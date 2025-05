Nam diễn viên 61 tuổi nghi hẹn hò Hoa hậu 2K2 sau 1 năm ly hôn, showbiz có thêm cặp đôi lệch tuổi gây choáng?

Ngày 23/5, tờ On đưa tin showbiz Hong Kong (Trung Quốc) đang xôn xao trước nghi vấn tình ái của tài tử Quách Tấn An và Hoa hậu Trang Tử Tuyền. Thời gian gần đây, cặp sao hơn kém nhau đến 38 tuổi này để lộ nhiều bằng chứng cho thấy họ có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp. Theo đó, Quách Tấn An và Trang Tử Tuyền quen biết nhau sau khi đóng chung phim The Fading Gold. Trong tác phẩm, cả 2 vào vai cha - con. Sau khi hoàn thành tác phẩm, họ thường xuyên bị bắt gặp đi chơi tennis cùng nhau. Không chỉ vậy, vào tháng 4 vừa qua, Quách Tấn An còn đích thân tổ chức tiệc sinh nhật, tạo bất ngờ cho Hoa hậu Hong Kong 2023.

Trên MXH, mối quan hệ chênh lệch tuổi tác quá lớn giữa Quách Tấn An và Hoa hậu Trang Tử Tuyền bị đàm tiếu dữ dội. Trước nghi vấn có chuyện tình "cha - con" ngoài đời thực với tài tử TVB, người đẹp sinh năm 2002 phủ nhận. Cô khẳng định giữa mình và Quách Tấn An chỉ là mối quan hệ thân thiết như người thân, và các buổi gặp nhau của họ đều có sự tham gia của nhiều bạn chung.

Quách Tấn An và Hoa hậu 2k2 Trang Tử Tuyền vướng nghi vấn hẹn hò

Tài tử TVB thậm chí còn đích thân tổ chức sinh nhật cho Trang Tử Tuyền

Trước nghi vấn hẹn hò đàn anh hơn đến 38 tuổi, Trang Tử Tuyền bác bỏ

Trước câu hỏi về việc có sẵn sàng yêu người lớn tuổi hay không, Trang Tử Tuyền thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không có giới hạn về tuổi tác khi yêu. Tình yêu không phân biệt quốc tịch, tuổi tác hay giới tính nên tôi thấy việc yêu 1 người hơn hay kém tôi nhiều tuổi không vấn đề gì". Tuy nhiên, cô vẫn lần nữa nhấn mạnh mình và Quách Tấn An chỉ là mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết, chứ không phải tình yêu đôi lứa như tin đồn trên MXH. Về phía Quách Tấn An, anh vẫn giữ im lặng về nghi vấn hẹn hò Trang Tử Tuyền sau 1 năm ly hôn.

Trang Tử Tuyền sinh năm 2002, đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 2023. Cô đang là gương mặt được đài TVB ra sức lăng xê. Tử Tuyền có vẻ đẹp ngây thơ, trong trẻo dễ mến.

Trang Tử Tuyền đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 21 tuổi

Trong khi đó, Quách Tấn An sinh năm 1964, là 1 trong những ngôi sao của đài TVB. Anh gây ấn tượng qua các phim như Thiên Biến, Chuyền Về Chàng Vượng, Liên Thành Quyết... Quách Tấn An đã 3 lần giành giải Thị đế (Nam diễn viên chính xuất sắc) của tại lễ trao giải thường niên TVB. Về đời tư, tài tử kết hôn với nữ diễn viên Âu Thanh Di vào năm 2006 và có 2 con chung. Tuy nhiên, vào tháng 5/2024, cặp sao đã thông báo ly hôn sau 18 năm chung sống.

Quách Tấn An ly hôn bà xã diễn viên vào năm ngoái

Nguồn: On, HK01