Hiếm có idol nào "chịu chơi" trên phim như mỹ nhân này: Đóng cảnh nóng bất chấp hình tượng, quá lăn xả mà vẫn kém tiếng

Idol đóng phim là chuyện quá quen thuộc ở màn ảnh Hàn. Vì những yêu cầu khắt khe về hình tượng nên các idol khi đóng phim thường không chọn các vai diễn quá bạo, trừ những người đã chuyển hướng sang diễn xuất chuyên nghiệp. Hani (EXID) là trường hợp hiếm hoi bất chấp hình tượng, lựa chọn cho mình những dự án, vai diễn vô cùng táo bạo.



Nữ idol xinh đẹp Hani - Ảnh: Naver

Hani là thành viên của nhóm nhạc EXID, nổi tiếng với danh xưng “nữ hàng fancam” bởi nhan sắc xinh đẹp, bất chấp mọi loại ống kính. Từ năm 2020, cô bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp với bộ phim truyền hình XX. Bất ngờ thay khi ngay vai diễn chính đầu tay, Hani đã lựa chọn một bộ phim có nhiều cảnh tình cảm táo bạo. Dù bộ phim không tạo được tiếng vang lớn nhưng cảnh hôn cháy bỏng của cô với bạn diễn Bae In Hyuk lại gây sốt mạng xã hội.

Ảnh: Hancinema

Bộ phim thứ hai mà Hani đóng chính, You Raise Me Up, không chỉ có nhiều cảnh tình cảm mà còn khai thác một đề tài khá nhạy cảm, về hành trình chữa bệnh sinh lý cho một anh chàng ở độ tuổi 30. Hani vào vai tình cũ kiêm bác sĩ hiện tại của anh chàng này. Hai người trải qua một hành trình dở khóc dở cười với nhiều phân đoạn khiến người xem cũng phải đỏ mặt.

Ảnh: Hancinema

Bộ phim gần đây nhất của Hani, Hit the Spot thậm chí còn trở thành chủ đề gây tranh cãi bởi có quá nhiều cảnh nóng táo bạo. Đặc biệt, phim khai thác một đề tài tương đối nhạy cảm, về các nhân vật làm việc ở một nhà cung cấp sách và các sản phẩm xoay quanh chủ đề tình dục. Xem phim, khán giả được mắt thấy tai nghe không ít những món “đồ chơi” nhạy cảm, những lời thoại đề cập trực tiếp đến chuyện chăn gối,...

Ảnh: Hancinema

Gây sốc hơn tất thảy những bộ phim truyền hình kể trên là phim điện ảnh Young Adult Matters. Không chỉ dừng lại ở cảnh hôn nam - nữ, ở Young Adult Matters, Hani còn gây sốc bởi hàng loạt cảnh hôn với bạn diễn nữ, thêm vào đó cô cũng hút thuốc và lột xác với vẻ ngoài bất cần, bụi bặm.

Ảnh: Hancinema

Không ngoa khi gọi Hani là nữ idol "chịu chơi" nhất màn ảnh Hàn. Đáng tiếc, sự lăn xả của cô không mang lại thành công như mong đợi. Những dự án mà Hani góp mặt dù có chất lượng tương đối tốt nhưng đa phần đều không thành công về mặt thương mại. Chính bởi vậy cho tới nay vẫn không nhiều khán giả biết tới Hani với vai trò diễn viên.

Ảnh: Naver

Tổng hợp