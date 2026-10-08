Nam ca sĩ vừa qua đời đột ngột trong sáng 8/10 sau thời gian chống chọi tiểu đường và huyết áp thấp

Bà xã cho biết nam ca sĩ này vẫn đều đặn đi khám sức khỏe định kỳ, không ngờ lại qua đời đột ngột như vậy.

Sáng 8/10, tờ MK đưa tin, nam ca sĩ Hàn Quốc Park Young Chul vừa đột ngột qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tiểu đường và huyết áp thấp. Nam nghệ sĩ tài năng trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 61.

Linh cữu của cố nghệ sĩ hiện được đặt tại Phòng số 2, Nhà tang lễ Bệnh viện Hanil, quận Dobong, Seoul. Lễ truy điệu được diễn ra vào lúc 2 giờ chiều ngày 8/10. Sau đó, linh cữu nam ca sĩ sẽ được đưa đi hỏa táng ở đài hóa thân ở tỉnh Gyeonggi.

Park Young Chul đột ngột qua đời mới đây sau thời gian chống chọi với tiểu đường và huyết áp thấp. Ảnh: Naver

Kim Eun Hee, vợ Park Young Chul, mới đây đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe của cố nghệ sĩ trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hàn: “Chồng tôi vốn có tiền sử huyết áp thấp và tiểu đường, nhưng ông ấy vẫn đi khám định kỳ và sức khỏe không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tối qua ông ấy ra đi đột ngột. Đến giờ tôi vẫn không thể tin được và chưa hết bàng hoàng”.

Được biết, cố nghệ sĩ vẫn bền bỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật cho đến trước khi rời xa nhân thế. Bà xã Park Young Chul cho biết thêm: “Tháng trước ông ấy vẫn đi diễn bình thường và tháng này cũng đã có lịch biểu diễn. Cả đời chồng tôi chỉ tập trung vào âm nhạc mà không có tham vọng gì lớn lao. Chồng tôi là 1 người vô cùng tốt bụng và hiền lành, tôi cảm thấy rất đau lòng khi ông ấy ra đi đột ngột như thế này”

“Mỗi khi tôi đi làm về, ông ấy luôn căn đúng giờ để ra đón. Ông ấy thật sự là người chồng, người cha tuyệt vời”, bà xã nam ca sĩ họ Park nghẹn ngào nhớ lại.

Cái chết đột ngột của nam ca sĩ Park Young Chul đã gây ra cú sốc lớn cho người thân và đồng nghiệp. Ảnh: Nate

Park Young Chul là thành viên hoạt động cùng ban nhạc Black Syndrome ngay từ những ngày đầu thành lập. Được biết, Black Syndrome là 1 trong những ban nhạc dẫn dắt thời kỳ hoàng kim của thể loại heavy metal ở Hàn Quốc hồi cuối thập niên 80. Ban nhạc cũng mở rộng phạm vi hoạt động tại Nhật Bản vào năm 1990 và phát hành album tại thị trường châu Âu sau đó không lâu.

Park Young Chul từng rời Black Syndrome 1 thời gian, nhưng sau đó nam nghệ sĩ đã gia nhập lại ban nhạc này vào đầu những năm 2000. Kể từ đó, Park Young Chul đã đồng hành cùng Black Syndrome trên các sân khấu biểu diễn, góp phần duy trì dòng chảy của thể loại heavy metal tại Hàn Quốc.

Vào năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, ban nhạc đã phát hành album phòng thu thứ 10 mang tên Episode và được người yêu nhạc rock đón nhận nhiệt tình.

Park Young Chul là gương mặt huyền thoại của làng nhạc rock xứ kim chi. Ảnh: X

Nguồn: MK