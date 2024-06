Nam diễn viên biến mất khỏi showbiz một cách bí ẩn: Visual hiện tại gây sốc và cuộc sống thê thảm không ai ngờ

Đường Trị Bình sinh năm 1978, là nam diễn viên được yêu thích và săn đón trong thời kỳ phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) làm mưa làm gió khắp châu Á. Anh từng tham gia diễn xuất trong Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Juliet phương Đông, The Hospital, Say Yes Enterprise, Tứ đại danh bổ... Năm 2014, Đường Trị Bình đột ngột biến mất khỏi showbiz không rõ lý do và cắt đứt liên hệ với các đồng nghiệp trong giới. Kể từ đó, không ai biết về cuộc sống của nam diễn viên.

Vào thời kỳ phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) làm mưa làm gió màn ảnh châu Á, Đường Trị Bình là cái tên quen thuộc...

... được yêu thích và săn đón trong giới giải trí

Mãi đến gần đây, tình cảnh thê thảm và ngoại hình xuống dốc đến mức khó tin của Đường Trị Bình mới được hé lộ. Theo tờ China Times, vào ngày 3/6, mẹ của Đường Trị Bình được tìm thấy chết trên sân thượng chung cư nơi đang sinh sống ở tuổi 73. Cảnh sát cho biết mẹ nam diễn viên đã lên sân thượng vào 1 giờ sáng 1/6 và qua đời ở đây. Nhưng phải đến 2 ngày sau, thi thể của bà cụ mới được phát hiện khi có người dân lên khu vực này phơi quần áo.

Đáng nói, Đường Trị Bình hoàn toàn không hay biết về sự mất tích của mẹ trong nhiều ngày. Cảnh sát cho biết lúc họ tìm đến căn hộ, nam diễn viên say khướt, hành động mất kiểm soát và 2 lần từ chối nhận dạng thi thể mẹ. "Anh ấy cứ uống rượu mãi, chúng tôi nói gì cũng không nghe. Anh ấy khăng khăng bảo rằng người chết không phải mẹ mình và từ chối khám nghiệm tử thi", đại diện cảnh sát nói về tình trạng của Đường Trị Bình.

Mẹ Đường Trị Bình được tìm thấy đã qua đời trên tầng thượng chung cư. Bước đầu cảnh sát nghi ngờ mẹ nam diễn viên tự sát

Bất lực trước thái độ của nam diễn viên, cảnh sát phải gọi điện cho anh họ của Đường Trị Bình để thông báo về vụ việc. Bước đầu cảnh sát nghi vấn mẹ Đường Trị Bình qua đời do tự tử. Tối 4/6, Đường Trị Bình đến nhận di vật và giấy chứng tử của mẹ. Các phóng viên cho biết nam diễn viên này người nồng nặc mùi rượu và vẫn không tin rằng mẹ đã qua đời.



Những năm qua, Đường Trị Bình và mẹ sống nương tựa trong căn hộ đi thuê. Cha của Đường Trị Bình là doanh nhân người Thái gốc Hoa. Ông sở hữu nhà hàng và 1 xưởng sản xuất nước mắm lớn nhất Thái Lan, nhưng không quan tâm cũng như không để lại tài sản cho mẹ con Đường Trị Bình.



Đường Trị Bình đến đồn cảnh sát nhận giấy chứng tử và di vật của mẹ vào tối 4/6. Các phóng viên cho biết người sao nam này nồng nặc mùi rượu

Theo China Times, Đường Trị Bình nghiện rượu nặng, gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng sau khi rời showbiz. Do mất ngủ triền miên và uống rượu mỗi ngày trong suốt 10 năm, nam diễn viên trở nên tiều tụy, già nua, sụt cân và không tỉnh táo.

Do nam diễn viên Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ suốt ngày chè chén và không chịu đi làm, kinh tế gia đình đều do người mẹ già của anh gánh vác. Từ đầu năm đến nay, mẹ con Đường Trị Bình kiệt quệ tài chính. Họ đã nợ 6 tháng tiền nhà, tổng cộng 100.000 Đài tệ (78,5 triệu đồng). "Đường Trị Bình thất nghiệp, sống dựa vào mẹ. Hàng ngày, anh ấy cứ cầm chai rượu đi lang thang, vô hồn trong khu dân cư. Chúng tôi cũng không biết tại sao từ 1 diễn viên có tên tuổi, anh ấy lại ra nông nổi này nữa", hàng xóm của Đường Trị Bình cho biết.

Ngoại hình gầy nhom, xuống cấp đến mức không thể nhận ra của Đường Trị Bình hiện tại (ảnh phải)

Đồng nghiệp trong giới cho biết vấn đề tâm lý của Đường Trị Bình rất tồi tệ. Gần đây, nam diễn viên được giới thiệu quay 1 bộ phim nhưng lại vay đồng nghiệp 500 Đài tệ (gần 400.000 đồng) rồi âm thầm bỏ đi khiến ê-kíp nháo nhào. Mẹ và quản lý của Đường Trị Bình tất tả ngược xuôi hơn nửa ngày mới tìm thấy anh đang mua sắm trong trung tâm thương mại. Sau đó, 2 mẹ con Đường Trị Bình đã cãi nhau kịch liệt. Vài ngày sau, mẹ nam diễn viên được tìm thấy tử vong trên tầng thượng chung cư.

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), không rõ Đường Trị Bình đã gặp phải biến cố nào khiến anh trở nên buông thả, vô cảm. Tuy nhiên, có thể nói cuộc sống của Đường Trị Bình hiện tai vô cùng bi thảm khi không nhà, không xe, không thu nhập, không vợ không con, không anh chị em hỗ trợ, cha ruồng bỏ, mẹ qua đời vì tự sát và mắc nợ hàng chục triệu Đài tệ.

Không ai biết chuyện gì đã khiến Đường Trị Bình sa sút, bế tắc đến mức buông thả, rượu chè mỗi ngày để hủy hoại bản thân

Nguồn: China Times

