết: "Gần đây có người bảo tôi sẽ chiến thắng đêm nay. Tôi sẽ là người châu Á đầu tiên thắng hạng mục này. Lúc đấy tôi đã nghĩ ngay rằng đây không còn là khoảnh khắc của riêng tôi, mà của những ai đã và đang yêu cầu sự thay đổi". Anh dành giải thưởng cho các bạn diễn gốc Á trong phim như Dương Tử Quỳnh, Stephanie Hsu, James Hong, Harry Shum Jr.,... và xúc động khi nhiều cơ hội đang xuất hiện hơn.

Dương Tử Quỳnh thắng Nữ chính.

Everything Everywhere All at Once đại thắng với 4 giải.

Hiện tại Quan Kế Huy đã giành chiến thắng 2 trong số "Big 3" của giải thưởng phim ảnh Hollywood. Oscar sẽ là đích đến cuối cùng của anh, và với tỉ lệ chiến thắng áp đảo trong thời gian qua này giấc mơ này hoàn toàn có thể thành hiện thực!

Quan Kế Huy rạng rỡ trên thảm đỏ SAG 2023.

Nguồn: SAG Awards, A24