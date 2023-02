Ác nhân Kang mạnh đến mức độ nào mà có thể hạ sát Thor và hàng loạt Avengers?

Phản diện lớn tiếp theo của vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) đã chính thức lộ diện trong bom tấn Ant-Man & the Wasp: Quantumania, công chiếu vào ngày 17/2 vừa qua. Đó chính là Kang the Conqueror (Kẻ chinh phạt Kang), hay nói chính xác hơn là rất nhiều biến thể của hắn trong đa vũ trụ rộng lớn.

Kang the Conqueror đã xuất hiện trong MCU - Ảnh: Marvel Studios

Kang được xem là “Thanos tiếp theo” của MCU, đồng nghĩa với việc hắn cũng sở hữu nhiều năng lực đáng sợ để trở thành đối trọng của nhiều siêu anh hùng lớn, trong đó bao gồm cả biệt đội Avengers. Ant-Man & the Wasp: Quantumania cũng đã thể hiện rất tốt khía cạnh này, và thậm chí còn xác nhận Kang từng hạ sát rất nhiều thành viên của Biệt đội báo thú trong hành trình chinh phạt đa vũ trụ, trong đó bao gồm cả chàng thần sấm dũng mãnh Thor.

Vậy rốt cuộc sức mạnh của ác nhân này đáng sợ đến mức độ nào và khác biệt thế nào so với nguyên tác truyện tranh Marvel?

Nguồn gốc sức mạnh của Kang trong Quantumania

Ant-Man & the Wasp: Quantumania không đưa ra những lý giải rõ ràng về nguồn gốc những siêu năng lực của Kang the Conqueror. Tuy nhiên, câu chuyện về xuất thân của hắn, cũng như nhiều chi tiết nhỏ được cài cắm xuyên suốt mạch truyện của phim có thể giúp khán giả phần nào hiểu rõ hơn về bản chất sức mạnh của nhân vật này.

Giống như He Who Remains, “trùm cuối” của series Loki mùa đầu tiên, cũng như các biến thể khác, Kang đến từ thế kỷ 31, khoảng thời gian mà khoa học và công nghệ đã phát triển rực rỡ, tiến bộ vượt xa so với 1000 năm trước - chính là MCU ở thời điểm hiện tại. Chính những công nghệ cao cấp này đã giúp Kang có được “siêu năng lực” vượt quá tầm hiểu biết của con người tại thế kỷ 21. Nói cách khác, sức mạnh mà hắn có được là do nhân tạo, thay vì đến từ quá trình đột biến, huyết thanh siêu chiến binh, hay thậm chí là DNA của bản thân.

Sức mạnh của Kang đến từ bộ áo giáp cao cấp - Ảnh: Marvel Studios

Bên cạnh đó, Kang cũng được xem là một thiên tài với khối óc vĩ đại. Tương tự như trong truyện tranh, hắn là một trong những người thông minh nhất từng tồn tại trong đa vũ trụ Marvel rộng lớn. Trên màn bạc, trí tuệ uyên thâm đã giúp Kang tận dụng tối đa khả năng của công nghệ tương lai để chinh phạt các dòng thời gian khác nhau, trước khi bị trục xuất đến lượng tử giới. Nói cách khác, về bản chất, Kang khá giống với Tony Stark khi tự tạo ra siêu sức mạnh cho bản thân. Chỉ có điều, hắn lại sử dụng sức mạnh đó để phục vụ cho những mưu đồ đen tối thay vì đi theo con đường siêu anh hùng như Iron Man.

Yếu tố quan trọng nhất trong siêu năng lực của Kang nằm ở bộ áo giáp đặc biệt cao cấp, một dạng công nghệ tiên tiến hơn bất kỳ thứ gì từng xuất hiện trong MCU. Theo nguyên tác cho biết, bộ giáp này được tạo ra từ một loại hợp kim tổng hợp hiếm có khả năng kết nối với tiềm thức của Kang. Khi bị giam cầm tại lượng tử giới, Kang đã không thể sử dụng bộ giáp này, khiến sức mạnh của hắn bị giảm đi đáng kể và liên tục phải sinh tồn trong tâm thế kẻ chạy trốn. Tương tự, trong đoạn kết của Quantumania, Kang chỉ thực sự thất thế khi bầy kiến của Hank Pym làm hỏng chiếc áo giáp của mình.

Giải mã những năng lực của Kang trong MCU

Như đã nêu trên, bộ giáp tương lai đã giúp Kang có được nhiều sức mạnh vượt quá năng lực của người thường, bao gồm cường hóa thể chất và khả năng phòng thủ. Điều này đã biến Kang thành một đối thủ khó nhằn trong những trận đấu tay đôi. Hắn từng đối đầu với rất nhiều Avengers khi chinh phạt các dòng thời gian khác, và thậm chí còn có thể hạ sát Scott Lang trong trận chiến cuối cùng của Quantumania.

Sức mạnh đến từ công nghệ tương lai giúp Kang như sở hữu nhiều dị năng tại thế kỷ 21 - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, sức mạnh của Kang còn vượt quá giới hạn thể chất thông thường, khi hắn có thể vận dụng năng lực siêu linh để thao túng, điều khiển những đồ vật ở xa tại một mức độ nhất định. Trong đó bao gồm ngăn chặn những món vũ khí đang nhắm về phía mình, kích nổ từ xa, cho đến việc nâng Scott Lang hay Cassie Lang lên không trung chỉ bằng vài cử động ngón tay đơn giản. Tất cả những năng lực này đều xuất phát từ bộ giáp đặc biệt của hắn.

Kang cũng có thể sử dụng năng lượng một cách nhuần nhuyễn và sáng tạo. Hắn từng tạo ra các bệ năng lượng xanh để di chuyển trên không, đồng thời cũng có thể phóng ra năng lượng từ bàn tay để tấn công đối thủ, tương tự như Iron Man. Những đòn tấn công này đáng sợ đến nỗi có thể làm tan rã những cá thể trong lượng tử giới một cách dễ dàng. Ngoài khả năng tấn công, hắn còn có thể tạo ra các trường lực xung quanh để bảo vệ bản thân, tương tự như siêu năng lực của Sue Storm.

Cuối cùng, Kang còn là một chuyên gia trong lĩnh vực du hành không gian và thời gian, đồng nghĩa với việc hắn sở hữu sức mạnh đủ lớn để mở các cánh cổng dịch chuyển, ít nhất là trong lượng tử giới. Ngoài ra, nhờ chiếc ghế Time Chair, hắn còn có thể đi đến bất kỳ dòng thời gian nào, bất kỳ thời điểm nào một cách dễ dàng. Đây chính là thiết bị đã giúp Kang thực hiện tham vọng chinh phạt đa vũ trụ, qua đó biến hắn thành một phản diện thậm chí còn đáng sợ hơn cả Thanos.

Sức mạnh của Kang có gì khác biệt so với nguyên tác?

Sức mạnh của Kang được xây dựng khá sát nguyên tác, với 1 chút thay đổi và sáng tạo nhỏ - Ảnh: Internet

Về cơ bản, Marvel Studios đã bám khá sát với nguyên tác khi đưa Kang the Conqueror lên màn bạc, với một vài sáng tạo dành riêng cho phiên bản điện ảnh. Trong đó nổi bật nhất có lẽ phải kể đến năng lực siêu linh, một sự bổ sung đáng giá để biến hắn thành một đối thủ đáng gờm hơn trong tương lai MCU.

Bên cạnh đó, Kang phiên bản điện ảnh không được trang bị quá nhiều những món vũ khí độc đáo, tối tân như trong truyện tranh. Ant-Man & the Wasp: Quantumania chỉ tập trung vào bộ giáp đặc biệt của hắn và hoàn toàn không đề cập đến những thiết bị đã giúp hắn chinh phạt đa vũ trụ như máy phóng tia dao động, bộ khuếch đại từ trường điện từ, máy phóng tên lửa đầu đạn tia neutrino, máy phát tê liệt điện và thiết bị mở rộng phân tử. Thậm chí trong 1 số mạch truyện, Kang còn từng chuyển ý thức bản thân qua một cơ thể khác trước khi chết nhờ chiếc mũ đặc biệt của mình.

Sức mạnh của các biến thể Kang khác

Rất nhiều biến thể của Kang đã xuất hiện trong đoạn mid-credit của Ant-Man & the Wasp: Quantumania - Ảnh: Internet

Bên cạnh Kang the Conqueror, Marvel Studios còn mang đến rất nhiều biến thể khác của hắn đến với MCU, và dường như mỗi biến thể này lại có những siêu năng lực khác nhau. Ví dụ, He Who Remains, dù là người cai quản dòng thời gian chính trong MCU, dường như lại không có những sức mạnh khủng khiếp như Kang, và dễ dàng bị hạ sát bởi Sylvie, một biến thể của Loki. Tương tự, những biến thể của Kang trong đoạn mid-credit nhiều khả năng sẽ sở hữu mức độ sức mạnh tương đương nhau, nhưng cũng có nhiều năng lực riêng biệt tùy theo từng thực tại cụ thể.

Tình trạng phân nhánh thời gian khi đa vũ trụ được giải phóng sẽ mang vô số biến thể của Kang đến với MCU, trong đó bao gồm cả những phiên bản cao cấp hơn như Immortus hay Rama-Tut - 2 trong số những kẻ đứng đầu Hội đồng Kang (Council of Kang) và từng trục xuất ác nhân này đến lượng tử giới. Vì mỗi biến thể này đều có những trải nghiệm riêng, vậy nên Marvel Studios hoàn toàn có thể tự sáng tạo ra nhiều năng lực mới cho mỗi phiên bản Kang khác nhau để mang đến những sự độc đáo hơn, đột phá hơn trong các dự án tương lai.

Nguồn: Marvel Studios, ScreenRant