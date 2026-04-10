Nam diễn viên biến mất suốt 5 năm qua sau bê bối dùng chất cấm, nay lộ thông tin đã có vợ và con gái 2 tuổi

Sáng 10/4, tờ Osen đưa tin, nam diễn viên She Was Pretty - Park Yoo Hwan (em trai Park Yoochun) vừa bất ngờ lộ ra chuyện đã có vợ con bí mật từ nhiều năm trước. Hiện chưa rõ Park Yoo Hwan cưới vợ từ khi nào, nhưng truyền thông Hàn khẳng định nam diễn viên 9X đã có con gái 2 tuổi và cô bé sinh ngày 3/3/2024. Nguồn tin cho biết thêm bà xã tài tử She Was Pretty có tên thân mật là Sunny, còn con gái anh tên Leah.

Thông tin nói trên khiến công chúng xứ kim chi không khỏi ngỡ ngàng, “bật ngửa”, bởi lẽ trước đó, ai cũng tưởng Park Yoo Hwan chỉ đang ở ẩn chứ chưa cưới vợ sinh con. Nhưng hóa ra nam diễn viên đã lập gia đình, thậm chí còn có con lớn tướng, đồng thời giấu nhẹm không cho công chúng biết trong suốt những năm qua.

Trên trang cá nhân mới đây, Park Yoo Hwan vừa đăng tải loạt ảnh ngầm xác nhận thông tin đã kết hôn và có con. Theo đó, nam tài tử sinh năm 1991 chia sẻ nhiều khoảnh khắc chơi đùa cùng ái nữ lên mạng xã hội kèm dòng thông điệp vô cùng đáng yêu: “Đây là Leah, cô bé hay nghịch rốn (bố) mỗi khi bố ngủ say”. Dưới bài đăng, nam ca sĩ Park Yoochun (anh trai Park Yoo Hwan) cũng gửi lời nhắn yêu thương tới cháu gái 2 tuổi: “Bác yêu cháu, Leah”.

Park Yoo Hwan đã cưới vợ và có con từ nhiều năm trước nhưng giấu nhẹm với công chúng. Ảnh: Naver

Park Yoo Hwan hạnh phúc bên con gái đầu lòng. Bé tên là Leah và chào đời vào ngày 3/3/2024. Ảnh: IGNV

Nam tài tử She Was Pretty cõng ái nữ 2 tuổi trên vai. Ảnh: IGNV

Bên cạnh đó, Park Yoo Hwan còn đăng tải lên mạng video đi chơi cùng con gái đầu lòng tại 1 quán cà phê mèo ở Hàn Quốc. Trong clip, vợ anh cũng xuất hiện và nói với cô bé Leah với vẻ đầy trìu mến: “Lại đây với mẹ nào con gái”.

Được biết, Park Yoo Hwan đã biến mất khỏi showbiz Hàn suốt 5 năm qua kể từ sau khi dính bê bối dùng chất cấm. Còn nhớ hồi năm 2021, anh bị truy tố không giam giữ với cáo buộc sử dụng cần sa. Theo My Daily, vào tháng 12/2020, Park Yoo Hwan cùng 2 người bạn đã sử dụng chất kích thích tại 1 nhà hàng tại Bangkok, Thái Lan khi tới quốc gia này xem concert của Park Yoochun. Cả 3 ngay sau đó cũng đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình, dẫn tới việc bị bắt giữ.

Trước đó vào năm 2016, Park Yoo Hwan bị bạn gái cũ kiện đòi bồi thường thiệt hại vì có hành động đơn phương chia tay, khiến cô chịu tổn thương tâm lý nặng nề. Được biết, nam diễn viên 9X và cô gái này có giai đoạn sống chung như vợ chồng dù chưa đăng ký kết hôn. Vụ kiện chiếm sóng truyền thông và khiến dư luận Hàn Quốc xôn xao bàn tán trong suốt 1 khoảng thời gian dài. Cuối cùng, vụ việc khép lại sau khi Park Yoo Hwan và bạn gái cũ đạt được thỏa thuận chung.

Park Yoo Hwan rời showbiz từ 5 năm trước sau liên hoàn phốt chấn động. Ảnh: Nate

Park Yoo Hwan sinh năm 1991, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 20 tuổi. Lúc mới “chân ướt chân ráo” vào Kbiz, anh từng gây chú ý lớn vì là em trai của Park Yoochun (cựu thành viên DBSK). Nhờ tiếng tăm vang dội của anh trai vào thời điểm lúc bấy giờ, Park Yoo Hwan thuận lợi nhận được vai diễn đầu tay ở bộ phim Twinkle Twinkle (đài MBC).

Sau đó, anh tiếp tục tạo được dấu ấn riêng qua hàng loạt tác phẩm truyền hình đáng chú ý như A Thousand Days’ Promise, I Need Romance, She Was Pretty,... Đặc biệt, Park Yoo Hwan từng được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải Baeksang lần thứ 48. Thế nhưng, nam diễn viên “lắm tài nhiều tật” này đã hoàn toàn mất hút khỏi showbiz từ năm 2021 tới nay sau khi dính bê bối dùng chất cấm.

Park Yoo Hwan - Park Yoochun là cặp anh em tai tiếng, dính nhiều scandal bậc nhất showbiz Hàn. Ảnh: X

Park Yoo Hwan được nhiều khán giả biết tới nhờ bộ phim ăn khách 1 thời She Was Pretty. Ảnh: Naver

Nguồn: Osen