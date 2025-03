Giữa năm 2024, Lương Hiên An - chồng nữ diễn viên Tiêu Thục Thận - dính liên hoàn phốt cưỡng dâm, lừa tình và chiếm đoạt tài sản. Thời điểm đó, ngôi sao Bích Huyết Kiếm khẳng định cô tin tưởng, luôn đứng về phía ông xã kém 15 tuổi. Tuy nhiên, vào ngày 5/3, Tiêu Thục Thận gây bất ngờ khi "quay xe" phủi sạch mối quan hệ với Lương Hiên An. Cô đồng thời cho biết mình không liên can gì đến các hành vi sai trái của chồng.

"Những hành vi của Lương Hiên An không liên quan gì đến tôi cả. Oan có đầu nợ có chủ, việc của ai thì tìm người ấy đi", Tiêu Thục Thận viết trên trang cá nhân. Động thái của Tiêu Thục Thận khiến dư luận bàn tán xôn xao. Công chúng cho rằng cuộc hôn nhân của mỹ nhân gợi cảm này và Lương Hiên An đã tan vỡ sau khi cô nhận rõ bản chất của người chung chăn gối. Để tránh bị liên lụy đến các vụ việc của chồng, cô đã ngầm thông báo cắt đứt mối quan hệ với ông xã kém tuổi. Hiện, Tiêu Thục Thận vẫn chưa phản hồi về nghi vấn đường ai nấy đi với Lương Hiên An.

Tiêu Thục Thận bất ngờ "quay xe" thông báo tội lỗi của Lương An Hiên do anh gánh, không liên quan đến cô. Đáng chú ý, trước đó nữ diễn viên còn bảo vệ chồng trẻ

Tháng 6/2024, Lương Hiên An bị 1 người phụ nữ họ Tăng nộp đơn kiện ra tòa với cáo buộc lừa tình, chiếm đoạt tài sản. Không chỉ vậy, cô Tăng còn nghi ngờ Tiêu Thục Thận đồng lõa với chồng lập mưu lừa đảo tình tiền của phụ nữ và đề nghị cảnh sát điều tra nữ diễn viên này. "Vợ chồng họ đúng là siêu lừa đảo. Các bạn biết chiêu trò lừa tình, lừa tiền theo kiểu 'mổ lợn' không, tôi đã bị lừa theo cách đó. Lương An Hiên đã đóng vai bạn trai lý tưởng, không ngừng quan tâm và chăm sóc tôi để chiếm trọn niềm tin. Cuối cùng, tôi mất hết tài sản vì trót nghe lời dụ dỗ của Lương An Hiên".

Người phụ nữ họ Tăng tố Lương Hiên An lập mưu lừa tình, lừa tiền cô

Vụ việc của cô Tăng còn chưa kịp lắng xuống, ca sĩ Rina - nghệ sĩ thuộc công ty giải trí của Lương Hiên An - đã lên tiếng tố cáo anh cưỡng dâm. Rina chia sẻ chồng Tiêu Thục Thận coi các sao nữ trong công ty như hậu cung của mình. Gã dùng vấn đề gia hạn hợp đồng, tiền lương để ép buộc và bắt các nghệ sĩ nữ phải im lặng. Theo Rina, Lương Hiên An còn không ít lần nói xấu vợ, chê Tiêu Thục Thận không sinh được con với cô.

Ca sĩ trẻ Rina tố cáo chồng Tiêu Thục Thận lợi dụng chức vụ để quấy rối, tấn công tình dục nghệ sĩ nữ thuộc quyền quản lý trong công ty

Tiêu Thục Thận là biểu tượng gợi cảm đình đám 1 thời của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Cô được yêu thích qua những tác phẩm như Bích Huyết Kiếm, Dũng Khí, Âm Mưu và Tình Yêu...Tuy nhiên, ở giai đoạn hoàng kim sự nghiệp, nữ diễn viên bị bắt vì hành vi sử dụng ma túy vào năm 2011. Kể từ đó, tên tuổi của Tiêu Thục Thận lao dốc.

Trước khi dính bê bối sử dụng ma túy, Tiêu Thục Thận từng là nữ thần trong mộng của biết bao người

Tiêu Thục Thận và Lương An Hiên kết hôn năm 2017. Lương An Hiên khi đó là tài xế hãng Uber, từng có vợ con. Cuộc hôn nhân của cặp đôi bị phía nhà trai phản đối kịch liệt. Mẹ Lương Hiên An tuyên bố từ mặt con trai vì yêu và cưới người phụ nữ quá lớn tuổi, lại có quá khứ nghiện ma túy. Chung sống với nhau 8 năm, Tiêu Thục Thận và Lương An Hiên vẫn chưa tổ chức hôn lễ và có con chung.

Nữ diễn viên dốc hết vốn riêng để giúp chồng xây dựng sự nghiệp, trở thành ông chủ của 1 công ty giải trí. Năm 2022, Tiêu Thục Thận thông báo bị ung thư tá tràng di căn và tiêu tốn nhiều tiền để điều trị. Giờ đây, ở tuổi 49, Tiêu Thục Thận lại phải đối mặt với scandal của chồng trẻ khiến dân tình không khỏi xót xa.

Tiêu Thục Thận có cuộc hôn nhân sóng gió với chồng trẻ kém 15 tuổi

Nguồn: Sohu