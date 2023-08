Nam ca sĩ xây lăng mộ tại nhà riêng ở tuổi 32

Theo The Sun, Ed Sheeran vừa hoàn thành việc xây lăng mộ tại biệt thự lớn ở Anh, sẵn sàng để "nằm xuống bất cứ lúc nào". Nam ca sĩ dành 4 năm để xây nhà nguyện, nằm trong tổ hợp biệt thự tại Suffolk, Anh để làm nơi yên nghỉ.

Thông tin Ed Sheeran tự xây hầm mộ gây chú ý truyền thông quốc tế. Thông qua flycam cho thấy nhà nguyện của nam ca sĩ sắp hoàn thành. Khu vực làm lễ có khả năng tiếp khoảng 25 người.

Nhà nguyện của Ed Sheeran sắp hoàn thành sau bốn năm.

Trong bản kế hoạch nộp lên chính quyền (theo quy định xây dựng, sửa chữa nhà ở tại hạt Suffolk, Anh), Ed Sheeran nêu mục đích xây dựng nhà nguyện là "để đồng nghiệp, người hâm mộ và khách nhiều nơi trên thế giới có thể ghé qua thăm".

Giọng ca Shape of You cho biết sao quốc tế cũng có nhu cầu tổ chức lễ tưởng niệm, thăm viếng. Việc có nơi kín đáo để họ tổ chức là điều nên có. Thông thường, mỗi khi sao xuất hiện tại nghĩa trang, nhiều người vây quanh làm mất đi không khí trang trọng.

"Nhà nguyện được xây dựng nhằm mở cửa chào đón người có đức tin, tôn giáo khác nhau, không bị gò bó, cùng nhau cầu nguyện sự yên bình, thoải mái và an toàn", bản kế hoạch nêu rõ.

"Làng Sheeran" nhìn từ trên cao.

Hiện, công chúng quan tâm đến chuyện hầm mộ của Ed Sheeran nhiều hơn. Lý giải điều này, Ed Sheeran nói anh biết sau khi mình qua đời, nghệ sĩ muốn đến viếng nhưng sợ báo chí chụp ảnh. Nam ca sĩ xây lăng mộ ngay tại nhà nguyện để bạn bè, gia đình, nhất là đồng nghiệp trong giới giải trí đến viếng mà không bị làm phiền.

Ed Sheeran sinh năm 1991, là ca sĩ nổi tiếng người Anh. Nam ca sĩ thường xuyên đứng đầu danh sách 10 ca sĩ trẻ giàu nhất nước Anh với khối tài sản lên đến 300 triệu bảng (hơn 9.000 tỷ đồng). Từ năm 2020, ngôi sao người Anh đã sở hữu 27 căn nhà.

Trong khối bất động sản khổng lồ, anh có 22 căn ở London, Anh gồm một biệt thự, 12 căn nhà liền kề, 8 căn hộ cao cấp ở thủ đô, một quán rượu... Hồi năm 2020, hàng xóm than phiền Ed Sheeran mở nhạc to, nam ca sĩ sau đó mua nhà bên cạnh để tránh than phiền.

Nhà nguyện của Ed Sheeran được dựng tại biệt thự đồng quê ở Suffolk. Nơi đây được gọi là "làng Ed Sheeran", đầy đủ tiện nghi gồm vườn thú, quán bar, sân bóng mini...